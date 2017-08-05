EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины, Происшествия
  111602  91
Все про:Бережная (42) ДТП (5929) смерть (5138)

 Экс-нардеп от Партии регионов Бережная разбилась в автокатастрофе

бережная

Машина вылетела с серпантина на побережье Адриатического моря.

Бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофе, передает Цензор.НЕТ. По данным LB.ua, авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией.

Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина.

Экс-депутат и водитель погибли на месте. Дочь Бережной получила незначительные травмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трехлетняя девочка выпала из окна и разбилась насмерть в Киеве, - полиция. ФОТО

Ирина Бережная - депутат двух созывов Верховной Рады - шестого (2007-2012) и седьмого (2012-2014). Была членом фракции Партии регионов, входила в комитет Рады по вопросам правосудия.

Бережной было 36 лет.

Напомним, бывшая экс-регионалка 16 января 2014 г. голосовала за законы, которые противоречат Конституции Украины, Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Также она запомнилась своими скандальными антиукраинскими высказываниями.

Так, в свое время она раскритиковала приказ Министерства культуры об обязательном дублировании фильмов на украинском языке, по ее словам - "это колоссальный правовой нигилизм". После введения безвизового режима Бережная заявила, что украинцам не стоит радоваться безвизовому режиму, поскольку они "развалили собственную страну" и теперь хотят "свалить в Европу". Вместе со своей матерью, Еленой Бережной, через суд пыталась запретить Киевскому городскому совету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Бережная была постоянной гостьей на российских пропагандистских шоу. Там она постоянно критиковала украинскую власть, заявляла о "преследовании оппозиции".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Була членом фракції Партії регіонів, входила до комітету Ради з питань правосуддя...... правосуддя звершилось
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как говорится про мертвых или хорошо или ничего...
Скажу хорошо: хорошо что оно подохло...!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
от брэхуха, мы все сыты никто не скачет. и мы уже в ЕС!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А предупреждали - едь в Крым,не, все в Гейевропу тянет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
між Італією та Хоравтією на Адріатиці знаходиться Словенія
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
з Італією Хорватія не межує, лише через Словенію
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це ця, що бігала по кремльвським каналам? А що вона робила в прогнившій та розложивщівся Європі? Мабуть радісткой Кєт була!
Згубили підлі гейропейці радістку Кєт!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Земля їй пухом. А могла б жити... Бідніше, але з чистою совістю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нічого доброго про покійну пригадати не можу. Добре, що ще хоч донька залишилася живою
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не эта ли Бережная, которая с папочкой евреем-антифвошыздом подавала иск в суд против переименования проспекта Ватутина на Шухевича ?
Земля ей стекловатой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як людина прожила, така про неї пам'ять і залишиться. Наші політики забувають що вони також смертні
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Була гарна дівка- але ворог, краще б ця жаба криворота- жабарвенко по серпантину за щоки гравій понакидувала....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І почув Господь людскі прокльони, і сказав : "Будь по-вашому..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НІКУЯ він не чув і не чує! Якби чув, то не дозволив би какапській пиздоті на протязі віку нищити наш побут, та наше майбутнє, а в даний час, не дозволив би йти на той світ квітам нації, в боротьбі з немитими москалями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ну, хто така бережна? - дрібненька шісточка. Там є значно більш одіозні персонажі. Якби мав місце такий "концерт по заявкам" - то шуфрич вже давно мав би загинути якоюсь тривалою мученицькою смертю )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Постійна учасниця антиукраїнських політшоу на паРаші.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Епітафія для Бережної:

"Всі, хто живуть в Україні, але голосно мріють про Росію, мають вибір: а) виїхати, б) заткнутися, в) померти. Але Росії в Україні не буде".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы абсолютно правы. Все пропутинские уроды должны покинуть этот мир. Задолбали уже всех...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
опачки, наверное в аду балатироваться от рыгианалов поехала,там обычно всю шваль собирают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Про покійників або добре, або мовчать...
Я мовчу. На небесах знають кому куди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бережную только в Ад. Только в котёл со смолой кипящей.... Пусть там сидит - откисает, ждёт путина, киселёва, соловьёва, януковича, савченко и прочую нечисть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нє-нє-нє, в оригіналі - "про покійників або добре або нічого... окрім правди".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не треба мовчати .! це не той випадок ! треба просто знати. що черговий "мінус один"
всі гниди. які проти України мають бути дохлі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нє, вони в діаметрально протилежних місцях. У неї сьогодні вєчєрінка з гіві і моторолкою )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А по поводу безвиза как стебалась---есть в сети. Мол в Ла Скала стулки дополнительно ставят, в галерее Уфици тоже места украм готовят. Допались укры мол до культуры Европы. Зачуханые и в кизяках. И это при том что сама не вылазит годами и шмотки в Милане покупает. Вот не стоило конечно по Небесной сотне ей вякать. Жаль ребёнка---теперь без мамы. Видно парень что наверху так порешил. Их молодых красивых девок тогда в 09 годах от Харькова три штуки собрали в раду-зраду. Ещё при бздопкине и двухколёсном---они тогда взлетали. Заскочили девки в раду---много наработали. Но как там в писании---много званых---да мало избраных. Прости им господи слепоту души. Спи спокойно.А нам дальше идти----дойдём мы. С нами БОГ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А это карма. Чечетов- высотка, Петлушенко-ружжо, Бережная- авто катастрофа. Не надо с дьяволом дружить. Надо любить свой народ, а не только лОхторат. Любить Украину а не поливать помоями державу, в которой закопана твоя пуповина, отрезанная в роддоме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Адвокатик,вы путаете ад с раем? Бережной светит только преисподняя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Опа, хтось мій комент заспамив. Хто тут "скорбіт за прєкрасним чєловєком"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, не всі з них заслужили такої швидкої смерті. Далеко не всі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самое интересное что отдыхала то не в любимой России или таежном союзе, а в ненавистной Европе... "Гейропа" вредна для жизни кремлевских холуев)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все таки открыли комментарии...
А что тут напишешь..Один негатив.
Бог ей судья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, скажи мені хто твій друг, і я скажу хто ти - https://www.instagram.com/p/BXaZlcsAmwX/ - Фреймут: "Загинула моя подруга, Іра Бережна"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бережная так ненавидела ЕС и "гейропу", а сгинула в Ес, эти регионалы с двойным дном. Надо было как Янукович младший поехать на Байкал отдыхать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жалко водителя.. даже вдвойне и конечно малую.. А еще жалко что в этом автомобиле не оказались натаха Королева, ленка Бонданкова, Анютка Германская.. Это был бы джекпот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Є Господь над нами! кожний день памятайте про це!
ну а регіональна шалава... ну а що. туди її і дорога !
Слава Україні ! Україна понад усе!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
особь избиралась в раду от лугандона, а клеветала на всю Украину из рашистской киностудии , нецензурно обзывала и оскорбляла украинцев, противодействовала переименованиям улиц с имен палачей украинского народа. Обманывала ватников - призывала к матушке -расее, а сама шастала по италиям-хоравтиям.

Жалко, что быстро подохла и что ее отродье живое осталось в отличие от тысяч украинцев, погибших от рук хозяев сучки. Но кара еще не закончена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Як роса на сонці" - странное украинское паранормальное явление, отбирающее жизни у противников Украинской государственности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
миллионы в Украине наворовала,а тратить поехала в Адриатику вот так вот-оказывается не всегда продажа души дьяволу приносит счастье....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И чем же она была так умна,что аж в 26 лет стала депутатом??!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Про покойников или хорошо или ничего,ладно скрепя сердцем....ничего,но вот про её подругу сучку лЕНКУ с рабочим ртом скажу,очень и очень жаль,что этой мрази в той машине не было,надеюсь все поймут моё отношение к покойной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пословица обрезанная. «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», - изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.), приведенное историком Диогеном Лаэртским (III в. н. э.) в его сочинении «Жизнь, учение и мнения прославленных философов».
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Царствие Небесное... Вечная и светлая память.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ирина Бережная. Красивая женщина, достойный человек.
Светлая память!
 показать весь комментарий
Ответить
 
эта рыго- анальная сучка считала себя голубой кровинкой , так же как и ее подружки лобода , куечка .. - все остальное это быдломасса необразованая , тупая , неспособная ни к чему кроме грязной работы , .. целовала в дупу паРашку , но кишки свои предпочитала греть на НАТОвских курортах , так что цех тебе чугунолитейный сверху на могилку !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А это карма. Чечетов- высотка, Петлушенко-ружжо, Бережная- авто катастрофа. Не надо с дьяволом дружить. Надо любить свой народ, а не только лОхторат. Любить Украину а не поливать помоями державу, в которой закопана твоя пуповина, отрезанная в роддоме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А шо вона поперла відпочивати в ненависну Європу, а не в любімую раїсю ?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
здешним комментатором не прожить такой жизни какую прожила Ирина. Их удел сосать лапу и исходить на все желтой слюной бешеной зависти.. ну и строчить комментики.. которые кроме чмошника модера никто не читает..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зібрались тут, бачу, знавці потойбічного життя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и слава Богу и ССО! Одним предателем и активным врагом Украины и Украинского народа меньше....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и Пороха бы твоего туда же.Ну и Пороха бы твоего туда же Было бы 2 предателями меньше
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЖАЛЬ, ЧТО ВОДИТЕЛЕМ БЫЛ НЕ ШУФРИЧ, А ВМЕСТО ДОЧКИ-НЕ ЛЕНА БОНДАРЕНКО........
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-нардеп от Партии регионов Бережная разбилась в автокатастрофе
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти