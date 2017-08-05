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 Политика Украины
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 "Укроборонпром" создает радиолокационную станцию нового поколения по мировым стандартам

укроборонпром

В Украине работают над созданием радиолокационной станции ​​нового поколения по мировым стандартам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

В нем отмечается, что КП "Научно-производственный комплекс "Искра" создает опытный образец радиолокационной станции нового поколения 80К6Т, которая работает на твердотельных модулях.

"80К6Т соответствует всем мировым стандартам. В частности, станция оборудована транзисторным передатчиком и имеет возможность транспортировки американским военно-транспортным самолетом С-130 Hercules. Именно эти требования указаны практически во всех международных тендерах на закупку РЛС, поэтому при конструировании РЛС 80К6Т они были определяющими", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Зенитно-пушечный комплекс "Шилка" прошел испытания перед поставкой в ВСУ, - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТО

Согласно информации "Укроборонпрома", станция обеспечивает автоматическое обнаружение и определение трех координат, "привязку" сигналов государственного опознавания и сопровождение обнаруженных целей на малых, средних и больших высотах. Она также выдает информацию об обнаруженных целях на командные пункты и соединенные системы.

"Когда мы разрабатывали РЛС 80К6Т, учли все недостатки предыдущих моделей и опыт лучших мировых образцов. Новейшая станция имеет высокие эксплуатационные и тактико-технические характеристики. Она максимально адаптирована к использованию в полевых условиях. В частности, ее можно оперативно наладить и отремонтировать непосредственно в поле", - сообщают разработчики.

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Как быстро работают! Еще даже 4 года не прошло!(Как известно Великая Отечественная длилась 4 года)
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Ти мені ще про "Оплоти" для української армії тут розкажи!
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Элчин Хасиев - первые 5000 комплексов по обыкновению в Тайланд и Индонезию...., а там и ВСУ встречай...
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Думал, что это секретно....а тут все как на ладони..
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это значит, что нихрена на самом деле не делают
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та да...и санкции только на пользу .и танк только один-и тот ржавый
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29 июня 2016
Народный депутат Ирина Бережная разместила в своем Facebook призыв подавать в суд на сайт "Миротворец". По словам Бережной, она уже подала заявление в правоохранительные органы о преступной деятельности сайта.
В сообщении она называет "Миротворец" сайтом-убийцей, и заявляет, что "система доносов выстроена таким образом, что абсолютно каждого, включая вас и членов вашей семьи, в любой момент по надуманным обвинениям, кто угодно может внести в базу данных сайта-чудовища"
05.08.17 Экс-нардеп от Партии регионов Бережная погибла в автокатастрофе
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а чо,у кого то были сомнения-вносить бережную или не вносить?
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http://skelet-info.org/irina-berezhnaya-istoriya-o-tom-kak-vyrosla-i-sdulas-glavnaya-grud-verxovnoj-rady/

Ирина Бережная: история о том, как выросла и сдулась главная грудь Верховной Рады
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Нет и никогда не было "мировых стандартов"... недоучки
..."Выводя продукцию на уровень мировых стандартов, которых никто не видел, мы до предела разовьем все семь чувств плюс интуицию, которая с успехом заменяет информацию. С чем и приходится себя поздравить".М. М. Жванецкий
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Цензор, не верь бздунам из оборонпрома: эта станция создана год назад.
Вот инфа о ней на сайте "Искры" (это предприятия находится в Запорожье):
80К6Т

А вот фото станции:


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Под новостью о том, что копыта откинула регионалка Бережная, отключены комменты. Поэтому я здесь хочу поздравить Украину с гибелью врага. Пусть эта мерзкая гнида горит в Аду. Проклятия действуют. Жду таких же новостей о Мураеве, Вилкуле, Добкине, Рабиновиче, Ахметове, Бойко и всей остальной рыговской нечисти....
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Неужели с цифровыми антенными решетками ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укроборонпром" создает радиолокационную станцию нового поколения по мировым стандартам
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