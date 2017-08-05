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 Порошенко - военным летчикам: Именно от вас зависит, будет ли украинское небо мирным

награда летчик

Президент Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Винницкую область поздравил военных летчиков с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"По случаю Дня Воздушных сил Вооруженных сил желаю вам мирного неба. Именно от вас, к слову, во многом и зависит, будет ли оно мирным. Желаю вдохновения и успехов в нелегкой ратной службе, согласия и благополучия вашим семьям, крепкого здоровья, непреклонной веры в счастливое будущее нашей Украины", - цитирует главу государства Цензор.НЕТ со ссылкой на его пресс-службу.

"Спасибо за безупречную военную службу всем, кто сегодня находится на страже неба независимой Украины", - сказал он.

Президент подчеркнул, что украинские военные летчики защищают страну от российского агрессора. "Вы выполняли и выполняете чрезвычайно сложные задачи: с неба прикрываете и защищаете наши войска и всю нашу страну, проводите воздушную разведку", - отметил он. Президент добавил, что в период активных боевых действий летчики уничтожали бронированную технику и огневые позиции террористов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко наградил летчиков, выполнявших задачи в зоне АТО. ФОТО

Глава государства подчеркнул, что символом героизма и жертвенности стали подвиги Героев Украины Константина Могилко и Дмитрия Майбороды. "Они погибли, дав возможность спастись боевым товарищам и предотвращая жертвы среди гражданского населения. Жители Славянска непременно поставят памятник пилотам самолета, который 6 июня 2014 года был сбит российскими боевиками и мог упасть на город. Экипаж ценой собственной жизни отвел самолет в лесную полосу", - сказал Президент.

Порошенко убежден, что украинский народ всегда будет помнить и экипаж Александра Белого, чей Ил-76 был сбит российско-террористическими подразделениями возле Луганского аэропорта, а также всех военнослужащих Воздушных сил, которые отдали свою жизнь за Украину.

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших героев.

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Праздник учрежден указом президента №579/2007 от 27 июня 2007 г.
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другой вопрос- когда авиация будет применяться?
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Нам потрібні надсучасні стелс-літаки з великим бойовим радіусом, щоб базувались за межами зони ураження російських ракет С-400 та Калібр, на базах в Закарпатті і звідти могли наносити удари по глибоким тилам ворога, долаючи щільну ППО терористів! Такі літаки є, це F-23, які не пішли в серію через свої дуже потужні характеристики. Для США не потрібні такі потужні літаки, їм вистачає меншого бойового радіусу, тому проект F-23 було заморожено. Ми маємо купити в США два наявних літака F-23 і замовити ще кілька літаків для формування окремого підрозділу оснащеного цими літаками. Маючи такий літак ми зможемо наносити точкові удари по тилам ворога навіть без наявності ракет середньої дальності, які нам не дадуть виробляти наші союзники, переймаючись тими ризиками які несуть для них наші ракети! Авіація не підпадає під обмежувальні міжнародні договори тому нам потрібно розвивати авіацію щоб замінити нею ракети, яких в нас досі немає.
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Пётро опять набухался ,и когда уже он улетит в Ростов?
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а кого залишити в презах? тебе ? тоді точно писта усім. не бухай багато)
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Будет. Без тебя. Когда кацей выгоним собственноручно.
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"...Жители Славянска непременно поставят памятник пилотам самолета, который 6 июня 2014 года был сбит российскими боевиками и мог упасть на город. Экипаж ценой собственной жизни отвел самолет в лесную полосу", - от этих жителей дождешься лишь оскорблений.
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.Пропаганда,сэр... У нас ахмет с кортежем авто,в Киеве правила нарушает. И никто его не трогает. Говорят ,что хороший. - Пропаганда,сэр...
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Ну,ты хоть понимаешь,что он приложил свою лапу к сбитому нашему самолету ? Пусть даже косвенно. Хотя какой там,косвенно.....
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Понимаю и представляю. Но мы говорим про жителей Славянска, которые оскорбляют украинцев.
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Ну и чем ты лучше тех жителей ? Если тебя оскорбляют прямо в Киеве,а ты это глотаешь.
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Лугандонян не перевоспитать,читаешь новости и офигеваешь,в одном селе наши строили укрепсооружения,пришло около 50-ти сельчан,завалили блиндаж,работы пришлось приостановить в связи с социальным напряжением,как пишет ведомство МО,в другом требуют снять украинский флаг,сцуки конченные
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Выход один - в теплушки и на паршу. Можно с имуществом, а можно как НКВДешники - 20 минут на сборы и в дальний путь. И ни разу эту ватную мразь не жалко

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Вулиця Збишка у Вінниці перейменована на Дмитра Майбороди. А ще на 26 школі меморіальна табличка.
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Литва призвала Украину дать Саакашвили возможность защитить право на гражданство
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такий же піздабол як ти. нах він тут треба?
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Порохоботы...Тупицы. Вы так ничего и не поняли ! Литва,Польша....А это ЗАПАД - показывает,кто такой Саакашвили для них. - Как вы вообще собираетесь потом перестраиваться,когда порошенко объявят преступником ?
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Так и от петруньи тоже зависит чистое небо над Украиной. Ведь чистое же? Из последних сил держит будку шоб не шатали, а то путин нападёт
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На коня Петра категорически не садить! Вы даже не представляете, что услышите...
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Как то некрасиво главнокомандующему целый день только один род Воздушных Сил Украины поздравлять забыв напрочь два других!
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Щось Пєтя сьогодні розбалакався. Мабуть сонечко чоловічку голівку напекло, а він ще і без шолому цілісінький день по полю бігає. І куди лише Марина дивиться?..😕😕😕
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко - военным летчикам: Именно от вас зависит, будет ли украинское небо мирным
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