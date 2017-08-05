 С 1 января 2019 в Украине может уже стартовать накопительная пенсионная система, - Розенко





Как передает Цензор.НЕТ , об этом в эфире "5 канала" рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Сейчас есть прекрасная возможность в Верховной Раде Украины поддержать или правительственный законопроект, он также есть, №4608, по накопительной системе, или поддержать депутатский проект, действительно сделать комплексную пенсионную реформу. Нам надо все-таки подготовительный этап пройти к накопительной системе, но мы

можем четко дать сигнал, я убежден, и экономика нам дает положительный сигнал, что с 1 января 2019 в Украине может уже стартовать накопительная система. И год-полтора года нам хватит для того, чтобы смазать все механизмы, чтобы посмотреть - возможно