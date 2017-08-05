 ФБР подозревает, что Россия проводила кампанию по дезинформации в соцсетях накануне президентских выборов в США

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо", ФБР отмечает, что за несколько месяцев до выборов Twitter и Facebook стали площадками для распространения вирусных "новостей" про заговоры и мистификации, многие из которых содержали негативные ложные сведения о кандидате Хиллари Клинтон.
Аналитики ФБР обнаружили, что некоторые учетные записи пользователей соцсетей, которые стояли за распространением фейковых новостей, были иностранными. Они пришли к выводу, что, по крайней мере, некоторые из них были частью российской дезинформационной кампании.
238 8
"В нашей компании не было россиян, мы не победили из-за России", - Трамп о вмешательстве в выборы в США(66)
Спецпрокурор США Мюллер привлек большое жюри присяжных к "российскому расследованию" влияния на выборы, - WSJ(39)
СБУ в Киеве задержала администратора сепаратистских групп в соцсетях. ФОТО(87)
Американский аналитический центр опубликовал доклад о сговоре Трампа с Россией, - BuzzFeed(84)
Необходимо не плохого царя поменять на хорошего, а поменять систему(0)
Саакашвили: "У Трампа есть основания говорить о вмешательстве Украины в выборы в США "(934)
Россия шпионила за избирательной кампанией Макрона, создавая фейковые аккаунты в Фейсбуке, - Reuters(16)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить