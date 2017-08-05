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Все про:ВВС (163) Порошенко (13527) финансирование (1258)

 На возобновление боеспособности и ремонт техники ВВС Украины получат более миллиарда гривен, - Порошенко

порошенко

На возобновление боеспособности и ремонт техники Воздушным силам Вооруженных Сил Украины в этом году будет выделено более миллиарда гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом во время выступления перед летчиками в Винницкой области заявил Президент Украины Петр Порошенко, который прилетел туда на МИГ-29.

Отметим, День Воздушных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Праздник установлен Указом президента Украины № 579/2007 от 27 июня 2007 г., который отменил действие Указа № 602/97 от 2 июля 1997 г. "О Дне войск противовоздушной обороны". В бюджете на 2017 год заложено на нацбезопасность и оборону 130 млрд гривен или 5% от ВВП. Это больше на 13,8%, чем в минувшем году.

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"В бюджете на 2017 год заложено на нацбезопасность и оборону 130 млрд гривен или 5% от ВВП. Это больше на 13,8%, чем в минувшем году", - россия была очень обеспокоена этим, ведь прямое нападение у нее не выходит. Источник: https://censor.net.ua/n450536
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ВПС нам треба посилювати, це зрозуміло. Добре, що на це хоч якісь гроші є.
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Стесняюсь с просить, с офшорных панамских счётов или из кармана рядовых украинцев (бюджета) шоколадный олигарх так щедро с панского плеча отстёгивает бабло???
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Пора бы Пете уже и на ядре пролететь до Луны ....
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"получат"

Четвертый год агрессии,
четвертый год "президенства" и главнокомандования.
Об украинской военной авиации мало что слышно.
Очередной план на будущее.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа возобновление боеспособности и ремонт техники ВВС Украины получат более миллиарда гривен, - Порошенко
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