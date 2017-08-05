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 Общество
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Все про:Госпогранслужба (2933) задержание (6040) мигранты (504) нелегалы (227)

 1160 нелегалов задержаны в Украине за полгода

сбу нелегалы

За первое полугодие 2017 года в Украине было задержано 1160 нелегальных мигрантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, 317 человек были задержаны за незаконное пересечение государственной границы, 805 - за нарушение правил пребывания в Украине.

Кроме того, 1,6 тыс. потенциальных нелегалов отказали в пропуске.

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Отвезти на границу в нужном направлении и отпустить
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в етом плане Украине везет...
огораживай Техас и Аризону - высылай оттуда нелегалов - пустые земли.....
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В автобусе едет негр и читает газету на иврите. К нему наклоняется старый еврей и спрашивает:
- Послушайте, вам шо - мало, шо вы негр?
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такую картину можно часто увидеть в Тель-Авиве
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Зачем их задерживать,ведь с ними столько проблем,пускай
Европа с ними занимается.
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