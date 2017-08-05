 С начала 2017 года местные бюджеты пополнились на 103 миллиарда гривен, - Зубко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
"Финансовая #децентрализация не сбавляет обороты. Местные бюджеты за январь-июль выросли на 24,9 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На протяжении января-июля в общий фонд местных бюджетов поступило 102,8 млрд грн", - написал он.
По его словам, "за семь месяцев этого года бюджеты 366 ОТГ достигли 4,7 млрд грн. Прирост поступлений в общий фонд бюджета ОТГ по сравнению с январем-июлем прошлого года составил 39,8% или +1,3 млрд грн".
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Україна піднялася на перше місце в рейтингу корупції E&Y
05.08.2017, 12:46
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Тактика и приёмы одни - НКВД , ОГПУ
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сколько денег собрали на местах, сколько - получили от государства.
Если преобладают поступления от государства, то это - не столько местное самоуправление, сколько продолжение государства.
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