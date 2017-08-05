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Все про:Европа (1084) жара (340) погода (2473)

 Аномальная жара в Европе: температура переваливает за 40 градусов, в 10 странах - красный уровень опасности

жара

Десять стран Европейского Союза ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении.

Кроме того, власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности. В некоторых районах данных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.

Как сообщает The Guardian, по меньшей мере два человека погибли из-за аномальных погодных условий в Румынии и Польше, еще десятки госпитализированы.

Ожидается, что новая волна жары продлится до среды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не являемся страной, в которой такая погода, что какая-то сиеста нужна, - Супрун
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, , та шо там такого , , ну , рука кремля , , походу погоду гробит
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Ну вот, еще один аатличный повод для ввода против этой руки новых полезных санкций...
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Більше треба лісу пиляти, більше, поки його не стане зовсім.

Лише щоб карман свій набити, і в могилу забрати ті гроші, або просрати на гулянки.
Треба щоб 45-50 градусів було, щоб повиздихало половина недоумків, що так робить, тоді може зрозуміють, що температурний режим планети залежить від кількості лісових насаджень. А не буде їх, будете пектися на Адових сковорідках, дихати коксохімом та пилом.
Поки за кожне спиляне незаконно дерево влада не буде відправляти бариг-лісників, їх сім"ї та усіх хто з цим пов"язаний на примусові роботи на 10 років з висаджування лісів в цій країні все буде "постарому." Ті хто навчає дітей "за кордоном" не можуть думати про Україну.
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Ау нас в Мариуполе сейчас 36 и не одного дуновения ветерка.
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У меня +36 в тени сейчас. 80 км от границы Украины.
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O как. А в 1979 году в Москве зимой было три дня подряд: минус 43 по Цельсию. Шалит мать-природа.
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На а как ей не шалить, если за вторую половину 20 века и 17 нынешних лет мы засрали её выбросами капитально.
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За историю земли сколько ледниковых периодов было и оттепелей?Тогда и промышленности не было
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Тогда и средняя температура была ниже нынешней. Было бы всё так прекрасно с нашей атмосферой, США и Китай не вкладывали бы огромные суммы денег в революционную чистую энергию. Сейчас почти все крупные автопроизводители разрабытывают проекты электрокаров, солнечных панелей и батарей, хотя нефти предостаточно. Только дело в том что погода меняется. Ледники на Аляске таят более быстрыми темпами, чем должно быть.
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Ты не знал,что было время,когда в Сибири были топики?И что нового происходит?Земля живёт по своим законам,а люди по своим
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Сибирь была на другой широте. За последние сто лет температура растёт. Это заметно даже чисто визуально в 21 веке. Раньше в середине-конце ноября уже заметало. Сейчас снег выпадает стабильно только после зимних праздников. Чем это обусловлено, если по вашему всё нормально ? Материки на сдвинулись на столь дальнее расстояние за 17 лет, чтобы это так сильно повлияло на температуру воздуха в целом. Или нужно уже наконец признать, что человечество засрало окружающую среду и продолжает этим заниматься несмотря ни на что.
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Извините, но это чепуха. Не тот масштаб. Реальные загрязнения атмосферы - это, к примеру, извержения вулканов. Где-то недавно была инфа что человеческий вклад в СО2 - порядка 3%. В реальности, это - схема налогообложения государств со стороны ООН, чтобы они не могли выйти в профицит, и таким образом находились под контролем.
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2016 год самый жаркий за всю историю наблюдений. По предварительным данным, в 2016 году температура на 1,2 градуса по Цельсию выше до индустриального уровня. В подавляющем большинстве регионов температура была выше среднего показателя 1961-1990 годов. В некоторых северных районах России вокруг устья реки Обь и Новой Земли теплее на 6-7 градусов, в арктических и субарктических регионах России, на Аляске и северо-западе Канады - на 3 градуса. Если смотреть в целом по Северному полушарию, здесь температура повысилась на 1 градус. Менее экстремальными темпами потепление наступает на Южное полушарие, хотя в некоторых регионах, расположенных за пределами тропиков - Южной Америке, северной и восточной Австралии и большей части юга Африки - этот показатель все еще превышает 1 градус.
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Ага. У нас в Австралии только что поймали Бюро метеорологии на подтасовке данных в пользу "глобального потепления".
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Да будет вам известно что масштабные колебания температуры действительно существуют, но (!) в совершенно другом временнОм масштабе: на глобальное изменение требуется несколько тысяч лет (типа как был Ледниковый период).
У нас в Мельбурне этот год - по-настоящему холодный, очень. Летом температура раньше подскакивала до плюс 42 и даже выше, а в прошедшем году такого не было. Зима нынешняя (сейчас) - опять же, уникальна: очень мало дождей (при осадках - намного теплее), и очень холодно; по вечерам уже более месяца - пар изо рта на улице, что весьма нетипично.
Не поддавайтесь на погодные фейки; изучайте теорию нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих колебания погоды, чтобы понять как этот природный механизм работает.
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О каких фейках идёт речь, если у меня раньше в конце ноября стабильно лежал снег, а сейчас его нет даже в конце января. Чтобы это понимать, нужно быть академиком ? Каждый год теплее предыдущего.
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" Чтобы это понимать, нужно быть академиком ? " - уверяю Вас, именно так.
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То есть, для глобального потепления требуется несколько тысяч лет, но тут вдруг за 17 прошедших лет каждая зима теплее предыдущей, а лето всё жарче, и это норма ничего страшного ?
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У нас вчора в обід було +49 на сонці. Поки сходив на ринок - захекався.
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У нас +37 в тенечке. Дышать просто нечем на улице. Бедные старички, у кого проблемы с сердцем и давлением.
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а у нас с утра лупит дождь и всю ночь тоже лил, прохладно. Отправила бы вам тучу, но не знаю как.
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Можно я вам позавидую хотя бы? Нова Пошта точно не примет.
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У нас тоже каждый день дожди, облачно, темпратура ок.20...
Люди ходят в курточках.
Сосед купил бассейн на 25 тонн воды, так и не плавал там ни разу....
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Бедные родственники этих старичков, у которых проблемы...
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У мене дружина увімкнула кондьор на нічний режим і прохолоджується в другій кімнаті, а я в іншій, бо тута Тирнет. Ну нічо, жити мона.
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В Киеве уже за 30,не смотря утренний дождь.....душно
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В столиці також дуже спекотно. Тільки кондиціонер і рятуе.
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Та ладно, у нас щас "всего лишь" 31 ))) И ветерок))))
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в Киеве светофор расплавился - фотку в тви выкладывали
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А почему не написали за Украину ? У нас много людей госпитализированы , а Вы правду не пишите.
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кацапам еще хуже - в Поволжье те же 35-40 градусов, в Мааске и на той же широте по всей условно-европейской части не выше 23 с беспрерывными дождями, но чаще ниже +20, ночью вообще холодно, ни хрена не выросло.
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Якуты сейчас в шоке. Обычно у них в дыре чуть больше 20, а в донецких окопах на солнце все 50.
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Тепло, не жарко, пасмурно с небольшим солнышком, небольшие дожди в течение дня, ветра нет.
Днем 22-24 (не помню, когда это было "чаще ниже +19"). Грибов - море.
Подмосковье.Скукотень, не то что вна Украине... Аномальная жара в Европе: температура переваливает за 40 градусов, в 10 странах - красный уровень опасности - Цензор.НЕТ 585
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А бабушка с дедушкой со своей пенсией могут купить кондиционер ?
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а дети с внуками на что - или уже не модно родителям помогать...
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А если они сами остались , в жизни всякое бывает или дети мрази ?
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понятно)вы клоните,что на пенсию при овоще они покупали кондишины - так мало времени же прошло,еще испортиться они не могли - так пусть пользуются)))
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Боженька сегодня любит только Сумы - там дождь говорят
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Tatyana Pomolova
У нас +37 в тенечке. Дышать просто нечем на улице. Бедные старички, у кого проблемы с сердцем и давлением.
========
Эти старички в общественном транспорте закупоривают все люки и окна,лучше умереть от инсульта и инфаркта,главноё чтобы сопелёк не было
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это да...и куда они едут что в часпик ,что в жару -никогда этого не понимала
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Ладно тебе. Они сквозняков боятся. Да и денег особо нет на лекарства.
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Это называется глобальное потепление! Уверен, что в следующем году будет хуже и тд.
Привет дурочку из Белого Дома за желание США выйти из Парижского Климатического Соглашения! Главное бабос корпораций. Люди никогда не в счёт.
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Якщо не більше 33 градусів, то я це за спеку взагалі не рахую 😊
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А как там наші хлопці в окопах? Так что не ноем!
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Кондиционер третьи сутки не выключаю вообще. Судя по прогнозу, еще дней 10 будет работать без перерыва. Вот рыжий татарин будет доволен, когда я ему за свет буду платить в сл. месяце((((
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.....сочувствую (((((весной КОНДИШИНУ профилактику надо делать .
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они настоящей жары не знают,она вся у нас! полгода ни капли дождя, температура не спадает ни на день ниже 30,влажность под 90 процентов плюс раскалённые ветры с пустыни и пыльные бури!
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Херсон + 41 !
Сходила в 10 утра коту за едой , КАПЕЦ !
Но котейко то святое .
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В Мезозойской эре жара до 50 градусов доходила, и это без человеческого фактора.
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в Од.обл. +39 !!!! целый день подливаю воду прохладную с крана в ЛЕТНИЙ ДУШ ......капец , хорошо , что ВЫХОДНОЙ !!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАномальная жара в Европе: температура переваливает за 40 градусов, в 10 странах - красный уровень опасности
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