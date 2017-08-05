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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Насалик (133) отопительный сезон (76)

 Насалик о прохождении Украиной отопительного сезона 2017/2018: "Я не вижу никаких проблем"

насалик

Прохождение Украиной отопительного сезона 2017/2018 года будет успешным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил в интервью телепрограмме "Перша шпальта", сообщают "Українські Новини".

"Кабинет Министров поддержал предложение Министерства энергетики о мероприятиях по подготовке к осенне-зимнему периоду. Они работают в штатном режиме, я не вижу никаких проблем по прохождению отопительного сезона в Украине. Никаких замечаний по этому поводу нет", - сказал министр.

По его словам, все АЭС работают в соответствии с предусмотренным графиком, при этом на 10% в общей энергосистеме увеличена доля атомной промышленности, запасы угля в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина до 2020 года откажется от антрацита, - Насалик

"В прошлом году у нас было 9 млрд куб. м (запасов газа в ПХГ) на это время. Сейчас у нас 13,1 млрд куб. м. Поэтому каких-то проблем с закачкой газа... Имея деньги и имея технические возможности, могут не закачать только... Для этого ничего не нужно больше. Поэтому у меня никаких проблем в целом для прохождения осенне-зимнего периода", - сказал Насалик.

Также, по его словам, ремонтные работы идут согласно плану, с опережающими сроками.

"В большинстве европейских стран стоит вопрос недостатка электроэнергии. У нас этого нет. У нас мощности могут выдержать температуру 60-56 градусов. Еще раз хочу подчеркнуть, что энергетическая система образца 2017 года и 2016 года - это совершенно разные системы. Мы стабильны и мы имеем большую шкалу мощности, для того чтобы реагировать на любые вызовы", - отметил Насалик.

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Невже і цієї зими не замерзнемо? Та що ж це коїться...
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Москалі вже четвертий рік чекають коли же "хахлы замерзнут".
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Саня ты в лазарете был,когда вся ферма тут визжала,шо через блокаду лугандона фсе,и замерзнем и электрики не будет и даже солнце может не взойти
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Он не видит. но цена на дрова растёт уже в августе.
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Як 3 роки тому купляв машину порізаних по 50 см. дубових дров по 3000 грн. з доставкою, так і місяць назад 4 машини купив по тій же вартості.
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Невже знову москалі не дождуться,коли хохли вимерзнуть?
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[Порошенко с помощью российских олигархов создает в Украине энергетический бизнес - СМИ | Ukr.Life]: Посмотри! http://www.ukr.life/hot-news-ru/poroshenko-s-pomoshhyu-rossijskih-oligarhov-sozdaet-v-ukraine-energeticheskij-biznes-smi/
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я тоже не видел, пока не появился роттердамский уголь из лугандона, по цене африканского, ..... ... какая пакость нас ждет на этот раз?
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Положить европейскую цену на газ на украинские зарплаты.Нет никаких проблем.То,что вы почти всю зарплату платите за отопление,это ваши проблемы: ищите или большую зарплату или меньшую жилплощадь.Нет никаких проблем.
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И главное строго засекретить сколько будет продолжаться шоковая террапия
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проблемы с прохождением отопительного сезона Украиной в основном уже несколько лет на каналах РОССИЯ 1, Первый канал, НТВ, Лайф ньюс......
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У Насалика проблем немає.А моя сестра сьогодні в селі бідкалася,чи зможе закупити вугілля вчасно до зими.На сьогодні склади пропонують тільки горючку по 3500 грн. за тону... Пенсія 1400.Субсидія торік прийшла в січні.
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Головне пане Ігоре Насалику, щоб тарифи залишилися на тому ж рівні, як в опалювальний період (сезон) 2016/2017 років, а було б краще, що ще б знизилися...
Наперед не потрібно рапортувати, пан Ігоре Насалику, як у минулому році, а потім запугувати населення відсутністю антрацитного вугілля...
"Курчат по осені рахують", так що будете звітувати на 13...15 жовтня 2017 року про заготівлю вугілля і газу... добре що йдемо з випередженням минулорічного графіку... але зима від зими відрізняється...
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Следует понимать так, у меня никаких проблем с отопительным сезоном не будет.
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еще весной тона угля была 3 тыс , щас за 6 хрен найдеш , посадки повырезали , лесхозы в очередной раз отпусную цену на дрова подняли , но цукка проблем невидиш ?????
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які ж будуть проблеми обідрали народ тарифами як липку ,
а статки ахметова порошенка зросли в рази
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНасалик о прохождении Украиной отопительного сезона 2017/2018: "Я не вижу никаких проблем"
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