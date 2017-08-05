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Все про:армия (8022) ВВС (164) госбюджет (552) Порошенко (13530) военнослужащие (3883)

 Денежное обеспечение военнослужащих будет увеличено, - Порошенко

порошенко

Президент Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня Воздушных Сил сообщил об увеличении денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины определенных специальностей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Президент напомнил, что недавно подписал изменения в Государственный бюджет 2017 года, которым значительно повышено финансирование ВСУ.

"Это дает возможность нам сконцентрировать на ключевых направлениях наши усилия, направить ресурсы и резервы. Я поручил, и министр обороны меня только что проинформировал, что подписан приказ, согласно которому будет увеличено денежное содержание военнослужащих определенных специальностей, в которых очень нуждается сегодня украинская армия", - сообщил Порошенко во время торжеств после прибытия на самолете МиГ-29 на военный аэродром в селе Гавришовка Винницкой области.

По его словам, это касается летчиков, десантников, спецназовцев, танкистов, в первую очередь механиков-водителей, и других направлений, где на сегодняшний день нужна не только численность, но и профессиональная подготовка и увеличение мотивации не только моральной для качественного выполнения обязанностей, возложенных на военных государством.

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"Кроме того, принято решение еще увеличить уровень денежного содержания, доплаты военнослужащим, выполняющим военные обязанности в зоне АТО. Я поручил поднять содержание на первой линии до 10 тыс. гривен в месяц, и повысить содержание на второй линии до 4,5 тыс. гривен", - рассказал Президент.

Он отметил, что это является выполнением обязательств по приоритетности финансирования ВСУ и обеспечения защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, освобождения каждого клочка нашей земли от российской агрессии.

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так вы в конторе все друг другу друзья...даже вожак или куратор у вас есть
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Да ну? Я с ним не работал. Я в те годы электронные схемы на заводе рисовал.
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не тупи али. я тебе полные цитаты привел человека выше по теме. не дошло что ли?
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К чему мне эти цитаты? Ты ко мне обратился. И еще, сам принцип когда зарплата военного зависит от надбавок унизительна.
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к тому чтобы не кидаться чужими словами на твои "4500 это крайне мало". я тебе привел слова другого человека на эту тему с указанием автора сообщения и даже ссылками на эти сообщения. что то не так?
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придурки ждут от Порошенка обещаний
а работать вы не собираетесь?
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новость о повышении зп нашим военным. Высер неуместен.
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Тролли и зрадофилы, можете не читать. Это не укладывается в вашу концепцию.
С 2014-го года Армия создана с нуля. От шлепанцев и разрозненных групп добровольцев превратилась в очень хорошую боеспособную силу. Хорошо вооруженную, хорошо оснащенную, хорошо экипированную, хорошо накормленную. Хвала всему украинскому народу помогавшему Армии. Но есть учаски с которыми волонтеры не могут работать. Танки, БТР, самолеты, да и всё вооружение поступившее за это время в войска - это работа государства. И государство с этим справилось. Тяжело, выделяя львиный куш бюджета, борясь с откровенным саботажем, с оставшейся агентурой Пуйла, но сделали Армию, которой гордишся, и которую в мире уважают. Всё будет хорошо. Плюньте в харю зрадофилам. Ми переможемо!

Форма десантников 2014 и 2017 года:

Денежное обеспечение военнослужащих будет увеличено, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8726



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Денежное обеспечение военнослужащих будет увеличено, - интенданты минобороны радосно облизнулись.

Денежное обеспечение - (если вы думаете что речь идет о зарплате военнослужащих то вы как минимум наивны) .
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МОВА: буде збільшено ------- правильно так: буде збільшене

ПОЯСНЕННЯ (вже вкотре!!!) Олена Курило, Уваги до сучасної української літературної мови, Видавництво Соломії Павличко ОСНОВИ, Київ, 2008 [передрук з видання 1925 р.], стор. 53: "по-українськи не можна казати було зроблено, буде зроблено, а тільки зроблено. …можна застосовувати пасивного дієприкметника у функції присудковій: це буде зроблене (а не це буде зроблено), він буде покараний (а не: його буде покарано)."
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...Пограничники проверяли, не пересекал ли Саакашвили границу в багажнике нардепаДенежное обеспечение военнослужащих будет увеличено, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4786
Пограничники проверяли, не пересекал ли Саакашвили границу в багажнике нардепаПо словам нардепа пограничники перекрыли пункт пропуска по личной просьбе Президента УкраиныСообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Как пишет народный депутат Юрий Деревянко, границу с Польшей искусственно заблокировали. Произошло это на пункте пропуска «Краковец» на границе с Польшей. И как уверяет парламентарий, случилось это по прямому указанию из администрации президента, ведь на Банковой думали, что Михаил Саакашвили предпримет попытку пересекать границу.Пограничники объявили команду «Барьер», сообщив о побеге неопознанного человека. Это означает прекращение выпуска и впуска автомобилей с и на пограничный пункт. Они применили специальное устройство для блокировки движения автомобилей. Вопреки закону автомобиль народного депутата также обыскивали в поисках Саакашвили в багажнике. После этого искусственно создали хаос в очереди, заблокировали автобусами кольцо. И хотя сам пункт пропуска пустой, людей заставляют стоять в многокилометровой очереди. Вокруг много сотрудников СБУ, а машины пограничников прочесывают поля вокруг таможни в поисках Михаила Саакашвили.«Это нарушение не только украинского законодательства, но и международных соглашений о работе пункта пропуска. А также издевательства над сотнями людей, которые не могут нормально пересечь границу. Уважаемый Петр Порошенко, немедленно прекратите издеваться над гражданами Украины и иностранцами! - Михаил Саакашвилли публично сообщит о дне своего возвращения в Украину, о чем он неоднократно заявлял», - подытожил соратник экс-президента Грузии.https://antikor.com.ua/articles/183403-pogranichniki_proverjali_ne_peresekal_li_saakashvili_granitsu_v_bagahnike_nardepa
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соевый а ребятам что уже 1000 грн. в день мало?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДенежное обеспечение военнослужащих будет увеличено, - Порошенко
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