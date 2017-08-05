 За полгода админграницу с оккупированным Крымом пересекли миллион человек, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
В оккупированный Крым проследовали 176 тыс. транспортных средств, что на 32% меньше, чем за шесть месяцев 2016 года.
"В целом в течение первого полугодия 2017 года через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 37,2 млн человек, а это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и 8,9 млн единиц транспортных средств. Последний показатель остался на уровне прошлого года. Кроме того, через админграницу с ВОТ АР Крым проследовали 1 млн человек (фиксируется уменьшение на 16%) и 176 тыс. транспортных средств (уменьшение на 32%), а через линию разграничения в зоне проведения АТО - 5,2 млн человек и 777 тыс. автомобилей", - сказано в сообщении ГПСУ.
В пропуске через государственную границу пограничники вообще отказали почти 12 тыс. человек, преимущественно за недействительные документы, наличие ограничений на въезд и выезд из страны и невозможность граждан подтвердить цель поездки.
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Каждый день(!!!) прутся автотуры в нарушении санкций,поддерживая крысчан.
Липецкая Жопа,совсем оборзел. Уроки Симменс его ничему не научили?
А еще,кучи фур стоят на постах с Крымом,таская туда продовольствие.
Вот скажите господа,кто в Украине главный предатель?
Как это прекратить?
Вешать? Или сразу на кол?
Выбивать из всего мира введение санкций против страны-агрессора,а самим,в тихаря,развивать оккупацию и перекладывать расходы за оккупацию на граждан Украины.
Сплошная мерзость и подлость.
Когда у нас всех,закончится терпение?
Увидите такие обьявы на остановках-подойдите и сорвите. Хотя бы!
а ЛУЧШЕ ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕМ НОМЕРАМ,уточните их адреса и сразу заяву в СБУ и прокуратуру о нарушении санкций.Санкции то.....международные и за это на Липецкую Жопу не один штраф надо накладывать.
Да Турчинова мордой в грязь. Какой он на хрен кровавый пастор? Спит падлюка.
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