 У пациента в руках был окровавленный кусок стекла, газ не действовал, - стали известны детали штурма психбольницы во Львове

Как сообщает Цензор.НЕТ, в патрульной полиции Львова "112 Украина" рассказали о подробностях штурма львовской психбольницы, в которой пациент взял в заложники 76 человек.
Как рассказала спикер патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий, патрульные приняли решение штурмовать отделение после того, как услышали крики о помощи и стало понятно, что больше ждать нельзя.
"Когда открыли двери, то увидели, что там тоже были баррикады: нападавший набросал вещи, которые попадались ему под руку. Вокруг было очень много крови... и другие пациенты с телесными повреждениями, и сразу не было понятно, кто является нападавшим", - сказала Рыбий.
Обнаружили нападавшего уже в конце коридора в одной из палат. В руках у него был огромный окровавленный кусок стекла. Полицейские требовали положить его, но мужчина не послушался и бросил осколок в сторону правоохранителей. Они применили слезоточивый газ, но на пациента газ не подействовал - он продолжал бросаться в полицию табуретками.
В итоге злоумышленник был задержан. Сейчас он изолирован в другом отделении той же больницы. Десять пациентов из 76 заложников госпитализированы. Об их состоянии пока информации нет. Пять пострадавших патрульных получили телесные повреждения, их осмотрели и отпустили по домам, сегодня все они "в строю".
Ранее сообщалось, что нападавшим оказался 30-летний львовянин. По решению суда он находится в больнице на принудительном лечении за убийство отца. Парень нанес своему отцу 72 ножевых ранения.
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Рехворма в действии. Лучше бы молчали прохвессионалы, может попрофессиональнее выглядели.
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Пригадав такий випадок: хлопець, який відслужив у ВДВ (в часи совка), чергував як дружинник (хто не в темі, за 6 патрулювань давали +3 дні до відпустки). Побачив психа із заточкою, який кинувся саме на групу дружинників, серед котрих були й жінки. Десантник на повному автоматі вклав його на асфальт, але переставався. У клієнта черепно-мозкова травма і переломи обох рук. Скільки місяців того десантника тягали по ментурах, знає він один. І всюди від був змушений писати "я сильно перелякався, не міг адекватно оцінити ступінь необхідної оборони". Відпустили завдяки досвідченому адвокату.
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Зі зброєю, балончиками і шокерами, - проти одного з шматком скла. Цирк на дроті. )))
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