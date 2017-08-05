 СБУ задержала бывшего террориста "ДНР", разочаровавшегося в идеалах "русского мира"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Отмечается, что житель Славянска присоединился к боевикам в апреле 2014 года, там он стал свидетелем мародерства и насилия бандитов относительно местных жителей.
"Разочаровавшись в идеалах "русского мира", мужчина покинул незаконное вооруженное формирование. После этого бывший боевик мог воспользоваться программой СБУ "Тебя ждут дома" и быть освобожденным от уголовной ответственности, однако он скрывался от правоохранительных органов, сначала на территории ОРДЛО, а вскоре в родном городе, где и был задержан", - сказано в сообщении.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по части 2 статьи 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.
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Чуєш ти легше те, що хочеш чути.
От про що з тобою говорити, коли ти питаєш, хто вбиває наших Воїнів?
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Мабуть, падла була видатна, раз так швидко Провидіння прибрало її з цього світу!!!
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-Пьют без закуси.А не умешь пить,не умеешь жить
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А из булкоприемника можно даже услышать истории о любви к Украине.
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