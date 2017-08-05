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 Политика Украины
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Все про:Германия (2897) допрос (1138) Крым (20313) музыка (727) прокуратура (3096)

 Украинская прокуратура направит запросы в компетентные органы Германии, чтобы допросить участников группы Scooter

скутер scooter

Украинская прокуратура намерена допросить участников группы Scooter.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной республики Крым Татьяна Тихончик.

По ее словам, прокуратура направит запросы в компетентные органы Германии о предоставлении международной правовой помощи, чтобы осуществить допрос участников группы.

"Прокуратура направит запросы в компетентные органы Германии о предоставлении международной правовой помощи, чтобы осуществить допрос участников группы", - заявила Тихончик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор Балуху - это свидетельство дискриминации и пренебрежения международным правом в Крыму, - прокурор АРК Мамедов

Ранее сообщалось о том, что 4 августа 2017 года группа Scooter прибыла в Крым.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что приезд немецкой группы Scooter к аннексированного Крыма может обернуться для музыкантов " болезненными последствиями"

Отметим, что прокуратура открыла дело по факту визита немецкой музыкальной группы Scooter на оккупированный полуостров 4 августа. За нарушение законодательства Украины музыкантам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, Scooter - немецкий музыкальный коллектив. Самые известные хиты - "RAMP", "Hyper Hyper", "Fire", "How Much Is The Fish?" и "Weekend".

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Куди вийде- хоча треба в "Сонячний Магадан". Років на вісім.
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какую военную тайну это старичье может открыть?... сколько бабла им заплатили?...
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артисты в большинстве- это вид шлюх. им похрен кто бабло платит. кому не похрен-единицы.
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а я так не считаю... артисты просто люди, как и мы с вами - есть нормальные, порядочные, есть подонки, есть ублюдки и т.д.... разные есть....
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Засунуть этих мопедов в сименские турбины в Крыму и прокрутить!
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Скоріш за все німці пошлють куди подалі нашу прокуратуру корупційну.
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Не думаю. Раз завертілось, то вже все домовлено.
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В Крим їздять різні європейські чиновники цілими табунами, хоч когось з них Югік допитав? Наші прокурори завжди погрожують засудити тих, кого знають що точно не можуть покарати в тому числі і Януковоча, а бандюків. що під боком сидять - не чіпають.
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Оказывается , что энтот Скутер тридварас не только в хорошем , но и в плохом смысле тоже ...
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В этом и весь кайф сумасшествия - ты веришь в то что тебе мерещится.
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У нас есть прокуратура генеральная?А,есть ,Ее возглавляет алкаш,он у немцев лежал на полу в сиську бухой,ну да он "добросит"
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МОЛОДЦЫ! Давить всех. Евробачення - перемогли!
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Я допустим из Латвии хочу с семьей посетить Крым . Мне тоже нужно разрешение от властей Украины ?
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Других дел у нас нет? Переименовывать улицы, не пускать придурков, лишать гражданства друзей? Порох не пройдет, слишком рьяно показухой и стремой лишится царевания, начало попахивать.
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