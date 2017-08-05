 Приговор Балуху – это свидетельство дискриминации и пренебрежения международным правом в Крыму, - прокурор АРК Мамедов

Также в ведомстве намерены дать правовую оценку действиям причастным к преследованию и вынесению незаконного приговора украинцу, сообщает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 5 августа.
"Прокуратурой Автономной Республики Крым будет дана надлежащая правовая оценка действиям незаконно назначенных "следователей", "оперативных работников", "прокуроров" и "судей", причастных к незаконному преследованию гражданина Украины Владимира Балуха и вынесению приговора, который является актом не только незаконного привлечения к ответственности по политическим мотивам, но и свидетельством дискриминации по национальному признаку, нарушением неотъемлемых базовых прав человека и грубого пренебрежения нормами и принципами международного гуманитарного права", - прокомментировал прокурор АРК Гюндуз Мамедов.
Как сообщалось ранее, оккупационный "Раздольненский районный суд" вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.
ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
Оккупационные власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.
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