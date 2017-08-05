 Российские оккупанты на Донбассе хотят пополнять ряды террористов украинскими беженцами в РФ, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.
Как отмечается, командование российских оккупационных войск рассматривает программу руководства РФ "Репатриация беженцев на Донбасс" как дополнительный источник поставок человеческого ресурса для пополнения личным составом соединений и частей ВС РФ.
"С этой целью формируются списки вакансий специальностей, смежных с военными, для последующей передачи в Краснодарскую общественную организацию "Центр развития региона". Наряду с этим, представителями ФСБ РФ активизирована работа на территории России по выявлению среди потенциальных репатриантов лиц, которые в свое время получили профессиональную подготовку по "дефицитным" военно-учетным специальностям", - сказано в сообщении.
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