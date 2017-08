 Украинская прокуратура направит запросы в компетентные органы Германии, чтобы допросить участников группы Scooter

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной республики Крым Татьяна Тихончик.

По ее словам, прокуратура направит запросы в компетентные органы Германии о предоставлении международной правовой помощи, чтобы осуществить допрос участников группы.

Ранее сообщалось о том, что 4 августа 2017 года группа Scooter прибыла в Крым.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что приезд немецкой группы Scooter к аннексированного Крыма может обернуться для музыкантов " болезненными последствиями"

Отметим, что прокуратура открыла дело по факту визита немецкой музыкальной группы Scooter на оккупированный полуостров 4 августа. За нарушение законодательства Украины музыкантам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, Scooter - немецкий музыкальный коллектив. Самые известные хиты - "RAMP", "Hyper Hyper", "Fire", "How Much Is The Fish?" и "Weekend".