 Аналитика на 2 страницы - 4300 рублей: задержанный СБУ блогер Муравицкий работал на Кремль с 2014 года. РАССЛЕДОВАНИЕ

Темы для статей Муравицкий обычно получал по почте или через мессенджер, иногда и сам выбирал тематику.
Кремлевские кураторы всегда расставляли "правильные акценты" в его материалах, которые затем публиковались на шести сайтах, что администрировались из России и оккупированных территорий. Экспертиза статей показала, что они:
- манипулируют сознанием читателя;
- подстрекают к действиям, которые угрожают суверенитету страны;
- содержат призывы к разжиганию национальной розни внутри страны и с соседними дружественными государствами.
"Журналист" также призывал собирать деньги и прочее материальное обеспечение для террористов "ДНР/ЛНР".
Во время обысков у Муравицкого нашли компьютеры с доказательствами переписки с кураторами и подготовки антиукраинских статей.
Также изъяли копии заключенных с государственными информагентствами России соглашений на подготовку заказных публикаций, акты приема-передачи работ за оговоренный гонорар и банковские карты, на которые перечислялись деньги.
Муравицкий родился в Житомире в 1984 году. Образование редактора-филолога он получил в Житомирском госуниверситете им. Франко, а уже через год, в 2011 году, стал главным редактором комсомольской газеты "Новая волна".
6 лет назад Муравицкий победил в конкурсе "Журналист года" в номинации "Лучший журналист печатных и электронных СМИ Житомира".
На своей странице в Facebook чаще всего блогер критиковал украинскую власть, иногда восхвалял гениальность скандального редактора "Страна.uа" Игоря Гужвы.
Сообщения мужчины о том, насколько все плохо в Украине, читает более тысячи сторонников в соцсети. В подписках Муравицкого можно встретить такие одиозные группы, как "Антимайдан", "Антивоенный фронт Украины", "Суть времени - УССР 2.0" и другие.
Из документов, изъятых СБУ, стало известно, что в начале "карьеры" российские кураторы платили Муравицкому:
- За комментарий на полстраницы, то есть краткое описание ситуации, 2100 рублей (708 гривен по курсу 2014 года);
- За аналитику на 2 страницы, то есть глубокий анализ публикаций и тем, 4300 рублей (1451 гривна по курсу 2014 года);
- За мнение на 2 страницы, то есть развернутую оценку ситуации, также 4300 рублей (1451 гривна по курсу 2014 года).
Правоохранители обнародовали одну из копий документов, найденных в доме блогера, на которой указано, что заказчиком его статей был ресурс МИА "Россия сегодня". Впрочем статьи Муравицкого стали "знаменитыми" на многих российских и сепаратистских сайтах.
В частности, он писал и снимался в сюжетах сепаратистского СМИ "News Front". Там, в период с октября 2015 года до апреля 2016 года он регулярно выдавал минимум одну статью ежемесячно. Наиболее громкие из них: "Почему Украина - банановая республика США, а Эквадор - нет", "На Украине уничтожена государственность - отсюда и всякая шваль", а также материал с лаконичным названием "Конченные твари" про экс-премьера Арсения Яценюка и экс-министра финансов Яресько.
Статьи Муравицкого на сайте "News Front"
Материалы Муравицкого, но уже с более умеренными заголовками, до апреля 2016 года появлялись и на российском сайте "Украина.ру", принадлежащем МИА "Россия сегодня". Там, в частности, можно найти его статьи с названиями "В Польше может пройти свой Евромайдан" и "Как Джемилев связан с ИГИЛ".
Статьи Муравицкого на сайте "Украина.ру"
Его материалы также появлялись и на сепаратистском сайте Novorossia Today, а его комментарии часто освещал российский сайт "Политнавигатор", который после задержания Муравицкого начал активно его защищать.
Статьи про Муравицкого в "Политнавигаторе" после его задержания