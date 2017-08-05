"Трамп и Макрон по телефону обсудили ситуацию в Украине"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, по информации пресс-службы Белого дома, в частности, они "еще раз подтвердили важность имплементации минских соглашений всеми сторонами для достижения мирного урегулирования в Украине". Также президенты говорили о ситуации в Сирии, КНДР, Венесуэле.
Напомним, в августе должна состояться встреча на уровне политических советников президентов стран участниц "нормандской четверки". Это Украина, Франция, Германия, Россия.
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А хтось не дає на Майдан вийти? І хто?
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Чого саме неможливо діяти?
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Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке известный российский политик Константин Боровой.
Но есть два условия.
1. Украина должна обладать современным оружием и современными средствами наблюдения за военной активностью России.
2. Украина должна доказать, что разделяет западные стандарты демократического устройства государства, готова противодействовать собственной недемократической олигархической модели развития, которая с очевидностью проявилась в противостоянии с Саакашвили.
Это условия достаточное и необходимое.
Иначе - дурная стабильность военного конфликта, которая может быть остановлена радикальными революционными преобразованиями, полным отстранением сегодняшней власти, с обязательными люстрациями.
***
Другими словами, у Украины два главных врага - внешний и внутренний: фашистская путинская Россия и украинский президент-клептократ Порошенко. О чем справедливо говорил, например, в январе этого года эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко.
Константит Боровой с этим тоже согласен. Напомню, 29 июля он заявил, что Порошенко предал Украину. Такова была реакция российского политика на решение Петра Алексеевича о лишении украинского гражданства Михеила Саакашвили.
А позавчера Боровой вообще выставил ультиматум Порошенко…
https://goo.gl/egksY5
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Сёма и Рувим из Одессы обсудили Трампа и Макарона
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