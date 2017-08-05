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 Аналитика на 2 страницы - 4300 рублей: задержанный СБУ блогер Муравицкий работал на Кремль с 2014 года. РАССЛЕДОВАНИЕ

Задержанный СБУ 32-летний блогер Василий Муравицкий, которого обвиняют в распространении антиукраинских материалов по указанию кураторов из России, начал работать на Кремль с 2014 года, создавая публикации, за которые ему платили через международные системы расчетов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эспрессо".

Темы для статей Муравицкий обычно получал по почте или через мессенджер, иногда и сам выбирал тематику.


Аналитика на 2 страницы - 4300 рублей: задержанный СБУ блогер Муравицкий работал на Кремль с 2014 года 01

Кремлевские кураторы всегда расставляли "правильные акценты" в его материалах, которые затем публиковались на шести сайтах, что администрировались из России и оккупированных территорий. Экспертиза статей показала, что они:
  • манипулируют сознанием читателя;
  • подстрекают к действиям, которые угрожают суверенитету страны;
  • содержат призывы к разжиганию национальной розни внутри страны и с соседними дружественными государствами.
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"Журналист" также призывал собирать деньги и прочее материальное обеспечение для террористов "ДНР/ЛНР".

Во время обысков у Муравицкого нашли компьютеры с доказательствами переписки с кураторами и подготовки антиукраинских статей.

Также изъяли копии заключенных с государственными информагентствами России соглашений на подготовку заказных публикаций, акты приема-передачи работ за оговоренный гонорар и банковские карты, на которые перечислялись деньги.

Аналитика на 2 страницы - 4300 рублей: задержанный СБУ блогер Муравицкий работал на Кремль с 2014 года 02

Муравицкий родился в Житомире в 1984 году. Образование редактора-филолога он получил в Житомирском госуниверситете им. Франко, а уже через год, в 2011 году, стал главным редактором комсомольской газеты "Новая волна".

6 лет назад Муравицкий победил в конкурсе "Журналист года" в номинации "Лучший журналист печатных и электронных СМИ Житомира".

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На своей странице в Facebook чаще всего блогер критиковал украинскую власть, иногда восхвалял гениальность скандального редактора "Страна.uа" Игоря Гужвы.

Сообщения мужчины о том, насколько все плохо в Украине, читает более тысячи сторонников в соцсети. В подписках Муравицкого можно встретить такие одиозные группы, как "Антимайдан", "Антивоенный фронт Украины", "Суть времени - УССР 2.0" и другие.

Аналитика на 2 страницы - 4300 рублей: задержанный СБУ блогер Муравицкий работал на Кремль с 2014 года 03

Из документов, изъятых СБУ, стало известно, что в начале "карьеры" российские кураторы платили Муравицкому:
  • За комментарий на полстраницы, то есть краткое описание ситуации, 2100 рублей (708 гривен по курсу 2014 года);
  • За аналитику на 2 страницы, то есть глубокий анализ публикаций и тем, 4300 рублей (1451 гривна по курсу 2014 года);
  • За мнение на 2 страницы, то есть развернутую оценку ситуации, также 4300 рублей (1451 гривна по курсу 2014 года).
В контракте также указано, что за 2015 год Муравицкий должен был получить не более 250 тысяч рублей, или 91,6 тыс гривен (7630 в месяц) по курсу того года.


Аналитика на 2 страницы - 4300 рублей: задержанный СБУ блогер Муравицкий работал на Кремль с 2014 года 04

Аналитика на 2 страницы - 4300 рублей: задержанный СБУ блогер Муравицкий работал на Кремль с 2014 года 05

Правоохранители обнародовали одну из копий документов, найденных в доме блогера, на которой указано, что заказчиком его статей был ресурс МИА "Россия сегодня". Впрочем статьи Муравицкого стали "знаменитыми" на многих российских и сепаратистских сайтах.

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В частности, он писал и снимался в сюжетах сепаратистского СМИ "News Front". Там, в период с октября 2015 года до апреля 2016 года он регулярно выдавал минимум одну статью ежемесячно. Наиболее громкие из них: "Почему Украина - банановая республика США, а Эквадор - нет", "На Украине уничтожена государственность - отсюда и всякая шваль", а также материал с лаконичным названием "Конченные твари" про экс-премьера Арсения Яценюка и экс-министра финансов Яресько.


Аналитика на 2 страницы - 4300 рублей: задержанный СБУ блогер Муравицкий работал на Кремль с 2014 года 06

Статьи Муравицкого на сайте "News Front"

Материалы Муравицкого, но уже с более умеренными заголовками, до апреля 2016 года появлялись и на российском сайте "Украина.ру", принадлежащем МИА "Россия сегодня". Там, в частности, можно найти его статьи с названиями "В Польше может пройти свой Евромайдан" и "Как Джемилев связан с ИГИЛ".


Аналитика на 2 страницы - 4300 рублей: задержанный СБУ блогер Муравицкий работал на Кремль с 2014 года 07

Статьи Муравицкого на сайте "Украина.ру"

Его материалы также появлялись и на сепаратистском сайте Novorossia Today, а его комментарии часто освещал российский сайт "Политнавигатор", который после задержания Муравицкого начал активно его защищать.


Аналитика на 2 страницы - 4300 рублей: задержанный СБУ блогер Муравицкий работал на Кремль с 2014 года 08

Статьи про Муравицкого в "Политнавигаторе" после его задержания
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