 Аномальная жара в Европе: температура переваливает за 40 градусов, в 10 странах - красный уровень опасности

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении.
Кроме того, власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности. В некоторых районах данных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.
Как сообщает The Guardian, по меньшей мере два человека погибли из-за аномальных погодных условий в Румынии и Польше, еще десятки госпитализированы.
Ожидается, что новая волна жары продлится до среды.
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Лише щоб карман свій набити, і в могилу забрати ті гроші, або просрати на гулянки.
Треба щоб 45-50 градусів було, щоб повиздихало половина недоумків, що так робить, тоді може зрозуміють, що температурний режим планети залежить від кількості лісових насаджень. А не буде їх, будете пектися на Адових сковорідках, дихати коксохімом та пилом.
Поки за кожне спиляне незаконно дерево влада не буде відправляти бариг-лісників, їх сім"ї та усіх хто з цим пов"язаний на примусові роботи на 10 років з висаджування лісів в цій країні все буде "постарому." Ті хто навчає дітей "за кордоном" не можуть думати про Україну.
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Да будет вам известно что масштабные колебания температуры действительно существуют, но (!) в совершенно другом временнОм масштабе: на глобальное изменение требуется несколько тысяч лет (типа как был Ледниковый период).
У нас в Мельбурне этот год - по-настоящему холодный, очень. Летом температура раньше подскакивала до плюс 42 и даже выше, а в прошедшем году такого не было. Зима нынешняя (сейчас) - опять же, уникальна: очень мало дождей (при осадках - намного теплее), и очень холодно; по вечерам уже более месяца - пар изо рта на улице, что весьма нетипично.
Не поддавайтесь на погодные фейки; изучайте теорию нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих колебания погоды, чтобы понять как этот природный механизм работает.
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а у нас с утра лупит дождь и всю ночь тоже лил, прохладно. Отправила бы вам тучу, но не знаю как.
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Люди ходят в курточках.
Сосед купил бассейн на 25 тонн воды, так и не плавал там ни разу....
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Днем 22-24 (не помню, когда это было "чаще ниже +19"). Грибов - море.
Подмосковье.Скукотень, не то что вна Украине...
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У нас +37 в тенечке. Дышать просто нечем на улице. Бедные старички, у кого проблемы с сердцем и давлением.
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Эти старички в общественном транспорте закупоривают все люки и окна,лучше умереть от инсульта и инфаркта,главноё чтобы сопелёк не было
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Привет дурочку из Белого Дома за желание США выйти из Парижского Климатического Соглашения! Главное бабос корпораций. Люди никогда не в счёт.
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Сходила в 10 утра коту за едой , КАПЕЦ !
Но котейко то святое .
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