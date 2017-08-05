 Денежное обеспечение военнослужащих будет увеличено, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Президент напомнил, что недавно подписал изменения в Государственный бюджет 2017 года, которым значительно повышено финансирование ВСУ.
"Это дает возможность нам сконцентрировать на ключевых направлениях наши усилия, направить ресурсы и резервы. Я поручил, и министр обороны меня только что проинформировал, что подписан приказ, согласно которому будет увеличено денежное содержание военнослужащих определенных специальностей, в которых очень нуждается сегодня украинская армия", - сообщил Порошенко во время торжеств после прибытия на самолете МиГ-29 на военный аэродром в селе Гавришовка Винницкой области.
По его словам, это касается летчиков, десантников, спецназовцев, танкистов, в первую очередь механиков-водителей, и других направлений, где на сегодняшний день нужна не только численность, но и профессиональная подготовка и увеличение мотивации не только моральной для качественного выполнения обязанностей, возложенных на военных государством.
"Кроме того, принято решение еще увеличить уровень денежного содержания, доплаты военнослужащим, выполняющим военные обязанности в зоне АТО. Я поручил поднять содержание на первой линии до 10 тыс. гривен в месяц, и повысить содержание на второй линии до 4,5 тыс. гривен", - рассказал Президент.
Он отметил, что это является выполнением обязательств по приоритетности финансирования ВСУ и обеспечения защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, освобождения каждого клочка нашей земли от российской агрессии.
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а работать вы не собираетесь?
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С 2014-го года Армия создана с нуля. От шлепанцев и разрозненных групп добровольцев превратилась в очень хорошую боеспособную силу. Хорошо вооруженную, хорошо оснащенную, хорошо экипированную, хорошо накормленную. Хвала всему украинскому народу помогавшему Армии. Но есть учаски с которыми волонтеры не могут работать. Танки, БТР, самолеты, да и всё вооружение поступившее за это время в войска - это работа государства. И государство с этим справилось. Тяжело, выделяя львиный куш бюджета, борясь с откровенным саботажем, с оставшейся агентурой Пуйла, но сделали Армию, которой гордишся, и которую в мире уважают. Всё будет хорошо. Плюньте в харю зрадофилам. Ми переможемо!
Форма десантников 2014 и 2017 года:
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Денежное обеспечение - (если вы думаете что речь идет о зарплате военнослужащих то вы как минимум наивны) .
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ПОЯСНЕННЯ (вже вкотре!!!) Олена Курило, Уваги до сучасної української літературної мови, Видавництво Соломії Павличко ОСНОВИ, Київ, 2008 [передрук з видання 1925 р.], стор. 53: "по-українськи не можна казати було зроблено, буде зроблено, а тільки зроблено. …можна застосовувати пасивного дієприкметника у функції присудковій: це буде зроблене (а не це буде зроблено), він буде покараний (а не: його буде покарано)."
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Пограничники проверяли, не пересекал ли Саакашвили границу в багажнике нардепаПо словам нардепа пограничники перекрыли пункт пропуска по личной просьбе Президента УкраиныСообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Как пишет народный депутат Юрий Деревянко, границу с Польшей искусственно заблокировали. Произошло это на пункте пропуска «Краковец» на границе с Польшей. И как уверяет парламентарий, случилось это по прямому указанию из администрации президента, ведь на Банковой думали, что Михаил Саакашвили предпримет попытку пересекать границу.Пограничники объявили команду «Барьер», сообщив о побеге неопознанного человека. Это означает прекращение выпуска и впуска автомобилей с и на пограничный пункт. Они применили специальное устройство для блокировки движения автомобилей. Вопреки закону автомобиль народного депутата также обыскивали в поисках Саакашвили в багажнике. После этого искусственно создали хаос в очереди, заблокировали автобусами кольцо. И хотя сам пункт пропуска пустой, людей заставляют стоять в многокилометровой очереди. Вокруг много сотрудников СБУ, а машины пограничников прочесывают поля вокруг таможни в поисках Михаила Саакашвили.«Это нарушение не только украинского законодательства, но и международных соглашений о работе пункта пропуска. А также издевательства над сотнями людей, которые не могут нормально пересечь границу. Уважаемый Петр Порошенко, немедленно прекратите издеваться над гражданами Украины и иностранцами! - Михаил Саакашвилли публично сообщит о дне своего возвращения в Украину, о чем он неоднократно заявлял», - подытожил соратник экс-президента Грузии.https://antikor.com.ua/articles/183403-pogranichniki_proverjali_ne_peresekal_li_saakashvili_granitsu_v_bagahnike_nardepa
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