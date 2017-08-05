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 Политика Украины
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 За полгода админграницу с оккупированным Крымом пересекли миллион человек, - Госпогранслужба

госпогранслужба

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом, количество желающих пересечь админграницу с оккупированным полуостровом уменьшилось на 16%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В оккупированный Крым проследовали 176 тыс. транспортных средств, что на 32% меньше, чем за шесть месяцев 2016 года.

"В целом в течение первого полугодия 2017 года через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 37,2 млн человек, а это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и 8,9 млн единиц транспортных средств. Последний показатель остался на уровне прошлого года. Кроме того, через админграницу с ВОТ АР Крым проследовали 1 млн человек (фиксируется уменьшение на 16%) и 176 тыс. транспортных средств (уменьшение на 32%), а через линию разграничения в зоне проведения АТО - 5,2 млн человек и 777 тыс. автомобилей", - сказано в сообщении ГПСУ.

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В пропуске через государственную границу пограничники вообще отказали почти 12 тыс. человек, преимущественно за недействительные документы, наличие ограничений на въезд и выезд из страны и невозможность граждан подтвердить цель поездки.
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Границу надо было как минимум перекрыть с Крымом
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а если кому так уж туда на море приспичило , у меня например таких знакомых валом .. то пусть через керченский пролив туда и писдует !
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не в море дело, а в предательстве холопов, а не "граждан" (есть масса туристических направлений, Турция самая дешевая, дешевле оккупированного Крыма, затем идут Египет и Тунис)!
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куча пидарасов, которые вспоминают летом что у них там тетя-дядя-сестра-брат-сват-писдота...
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Да нет там никакой "границы", то линия ФРОНТА (и впускать можно только перебежчиков, не забывая их тщательно проверять)!
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а должны быть окопы, ряды колючей проволоки и минные поля!
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Вот и весь ответ. артисты Рашки плачутся, что их не пускают с концертами, а официально проехать в Крым, оформив документы через Киев, гордость не позволяет. Ну и фуй с ними.
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ну , миллион , , и шо ,, а заказывали скока ? , , дебет-кредит срослись ?
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милион за год ...а когдато только туристов было в 10 раз больше
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Справедливости ради , " в 10 раз" не было . В 2013 году в Крыму отдыхало 5 миллионов украинцев . Но с другой стороны погранслужба считала всех , кто въезжал и выезжал из Крыма в 2016 году . Так и получился этот миллион . А это те же крымчане , которые могли по несколько раз за год мотаться и за украинским загранпаспортом , и за украинскими продуктами . Так что падение количества именно украинских туристов вообще катастрофическое .
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Вот этот миллион там надо бы и оставить, раз так хочется в Крым! Суки продажные.
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Ну допустим 10-15 % в гости ,а 900 тыс выслать в Тамбоов
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Это пипец! Идет война, гибнут украинцы, а в это время граница с оккупантом, как решето - идет беспрерывный поток торговли, снабжения и перемещение вражеских засланцев. Дурдом под названием "Парашенко" в действии. Я уже не говорю об офшорах и липецком заводике. При Сталине этого недокомандующего, торгующего с захватчиками, расстреляли без суда и следствия. Михо, мы тебя ждем!
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П*здец. Проходной двор. Или вы хотите рассказать сказки что ето все местные? А потом ее удивляемся как окупанты хвалятся что украинских туристов полно на крымских пляжах...
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Снова и снова. В каждом крупном городе,развешаны обьявления турфирм с российским капиталом об отдыхе в оккупированном Крыму.
Каждый день(!!!) прутся автотуры в нарушении санкций,поддерживая крысчан.
Липецкая Жопа,совсем оборзел. Уроки Симменс его ничему не научили?
А еще,кучи фур стоят на постах с Крымом,таская туда продовольствие.
Вот скажите господа,кто в Украине главный предатель?
Как это прекратить?
Вешать? Или сразу на кол?
Выбивать из всего мира введение санкций против страны-агрессора,а самим,в тихаря,развивать оккупацию и перекладывать расходы за оккупацию на граждан Украины.
Сплошная мерзость и подлость.
Когда у нас всех,закончится терпение?
Увидите такие обьявы на остановках-подойдите и сорвите. Хотя бы!
а ЛУЧШЕ ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕМ НОМЕРАМ,уточните их адреса и сразу заяву в СБУ и прокуратуру о нарушении санкций.Санкции то.....международные и за это на Липецкую Жопу не один штраф надо накладывать.
Да Турчинова мордой в грязь. Какой он на хрен кровавый пастор? Спит падлюка.
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думаю в этот миллион входят и те крысеныши который побырику оформив биопаспорта возвращаются в "хавань"
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Барыга ублюдок доиграется что скоро против самой Украины введут санкции... или как минимум весь мир плюнет в нашу сторону потому что таких хитрожопых никто не любит.
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Достаточно в РСУнете пускать слухи, что под видом отдыхающих, в крым просачиваются группы "сепаратистов", для свержения режима кремлядьского Сцарька и ФСБэшные крысы устроят им незабываемый отдых
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этому достижению надо радоваться и гордиться, наверное
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Так в Херсонскую область за жратвой каждый день ездить ОГРОМНОЕ СТАДО ЛЮБИТЕЛЕЙ сручкого мира !
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А як же бути з тими, хто без дозволу був у Криму, не пускати в Україну?
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Усли там государственная граница Украины (пограничники), а не военный фронт против агрессора, то это говорит о фактическом признании украинской властью этой новой границы Украины, какие бы слова при этом не произносили этой властью.
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На востоке Украины все столбы обклеены "отдых в Крыму". Надо дворников нагибать местным властям. Иначе иностранцы крутят пальцем у виска типа вы от санкции требуете ужесточить а сами рекламируете отдых на окупированной территории?¿'А расклейщиков таких надо полиции отлавливать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа полгода админграницу с оккупированным Крымом пересекли миллион человек, - Госпогранслужба
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