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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зубко (279) децентрализация (337) Минрегионразвития (61)

 С начала 2017 года местные бюджеты пополнились на 103 миллиарда гривен, - Зубко

децентрализация

Местные бюджеты за январь-июль 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 24,9 миллиардов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Финансовая #децентрализация не сбавляет обороты. Местные бюджеты за январь-июль выросли на 24,9 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На протяжении января-июля в общий фонд местных бюджетов поступило 102,8 млрд грн", - написал он.

По его словам, "за семь месяцев этого года бюджеты 366 ОТГ достигли 4,7 млрд грн. Прирост поступлений в общий фонд бюджета ОТГ по сравнению с январем-июлем прошлого года составил 39,8% или +1,3 млрд грн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У органов местного самоуправления сегодня 55 млрд средств есть на депозитах", - Зубко
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Это наверное цапы заполняли е - декларации чиновникам в миллиардыв денег .
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Это те ернсты с янгами, которых регулярно за купленные аудиты взувают?
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ага..враги всё наговаривают..прям как на расеюшку..
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Может одна контора работает и в Параше и в Шоколаде..
Тактика и приёмы одни - НКВД , ОГПУ
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они же не судят, а констатируют..при том очевидные вещи..
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Надо знать не только величину, но и структуру этого пополнения:
сколько денег собрали на местах, сколько - получили от государства.
Если преобладают поступления от государства, то это - не столько местное самоуправление, сколько продолжение государства.
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Насколько много напечатали настолько и пополнились
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала 2017 года местные бюджеты пополнились на 103 миллиарда гривен, - Зубко
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