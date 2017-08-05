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Все про:выборы (21816) Россия (71736) ФБР (129) социальные сети (203)

 ФБР подозревает, что Россия проводила кампанию по дезинформации в соцсетях накануне президентских выборов в США

фбр

Эксперты Федерального бюро расследований (ФБР) США полагают, что некоторые учетные записи в социальных сетях, через которые распространялись фейковые новости во время президентской кампании в США в 2016 году, были частью российской кампании по дезинформации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо", ФБР отмечает, что за несколько месяцев до выборов Twitter и Facebook стали площадками для распространения вирусных "новостей" про заговоры и мистификации, многие из которых содержали негативные ложные сведения о кандидате Хиллари Клинтон.

Аналитики ФБР обнаружили, что некоторые учетные записи пользователей соцсетей, которые стояли за распространением фейковых новостей, были иностранными. Они пришли к выводу, что, по крайней мере, некоторые из них были частью российской дезинформационной кампании.

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Очнулись (( Эти ЛЖЕЦЫ с их президентом во ВСЕХ СТРАНАХ такое устраивают ((
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ФБР делает свою работу. За СБУ оно корячится не нанималось.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФБР подозревает, что Россия проводила кампанию по дезинформации в соцсетях накануне президентских выборов в США
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