 "Укроборонпром" создает радиолокационную станцию нового поколения по мировым стандартам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".
В нем отмечается, что КП "Научно-производственный комплекс "Искра" создает опытный образец радиолокационной станции нового поколения 80К6Т, которая работает на твердотельных модулях.
"80К6Т соответствует всем мировым стандартам. В частности, станция оборудована транзисторным передатчиком и имеет возможность транспортировки американским военно-транспортным самолетом С-130 Hercules. Именно эти требования указаны практически во всех международных тендерах на закупку РЛС, поэтому при конструировании РЛС 80К6Т они были определяющими", - сказано в сообщении.
Согласно информации "Укроборонпрома", станция обеспечивает автоматическое обнаружение и определение трех координат, "привязку" сигналов государственного опознавания и сопровождение обнаруженных целей на малых, средних и больших высотах. Она также выдает информацию об обнаруженных целях на командные пункты и соединенные системы.
"Когда мы разрабатывали РЛС 80К6Т, учли все недостатки предыдущих моделей и опыт лучших мировых образцов. Новейшая станция имеет высокие эксплуатационные и тактико-технические характеристики. Она максимально адаптирована к использованию в полевых условиях. В частности, ее можно оперативно наладить и отремонтировать непосредственно в поле", - сообщают разработчики.
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Народный депутат Ирина Бережная разместила в своем Facebook призыв подавать в суд на сайт "Миротворец". По словам Бережной, она уже подала заявление в правоохранительные органы о преступной деятельности сайта.
В сообщении она называет "Миротворец" сайтом-убийцей, и заявляет, что "система доносов выстроена таким образом, что абсолютно каждого, включая вас и членов вашей семьи, в любой момент по надуманным обвинениям, кто угодно может внести в базу данных сайта-чудовища"
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..."Выводя продукцию на уровень мировых стандартов, которых никто не видел, мы до предела разовьем все семь чувств плюс интуицию, которая с успехом заменяет информацию. С чем и приходится себя поздравить".М. М. Жванецкий
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Вот инфа о ней на сайте "Искры" (это предприятия находится в Запорожье):
80К6Т
А вот фото станции:
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