 На возобновление боеспособности и ремонт техники ВВС Украины получат более миллиарда гривен, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом во время выступления перед летчиками в Винницкой области заявил Президент Украины Петр Порошенко, который прилетел туда на МИГ-29.
Отметим, День Воздушных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Праздник установлен Указом президента Украины № 579/2007 от 27 июня 2007 г., который отменил действие Указа № 602/97 от 2 июля 1997 г. "О Дне войск противовоздушной обороны". В бюджете на 2017 год заложено на нацбезопасность и оборону 130 млрд гривен или 5% от ВВП. Это больше на 13,8%, чем в минувшем году.
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Четвертый год агрессии,
четвертый год "президенства" и главнокомандования.
Об украинской военной авиации мало что слышно.
Очередной план на будущее.
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