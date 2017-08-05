 Насалик о прохождении Украиной отопительного сезона 2017/2018: "Я не вижу никаких проблем"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил в интервью телепрограмме "Перша шпальта", сообщают "Українські Новини".
"Кабинет Министров поддержал предложение Министерства энергетики о мероприятиях по подготовке к осенне-зимнему периоду. Они работают в штатном режиме, я не вижу никаких проблем по прохождению отопительного сезона в Украине. Никаких замечаний по этому поводу нет", - сказал министр.
По его словам, все АЭС работают в соответствии с предусмотренным графиком, при этом на 10% в общей энергосистеме увеличена доля атомной промышленности, запасы угля в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
"В прошлом году у нас было 9 млрд куб. м (запасов газа в ПХГ) на это время. Сейчас у нас 13,1 млрд куб. м. Поэтому каких-то проблем с закачкой газа... Имея деньги и имея технические возможности, могут не закачать только... Для этого ничего не нужно больше. Поэтому у меня никаких проблем в целом для прохождения осенне-зимнего периода", - сказал Насалик.
Также, по его словам, ремонтные работы идут согласно плану, с опережающими сроками.
"В большинстве европейских стран стоит вопрос недостатка электроэнергии. У нас этого нет. У нас мощности могут выдержать температуру 60-56 градусов. Еще раз хочу подчеркнуть, что энергетическая система образца 2017 года и 2016 года - это совершенно разные системы. Мы стабильны и мы имеем большую шкалу мощности, для того чтобы реагировать на любые вызовы", - отметил Насалик.
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Наперед не потрібно рапортувати, пан Ігоре Насалику, як у минулому році, а потім запугувати населення відсутністю антрацитного вугілля...
"Курчат по осені рахують", так що будете звітувати на 13...15 жовтня 2017 року про заготівлю вугілля і газу... добре що йдемо з випередженням минулорічного графіку... але зима від зими відрізняється...
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а статки ахметова порошенка зросли в рази
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