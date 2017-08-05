 Порошенко - военным летчикам: Именно от вас зависит, будет ли украинское небо мирным

"По случаю Дня Воздушных сил Вооруженных сил желаю вам мирного неба. Именно от вас, к слову, во многом и зависит, будет ли оно мирным. Желаю вдохновения и успехов в нелегкой ратной службе, согласия и благополучия вашим семьям, крепкого здоровья, непреклонной веры в счастливое будущее нашей Украины", - цитирует главу государства Цензор.НЕТ со ссылкой на его пресс-службу.
"Спасибо за безупречную военную службу всем, кто сегодня находится на страже неба независимой Украины", - сказал он.
Президент подчеркнул, что украинские военные летчики защищают страну от российского агрессора. "Вы выполняли и выполняете чрезвычайно сложные задачи: с неба прикрываете и защищаете наши войска и всю нашу страну, проводите воздушную разведку", - отметил он. Президент добавил, что в период активных боевых действий летчики уничтожали бронированную технику и огневые позиции террористов.
Глава государства подчеркнул, что символом героизма и жертвенности стали подвиги Героев Украины Константина Могилко и Дмитрия Майбороды. "Они погибли, дав возможность спастись боевым товарищам и предотвращая жертвы среди гражданского населения. Жители Славянска непременно поставят памятник пилотам самолета, который 6 июня 2014 года был сбит российскими боевиками и мог упасть на город. Экипаж ценой собственной жизни отвел самолет в лесную полосу", - сказал Президент.
Порошенко убежден, что украинский народ всегда будет помнить и экипаж Александра Белого, чей Ил-76 был сбит российско-террористическими подразделениями возле Луганского аэропорта, а также всех военнослужащих Воздушных сил, которые отдали свою жизнь за Украину.
Присутствующие почтили минутой молчания память погибших героев.
День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Праздник учрежден указом президента №579/2007 от 27 июня 2007 г.
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