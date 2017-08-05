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Все про:боевик (19047) СБУ (14688) Донецкая область (4541) Антитеррористическая операция (17232)

 СБУ задержала бывшего террориста "ДНР", разочаровавшегося в идеалах "русского мира"

наручники

В районе проведения антитеррористической операции в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего члена одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что житель Славянска присоединился к боевикам в апреле 2014 года, там он стал свидетелем мародерства и насилия бандитов относительно местных жителей.

"Разочаровавшись в идеалах "русского мира", мужчина покинул незаконное вооруженное формирование. После этого бывший боевик мог воспользоваться программой СБУ "Тебя ждут дома" и быть освобожденным от уголовной ответственности, однако он скрывался от правоохранительных органов, сначала на территории ОРДЛО, а вскоре в родном городе, где и был задержан", - сказано в сообщении.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по части 2 статьи 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ задержала террориста "ЛНР" на Луганщине, который дезертировал из-за пьяных издевательств командования. ВИДЕО
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Не зрозуміло, що таке "идеалы руССкого мира". Фігури з гімна, лапті, балалайки, духовні скрепи, бояришнік.....

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Цветы небось на блок посту поливал. Привлечь его к общественным работам, на 5 лет за недостаточную любовь к Рейху.
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Еще много много вяличия, и ненависть ко всему нерускаму, то есть ко всему что не гімно, лапті, балалайки, духовні скрепи, і бояришнік.
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я не понимаю как это разочаровавшийся? разочаровавшиеся сдаются добровольно, их не задерживают!
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В тебечи в мене!!! Чуємо лише про "Ихждутдома" і сепарів, які всі стояли на блок-постах, з палицями!! Тоді хто вбиває наших вояків??? Хто чинить цей сепарський бедлам в Україні ??? ))
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А в мене мають бути- з якого дива?
Чуєш ти легше те, що хочеш чути.
От про що з тобою говорити, коли ти питаєш, хто вбиває наших Воїнів?
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Большей частью российская армия. У тебя есть сомнения?
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В мене нема, а ось відносно українських суддів, то є сумніви відносно іх переконань !!!)))
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просто платить перестали или стали МЕНЬШЕ платить, за убийства украинцев - вот и вся причина "разочарования" и "прозрения"....
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сколько украинцев убило это разочаровавшееся или снова стоял на блокпосту?
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"стаял с палкой на блох-посту, никаго не обижал.."
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Под новостью о том, что копыта откинула регионалка Бережная, отключены комменты. Поэтому я здесь хочу поздравить Украину с гибелью врага. Пусть эта мерзкая гнида горит в Аду. Проклятия действуют. Жду таких же новостей о Мураеве, Вилкуле, Добкине, Рабиновиче, Ахметове, Бойко и всей остальной рыговской нечисти.... И Савченко туда же.....
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Дали будэ. Это не конец, стремление поубивать всех инакомыслящих приведет к дальнейшему и скорому развитию революционного процесса, когда революционеры начнут мочить друг друга где нибудь ближе к дате предполагаемых выборов, тогда уж частные армии соперничающих политсил окончательно сформируются, идеология презрения к жизни всех, кто не с тобой, окончательно утрясется и пойдет Украина путем Гаити и политически, и экономически.
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Приєднуюсь!!!
Мабуть, падла була видатна, раз так швидко Провидіння прибрало її з цього світу!!!
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Комменты отключены, а лайков под той новостью на 17:30 было 142.
Для сравнения- под этой новостью всего 8.
Не всегда надо комментировать- просто поставь лайк.
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это называется ожидания о халяве были сильно преувеличены, рабы всегда бегут туда, где лучше кормёжка и барин не сильно бьёт!
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Что то эта мерзота после задержания всегда оказывается разочарованной в "русском мире". А до задержания только и воют что о бандеровцах
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Пытался найти хоть одного бандеровца в Киеве. За три года, кого не спрашиваю, все отказываются. Ну тогда начинаю "подводить" - мол Россию любишь? Все говорят нет. В "русский мир" то есть совок дремучий стремишься? Тоже говорят нет. Так это же то на чем стоят и что отстаивают бандеровцы! Глаза мутнеют и "ну тогда и я наверное бандеровец"...
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Частина 2-від 3 до 8 , побачимо!! Але є сумніви, бо українські судді самі доброчесні!!))
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Наш суд оштрафует террориста аж на 320 гривен и отпустит.Похожие случаи наблюдали.
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Это какой то сбой, однозначно. Где вы в русне видели людей, которым позволено мыслить?
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осмелюсь предположить, что он "вообще не стрелял", не знает, как это делать, в общем - белый, чистый и пушистый)
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А дальше гуманный "суд", порицание и на свободу с "чистой" совестью.
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Суд в Україні доброчесний, бо всі судді доброчесні і все завдяки рішучим рехвормам великих рехворматорів !!!)))
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И шо це за идеал?-пытае у него бандеровец.
-Пьют без закуси.А не умешь пить,не умеешь жить
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Их когда задерживают, они сразу же становятся такими разочарованными-преразочарованными. Разочарование начинает бить фонтаном из всех отверстий.
А из булкоприемника можно даже услышать истории о любви к Украине.
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"П" должно быть три - понять, простить, повесить
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А Медведчук не разочаровался. Хватай его,ребята. Ссыкотно? Ну ловите копателей янтаря.
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Сегодня погибла Бережная, регионалка с лугандона, зря там комменты отключили. Вот одна из последних цитат Бережной по поводу безвиза Украины и ЕС: "...патриоты Украины ездайте нах...в ЕС и не забудьде взять с собой кастрюльки и красные кружевные трусы ..." и т.д. И что же мы видим где погибла эта патриотка рашки и лугандона? В ЕС ! Она не поехала на отдых в Сибирь и не на родные терриконы дамбаса, а во вражеский ЕС!
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КАК ТОЛЬКО ПЛАТИТЬ СТАЛИ МЕНЬШЕ И ГРАБИТЬ НЕЧЕГО -СРАЗУ РАЗОЧАРОВАЛСЯ. ПРОСТИМ А...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ задержала бывшего террориста "ДНР", разочаровавшегося в идеалах "русского мира"
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