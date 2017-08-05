 1160 нелегалов задержаны в Украине за полгода

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, 317 человек были задержаны за незаконное пересечение государственной границы, 805 - за нарушение правил пребывания в Украине.
Кроме того, 1,6 тыс. потенциальных нелегалов отказали в пропуске.
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огораживай Техас и Аризону - высылай оттуда нелегалов - пустые земли.....
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- Послушайте, вам шо - мало, шо вы негр?
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Европа с ними занимается.
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