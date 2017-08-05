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 Политика Украины, За рубежом
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 Трамп и Макрон по телефону обсудили ситуацию в Украине

макрон

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудили ряд актуальных вопросов международной политики, в том числе и ситуацию в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, по информации пресс-службы Белого дома, в частности, они "еще раз подтвердили важность имплементации минских соглашений всеми сторонами для достижения мирного урегулирования в Украине". Также президенты говорили о ситуации в Сирии, КНДР, Венесуэле.

Напомним, в августе должна состояться встреча на уровне политических советников президентов стран участниц "нормандской четверки". Это Украина, Франция, Германия, Россия.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Эммануэль, привет", - французский президент Макрон показал, как проходят телефонные переговоры в нормандском формате. ВИДЕО
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Порошенко может тоже с Додоном обсудить ситуацию с Трампом и Макроном
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Згодом Порошенко лишиться лише з Додоном дискутувати!!))
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Ага, в немецию хотят переселить, чтобы порядок навёл.
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Краще б обговорили ситуацію з ботоксним чмом. А то зараз в його головорізів літні канікули, а коли добре відпочинуть на грошенята пуйла, то знову теракти по світу почнуться.
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Про ботоксного виродка немає чого обговорювати-лише санкції.З ним і так все ясно-хуйло воно і є хуйло. Про нього можна буде говорити лишень тоді як чучмеків своїх забере з Донбасу.
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Українці врешті-решт мают усвідомити , що головна і реальна загроза державності України, це тотальна корупція!!! Саме на цьому наголошують всі провідні політики світу!!!)))
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Тобто, окрім галасу, користі з твоїх коментів жодної.
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На мою думку є два шляхи !! Або спільнота примушує діючу владу проводити реальні реформи, або спільнота позбавається діючої влади !!!)))
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Здається я написав зрозуміло- або примусити владу, або змінити !!!Засіб впливу на владу у спільноти лише один - умовно скажемо -Майдан !!!))
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Умовно не треба- кажи прямо.
А хтось не дає на Майдан вийти? І хто?
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Подивимось- це не перша бесіда. Він просто тікає зазвичай.
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Справа в тому , що сітуація дійсно патова!!! Недіяти неможно і діяти , так саме !!)))
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От чого від тебе стільки галасу?
Чого саме неможливо діяти?
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Хто , то нема!! А от що , то є, терплячисть української спільноти!! Але коли час не може передбачити ніхто !!!)))
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Українська влада , незалежно від осіб, ще довго буде мати справу з нестабільним суспільством!!! Стабільність суспільство визначається рівнем життя в країні, треба щоб принаймні половина спільноти була задоволенна рівнем життя , а до цієї межі Україні ще далеко !!))
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Навіть влада це усвідомлює!!! І тому вдалась до запобіжних заходів , створивши Нацгвардію, озброєну важким озброєнням( танки)!!!)))
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Это типа...ты меня уважаешь? Уважаю братух...А ты меня уважаешь? уважаю...папа , агде мама, мама агде папа...по сто раз уже подтверждали этот телефонный бред...или слову политика стоит верить ровно один день?а на следующий нужно подтверждение?
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2 Ти меня уважаешь-я тебя уважаю!!! Кто ми??? --Уважаемие люди !!!" А. Райкін !!)))
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А тем временем кацапский ваван 2 часа гонялся за щукой!
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Трамп! Тытам не патякай,как баба, по телефонам, а подписывай Жавелины украинцам!

Трамп и Макрон по телефону обсудили ситуацию в Украине - Цензор.НЕТ 4234
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Лишний раз убеждаюсь как предвыборные лозунги отличаются от дальнейших реальных действий. Перед выборами капрон орал не своим голосом о беспросветном вреде параши и нещадной борьбе с этим злом. После выборов стал намного либеральнее к пукену и трет с рыжим о каких то минских процессах, про которые ему еще не успели даже рассказать...
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Ключ к решению всех проблем с Россией (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) находится в Украине. Свободная, контролирующая свои территории Украина - гарантия неимперского развития России, прекращения политики экспансионизма.
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке известный российский политик Константин Боровой.
Но есть два условия.
1. Украина должна обладать современным оружием и современными средствами наблюдения за военной активностью России.
2. Украина должна доказать, что разделяет западные стандарты демократического устройства государства, готова противодействовать собственной недемократической олигархической модели развития, которая с очевидностью проявилась в противостоянии с Саакашвили.
Это условия достаточное и необходимое.
Иначе - дурная стабильность военного конфликта, которая может быть остановлена радикальными революционными преобразованиями, полным отстранением сегодняшней власти, с обязательными люстрациями.
***
Другими словами, у Украины два главных врага - внешний и внутренний: фашистская путинская Россия и украинский президент-клептократ Порошенко. О чем справедливо говорил, например, в январе этого года эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко.
Константит Боровой с этим тоже согласен. Напомню, 29 июля он заявил, что Порошенко предал Украину. Такова была реакция российского политика на решение Петра Алексеевича о лишении украинского гражданства Михеила Саакашвили.
А позавчера Боровой вообще выставил ультиматум Порошенко…
https://goo.gl/egksY5
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"Трамп и Макрон по телефону обсудили ситуацию в Украине"
Сёма и Рувим из Одессы обсудили Трампа и Макарона
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"еще раз подтвердили важность имплементации минских соглашений всеми сторонами для достижения мирного урегулирования в Украине", - это про те минские, которые признали не работающими? Вера в минский договорняк начала напоминать белое братство.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрамп и Макрон по телефону обсудили ситуацию в Украине
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