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Все про:Львов (3635) Нацполиция (8275) психбольница (107) психиатрия (61)

 У пациента в руках был окровавленный кусок стекла, газ не действовал, - стали известны детали штурма психбольницы во Львове

львов психбольница

Полицейские использовали для прикрытия подручные материалы - столы, которые были поблизости. Открыв дверь в отделение, они увидели баррикады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в патрульной полиции Львова "112 Украина" рассказали о подробностях штурма львовской психбольницы, в которой пациент взял в заложники 76 человек.

Как рассказала спикер патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий, патрульные приняли решение штурмовать отделение после того, как услышали крики о помощи и стало понятно, что больше ждать нельзя.

"Когда открыли двери, то увидели, что там тоже были баррикады: нападавший набросал вещи, которые попадались ему под руку. Вокруг было очень много крови... и другие пациенты с телесными повреждениями, и сразу не было понятно, кто является нападавшим", - сказала Рыбий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция и врачи, прикрываясь столами и стульями, освободили заложников в психбольнице. ВИДЕО

Обнаружили нападавшего уже в конце коридора в одной из палат. В руках у него был огромный окровавленный кусок стекла. Полицейские требовали положить его, но мужчина не послушался и бросил осколок в сторону правоохранителей. Они применили слезоточивый газ, но на пациента газ не подействовал - он продолжал бросаться в полицию табуретками.

В итоге злоумышленник был задержан. Сейчас он изолирован в другом отделении той же больницы. Десять пациентов из 76 заложников госпитализированы. Об их состоянии пока информации нет. Пять пострадавших патрульных получили телесные повреждения, их осмотрели и отпустили по домам, сегодня все они "в строю".

Ранее сообщалось, что нападавшим оказался 30-летний львовянин. По решению суда он находится в больнице на принудительном лечении за убийство отца. Парень нанес своему отцу 72 ножевых ранения.
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Стріляти в психічну хвору людину з шматком скла?
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у здорових та неозброєних стріляти не бояться, а тут людина, яка загрожує небезпеці інших. До того ж, поліцейські повинні знати, куди можна стріляти (у ногу, наприклад), щоб не завдати надто великої шкоди та отримати можливість знешкодити психічно хворого (одягти наручники чи певну сорочку).
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ану докладіше про стрільбу по здоровим та неозброєним нам зі своєї методи начиркай, піздюкало! надивились тут, бляха, кіна розумники: "в ногу стріляти треба" ти спробуй у стресовому стані у ростову мішень влучити з короткого, ти в жодній поліцейській інструкції не знайдеш директив куди треба стріляти, зате знайдеш що стріляти треба доки особа не припинить протиправні дії.
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Скоріше за все причиною події є недбале виконання працівників лікарні своїх прямих обов'язків. Чому санітари дозволили взяти в заручники все відділення одному пацієнту - не зрозуміло.
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Итоги ОДИН (вооруженный только кусочком стекла) псих взял в заложники 76 чел, после порезал 10 больных (пока полицейские кричали Дима, Дима выходи поговорить), а потом еще и ПЯТЕРЫХ полицейских.... Эталон не компетентности....
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Точно так наши войска сдали крым и часть дамбаса. С психами и неадекватами бесполезно разговаривать.
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видимо в новостях всё-таки утаили, что псих взял и 18 полицейских в заложники, угрожая им осколком стекла))))
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Если это "успешная" операция полиции, то я молчу.
Рехворма в действии. Лучше бы молчали прохвессионалы, может попрофессиональнее выглядели.
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А хто з критиканів писав би рапорт про доцільність застосування вогнепальної зброї?
Пригадав такий випадок: хлопець, який відслужив у ВДВ (в часи совка), чергував як дружинник (хто не в темі, за 6 патрулювань давали +3 дні до відпустки). Побачив психа із заточкою, який кинувся саме на групу дружинників, серед котрих були й жінки. Десантник на повному автоматі вклав його на асфальт, але переставався. У клієнта черепно-мозкова травма і переломи обох рук. Скільки місяців того десантника тягали по ментурах, знає він один. І всюди від був змушений писати "я сильно перелякався, не міг адекватно оцінити ступінь необхідної оборони". Відпустили завдяки досвідченому адвокату.
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Может после этого случая позаботятся, чтобы в психиатрических больницах появились транквилизаторные пистолеты.
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Сайт минфина тебе заблокировали? Жаль......мог бы посмотреть, что там с государственной мошной происходит.
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результат их сраного лечения!главврача заколоть аминазином !
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"Пять пострадавших патрульных получили телесные повреждения."

Зі зброєю, балончиками і шокерами, - проти одного з шматком скла. Цирк на дроті. )))
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Я неудевлюсь если это ребёнок заробитчан . Как в этой же больнице держали детей заробитчан , а потом родителей шантожировали.
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Прям Рэмбо. Его нужно перебросить в тыл козломордым.
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надо парня в ДРГ оформить и за линию фронта, пусть врагов народа кошмарит. не по хозяйски.
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во-первых, дать звездюлей инструктору, за то, что не объяснил, что каски и щиты более приминимы не смотря на жару, чем больничная мебель. Во-вторых, начальнику горотдела дать звездюлей теми дубинами, которыми менты лупили больного, чисто за то, что зажилил электрошокеры. На фига им разрешения на травматы выдают я вот тоже понять не могу. Наверное, чтобы в кабаке перед девками выпендриватся. В общем, толку от них не более, чем от собраной в кучу ватаги агрессивных пацанов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ пациента в руках был окровавленный кусок стекла, газ не действовал, - стали известны детали штурма психбольницы во Львове
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