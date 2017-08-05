 Польша ускорила переговоры по закупке ракет Patriot у США, - вице-министр обороны Ковнацкий

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Польша", по словам вице-министра национальной обороны Польши Бартоша Ковнацкого, к концу года, возможно будет подписан соответствующий контракт.
Ковнацкий пояснил, что переговоры с США касаются контракта на около 30 миллиардов злотых (8,1 миллиард долларов) и что в каждом государстве такого рода переговоры длятся очень долго. По его словам в последние два месяца наблюдается ускорение в решении этого вопроса.
"Польша на сегодняшний день занимает решительную позицию по закупке ракет. В настоящее время в области противовоздушной обороны мы практически безоружны", - сказал Ковнацкий.
Вице-министр обороны также добавил, что в переговорах с США принимает участие целый штаб людей, но необходимо принять во внимание, что в целом переговорный процесс довольно сложен в виду нюансов юридической системы.
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- Переговорів? Так начебто в нас, що не держслужбовець - то досвідчений переговорник.
- Чи заключення контрактів? З цим теж в нас ніколи проблем не було. Тільки от рівень корупції або не належний контроль чомусь дуже часто заважає їх виконувати..
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Нюанси юридичної системи в Польщі свої, в Україні - свої.
На справді причин довгого процесу в згаданому кейсі 2-і:
1) Особливості юридичної системи Польші, а не США
2) Польша хоче купити нові системи IBCS (нова генерація Patriot), яка є лише в США і не поставляється на міжнародну арену для союзників. США не готові передавати цю систему і розголошувати технологічні деталі цих систем.
Детальніше можна прочитати тут:
Poland's plan to buy Patriot headed toward derailment?
Який досвід від поляків ти думаєш, буде корисно отримати українцям на базі цього переговорного процесу?
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Им тоже уровень коррупции мешает? Или может тупые сидят в правительстве?
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Якщо бажаєте аргументовано поспілкуватись, прочитайте мою відповідь, написану вище, і буду радий продовжити предметний діалог.
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- Переговорів? Так начебто в нас, що не держслужбовець - то досвідчений переговорник.
- Чи заключення контрактів? З цим теж в нас ніколи проблем не було. Тільки от рівень корупції або не належний контроль чомусь дуже часто заважає їх виконувати..
Ну это же ваши слова о нашей власти....... При этом польский чиновник говорит о проблемах с закупкой Пэтриотов. Логично предположить, что дураков в этот процесс не привлекли и что остаётся из того, что им мешает весь процесс завершить очень быстро. Это же так просто по вашему мнению? Если Вы сами провели параллель и приплели коррупцию, которая мешает нам. Знаете в чём проблема нашего форума.......... Даже в обсуждение событий, происходящих не у нас и никаким боком к нам не относящихся, есть целая группа людей, которые считают своим долгом тут же перевести все рельсы на коррупцию в Украине и желательно приплести Петю с Гросей. . С чего бы это, не подскажете?
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"Это же так просто по вашему мнению? " Цих слів я не писав. Ви знову щось додумуєте.
Чому я згадав нас? Тому що Саша Крест вирішив, що досвід переговорів Польші та США по закупівлі Patriots для нас буде корисний, не уточнюючи який саме досвід. Якщо Ви не згодні з тим, що корупція є однією з тих складових, які нам заважають виконувати контракти і із-за якої з нами ці контракти не хотять підписувати, - це Ваше право. Про корупцію і її наслідки для України говорять відкрито європейські і американські політики.
А що стосується "особливостей" форуму і намагання дописувачів поєднати події в новинах з ситуацією в країні - в цьому не має нічого унікального. Я час від часу читаю англомовні (британські і американські) інтернет видання. І там також, якщо відкриті коментарі, можна спостерігати таку ж картину. Це притаманне якщо не усім, то дуже багатьом суспільствам.
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Хрeщатик, цe Ти дружe？
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При тому, що в нас
війнаАТО, а в полякі - мир.
Відчуймо ще одну різницю.
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снова ватников фекалиями залило .....
На пляже в Сочи прорвало канализационную трубу
Об этом говорят свидетели инцидента, однако в городской администрации заверили, что вода была питьевой.
Неприятный инцидент произошел накануне днем на пляже Чкаловский в Адлерском районе Сочи. Внезапно прямо у берега из песка и гальки вырвался мощный поток темной жидкости, распугав отдыхающих. Нечистоты потекли прямо в море, окрашивая его в черный цвет.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=5-1InmqFvuQ
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