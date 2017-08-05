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Все про:Киев (17790) Нацполиция (8274) убийство (5105)

 Полиция задержала в столице мужчину, который зарезал мать, отца и двух сестер столовым ножом

нож

В Киеве задержали мужчину, который убил свою семью: злоумышленник ножом нанес телесные повреждения родителям и двум сестрам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева, вчера около 19 часов в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение киевлянина о том, что его родственники не выходят на связь и не открывают двери квартиры.

Когда полицейские прибыли на вызов, на месте происшествия была сестра хозяйки квартиры, которая подтвердила слова заявителя, а затем вызвала сотрудников спецслужбы, которые и открыли помещения. В квартире обнаружили четырех убитых людей: супруги, 1949 и 1952 г.р., и их двух дочерей, 1976 и 1979 г.р.

"Здесь же, в одной из комнат, полицейские задержали мужчину, которого подозревают в расправе над семьей. Это - сын убитого супруга, 1975 г.р., который имеет проблемы с психическим здоровьем. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос о его аресте ", - сообщил начальник Голосеевского управления полиции Сергей Куленко.

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Правоохранители на месте происшествия изъяли вещественные доказательства, в частности одежду со следами крови, кухонный нож, топор и еще один нож. Их дворник нашла у подъезда.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более людей) Уголовного кодекса Украины. С задержанным общаются следователи. За расправу на семьей ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Причины и мотивы убийства семьи будут установлены в ходе следствия.
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когда-то такие клиенты сидели в специальных зонах-больничках для психов, сейчас живут среди нас и режут сразу по пару штук родственников и неродственников
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лучше б гройсманов зарезал. не зря б сидел
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От до чего Украинцев рехформы геноцидные довели ....
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а тебя не довели?
не хочешь своих перерезать?
Что попало только бы про власть какашку кинуть, я сама не в восторге от нынешней власти, но ты уже и в тему и без темы,не солидно даже как то.
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Та да. Похоже, совсем умом повредился. Полный неадекват. И, думаю, случилось это независимо от "рехформ".
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Ну тронутся умом,это ещё не самое страшное ,миллионы людей эти рехформы на тот свет отправили ...
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Олег , если тронулся умом пусть режет реформаторов, а не семью, еще раз - не в тему.
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Не в восторге ? Но ведь один человек борется с ворьём,а другой просто не в восторге ...
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И кто же борется? тот кто перерезал семью , или цензорный вояка?
Тут никто не услышит, только форумчанам в уши гудеть - весь толк от такой борьбы.
И тема данная не об этом- флуд чистой воды.
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Много лишней лирики,просто расскажи ,что у власти одни честнейшие патриоты-аскеты,которым главное это Украина и её народ, а убивали людей всегда ...
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Много флуда Олег, не доводи дело до админа, угомонись.
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Тебе точно рехформы мосх повредили))) надо ж так мучаться.... Может тебя добить? Или пристрелить....ну....чтоб не мучался)
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Ну-ка-ся расскажи,как рехформы соевые подняли Украину и накормили Украинцев , начинай-ка своё повествование,хоть посмеёмся
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Так иди перережь свою семью в знак протеста, мы тебе посочувствуем , Хардин.
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А,так я уже и Хардиным стал Ну с такими темпами воровства и геноцида от власти барыг в Украине ,скоро Хардиных в Украине будет миллионов 35 ...
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Моя семья как-то привыкла себя сама кормить. И одевать-обувать. И обогревать. Ещё и приют бездомным собачкам давать. Мы не ждём, пока нас "реформа" накормит. Мне вообще твоя риторика не понятна. А ещё менее понятно, чего ты вообще сюда влез. Тоже пристрелить, чтоб не мучался, великомученик?
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хардин,а ты таки идиот...смотри,не бери в руки ничего режущего...
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Поверь мне милок,что для того,чтобы"зарезать",такое ничтожество,как ты ,мне совершенно лишнее брать в руки колющие-режущее ,
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Зубами загрызешь? Ну ты зверь... самое место тебе возле Рады, вылавливай по одному депутатов и грызи, больше толку будет.
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Призываешь к уничтожению депутатов Украины путём их загрызания ??? Ню-ню ....
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так ,такой грозный вояка, еще и "доведенный до предела" - страшное оружие.
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Ты тут не отмазывайся призыв к уничтожению "народных" депутатов это преступление так шо соя,суши сухарики ...
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у тебя столько смеющихся смайликов, как будто ты меня уже загрыз, посадил и перерезал, ты точно -неадекватен.
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Тебе надо переживать,что в Украине нет медицины нормальной и тебя вылечить не удастся ...
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я говорю,йайца себе не отрежь по дурости,дохтур
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Возможно это закономерность, природа сама отбирает какое потомство не должно плодится на Земле, тем самым один псих в семье зарубил всю "дефектную" ветвь рода. Сейчас многие начнут тут обзывать меня "фашистом" или как ещё (с точки зрения индивида - это трагедия, а для популяции вида в целом благо), я решил для себя руководствоваться умом, а не эмоциями ибо последние более примитивны.
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ПЗДЦ.... Оце так жесть...Сім"я пожаліла психа,тримала його вдома,проте псих не пожалів сім"ю...
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так родственники таких дома держат-жалеют,а псих то их же порешит,то вообще беременную медсестру.Жалельщики лять...
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когда Господь хочет наказать человека, он отнимает у него разум...
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Отсидит в спецбольнице, а потом устроят на старости лет в дом престарелых! Во житуха! Никакой пользы обществу и полный рацион всю жизнь!
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ну это для свиней которых кормят , чтобы умереть толстыми, человеку для счастья нужно намного больше.
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Уграиньзге мир, жестокий и беспощадный! Габонцы как вы там выживаете в укре? Это же ужос!
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Какой ужас , явно психически не нормальный , остался сиротой и без близких людей .
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