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Все про:Польша (3990) ПРО (255) ракеты (546) США (13169)

 Польша ускорила переговоры по закупке ракет Patriot у США, - вице-министр обороны Ковнацкий

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В рамках системы противовоздушной обороны "Висла" Польша намерена закупить противоракетные установки "Пэтриот" (Patriot), состоящие на вооружении американской армии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Польша", по словам вице-министра национальной обороны Польши Бартоша Ковнацкого, к концу года, возможно будет подписан соответствующий контракт.

Ковнацкий пояснил, что переговоры с США касаются контракта на около 30 миллиардов злотых (8,1 миллиард долларов) и что в каждом государстве такого рода переговоры длятся очень долго. По его словам в последние два месяца наблюдается ускорение в решении этого вопроса.

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"Польша на сегодняшний день занимает решительную позицию по закупке ракет. В настоящее время в области противовоздушной обороны мы практически безоружны", - сказал Ковнацкий.

Вице-министр обороны также добавил, что в переговорах с США принимает участие целый штаб людей, но необходимо принять во внимание, что в целом переговорный процесс довольно сложен в виду нюансов юридической системы.

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Саша, а який тут досвід потрібен?
- Переговорів? Так начебто в нас, що не держслужбовець - то досвідчений переговорник.
- Чи заключення контрактів? З цим теж в нас ніколи проблем не було. Тільки от рівень корупції або не належний контроль чомусь дуже часто заважає їх виконувати..
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Вице-министр обороны также добавил, что в переговорах с США принимает участие целый штаб людей, но необходимо принять во внимание, что в целом переговорный процесс довольно сложен в виду нюансов юридической системы.Источник: https://censor.net.ua/n450537
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Я цей текст бачив в статті. Можна було й не повторювати

Нюанси юридичної системи в Польщі свої, в Україні - свої.

На справді причин довгого процесу в згаданому кейсі 2-і:
1) Особливості юридичної системи Польші, а не США
2) Польша хоче купити нові системи IBCS (нова генерація Patriot), яка є лише в США і не поставляється на міжнародну арену для союзників. США не готові передавати цю систему і розголошувати технологічні деталі цих систем.
Детальніше можна прочитати тут:
Poland's plan to buy Patriot headed toward derailment?

Який досвід від поляків ти думаєш, буде корисно отримати українцям на базі цього переговорного процесу?
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Скоріш за все українською доречно буде "будь-який", бо "любий" - то є русизм
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Вице-министр обороны также добавил, что в переговорах с США принимает участие целый штаб людей, но необходимо принять во внимание, что в целом переговорный процесс довольно сложен в виду нюансов юридической системы.
Им тоже уровень коррупции мешает? Или может тупые сидят в правительстве?
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Irada, я не критикував і не обговорював рівень корупції в Польші. Це вже Ваші припущення якісь.
Якщо бажаєте аргументовано поспілкуватись, прочитайте мою відповідь, написану вище, і буду радий продовжити предметний діалог.
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Саша, а який тут досвід потрібен?
- Переговорів? Так начебто в нас, що не держслужбовець - то досвідчений переговорник.
- Чи заключення контрактів? З цим теж в нас ніколи проблем не було. Тільки от рівень корупції або не належний контроль чомусь дуже часто заважає їх виконувати..

Ну это же ваши слова о нашей власти....... При этом польский чиновник говорит о проблемах с закупкой Пэтриотов. Логично предположить, что дураков в этот процесс не привлекли и что остаётся из того, что им мешает весь процесс завершить очень быстро. Это же так просто по вашему мнению? Если Вы сами провели параллель и приплели коррупцию, которая мешает нам. Знаете в чём проблема нашего форума.......... Даже в обсуждение событий, происходящих не у нас и никаким боком к нам не относящихся, есть целая группа людей, которые считают своим долгом тут же перевести все рельсы на коррупцию в Украине и желательно приплести Петю с Гросей. . С чего бы это, не подскажете?
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Irada, основні проблеми закупівель Patriots (принаймні ті, що розголошуються) у поляків, я перерахував вище, з посиланням на англомовну статтю, де можна почитати деталі.

"Это же так просто по вашему мнению? " Цих слів я не писав. Ви знову щось додумуєте.

Чому я згадав нас? Тому що Саша Крест вирішив, що досвід переговорів Польші та США по закупівлі Patriots для нас буде корисний, не уточнюючи який саме досвід. Якщо Ви не згодні з тим, що корупція є однією з тих складових, які нам заважають виконувати контракти і із-за якої з нами ці контракти не хотять підписувати, - це Ваше право. Про корупцію і її наслідки для України говорять відкрито європейські і американські політики.

А що стосується "особливостей" форуму і намагання дописувачів поєднати події в новинах з ситуацією в країні - в цьому не має нічого унікального. Я час від часу читаю англомовні (британські і американські) інтернет видання. І там також, якщо відкриті коментарі, можна спостерігати таку ж картину. Це притаманне якщо не усім, то дуже багатьом суспільствам.
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Поляки посилюють оборону. Ми - проводимо паради, за наказом головнокомандувача.

При тому, що в нас війна АТО, а в полякі - мир.
Відчуймо ще одну різницю.
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Півгодинний парад - це те, що бачать всі, і навіть дурники типу тебе. А підготовка до параду - передислокація техніки, розквартирування особового складу, техобслуговування, марші військової техніки, логістика і організація - все це тривалі бойові навчання! Бо сьогодні хлопці проїдуть вулицями міста, а завтра - повинні проїхати по головах ворогів.
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офф топ


снова ватников фекалиями залило .....

На пляже в Сочи прорвало канализационную трубу
Об этом говорят свидетели инцидента, однако в городской администрации заверили, что вода была питьевой.
Неприятный инцидент произошел накануне днем на пляже Чкаловский в Адлерском районе Сочи. Внезапно прямо у берега из песка и гальки вырвался мощный поток темной жидкости, распугав отдыхающих. Нечистоты потекли прямо в море, окрашивая его в черный цвет.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=5-1InmqFvuQ
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Який ідійот робив зйомку? Смартфон потрібно тримати горизонтально, а не вертивакльно.
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полякам патриоты,украинцам джавелины,турки флот наращивают....вован плешивый в Туве за щукой 2 часа если верить словам усам писькова гоняется,мальков омуля выпускает,ну прям плешивая душечка,а не президент эрефии,думаю новую многоахадовачку замутил или думает кого еще как сименс подставить...епнутое чмо эрефийское со своим стадом таки развалят до конца образование под названием -рф крестик оно нацепило(боинг замаливает и 10 тыс украинцев не считая ватников?),кгб крестики,а попы револьверы-все смешалось в стране вечнозеленых помидоров...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша ускорила переговоры по закупке ракет Patriot у США, - вице-министр обороны Ковнацкий
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