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 Экс-нардеп от Партии регионов Бережная погибла в автокатастрофе

бережная

Машина вылетела с серпантина на побережье Адриатического моря.

Бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофе, передает Цензор.НЕТ. По данным LB.ua, авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией.

Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина.

Экс-депутат и водитель погибли на месте. Дочь Бережной получила незначительные травмы.

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Ирина Бережная - депутат двух созывов Верховной Рады - шестого (2007-2012) и седьмого (2012-2014). Была членом фракции Партии регионов, входила в комитет Рады по вопросам правосудия.

Бережной было 36 лет.
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