 Экс-нардеп от Партии регионов Бережная разбилась в автокатастрофе

Бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофе, передает Цензор.НЕТ. По данным LB.ua, авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией.
Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина.
Экс-депутат и водитель погибли на месте. Дочь Бережной получила незначительные травмы.
Ирина Бережная - депутат двух созывов Верховной Рады - шестого (2007-2012) и седьмого (2012-2014). Была членом фракции Партии регионов, входила в комитет Рады по вопросам правосудия.
Бережной было 36 лет.
Напомним, бывшая экс-регионалка 16 января 2014 г. голосовала за законы, которые противоречат Конституции Украины, Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Также она запомнилась своими скандальными антиукраинскими высказываниями.
Так, в свое время она раскритиковала приказ Министерства культуры об обязательном дублировании фильмов на украинском языке, по ее словам - "это колоссальный правовой нигилизм". После введения безвизового режима Бережная заявила, что украинцам не стоит радоваться безвизовому режиму, поскольку они "развалили собственную страну" и теперь хотят "свалить в Европу". Вместе со своей матерью, Еленой Бережной, через суд пыталась запретить Киевскому городскому совету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Бережная была постоянной гостьей на российских пропагандистских шоу. Там она постоянно критиковала украинскую власть, заявляла о "преследовании оппозиции".
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Скажу хорошо: хорошо что оно подохло...!
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Згубили підлі гейропейці радістку Кєт!
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Земля ей стекловатой.
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"Всі, хто живуть в Україні, але голосно мріють про Росію, мають вибір: а) виїхати, б) заткнутися, в) померти. Але Росії в Україні не буде".
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Я мовчу. На небесах знають кому куди.
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всі гниди. які проти України мають бути дохлі!
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А что тут напишешь..Один негатив.
Бог ей судья.
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ну а регіональна шалава... ну а що. туди її і дорога !
Слава Україні ! Україна понад усе!
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Жалко, что быстро подохла и что ее отродье живое осталось в отличие от тысяч украинцев, погибших от рук хозяев сучки. Но кара еще не закончена.
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Светлая память!
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