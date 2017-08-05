 Полиция задержала в столице мужчину, который зарезал мать, отца и двух сестер столовым ножом

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева, вчера около 19 часов в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение киевлянина о том, что его родственники не выходят на связь и не открывают двери квартиры.
Когда полицейские прибыли на вызов, на месте происшествия была сестра хозяйки квартиры, которая подтвердила слова заявителя, а затем вызвала сотрудников спецслужбы, которые и открыли помещения. В квартире обнаружили четырех убитых людей: супруги, 1949 и 1952 г.р., и их двух дочерей, 1976 и 1979 г.р.
"Здесь же, в одной из комнат, полицейские задержали мужчину, которого подозревают в расправе над семьей. Это - сын убитого супруга, 1975 г.р., который имеет проблемы с психическим здоровьем. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос о его аресте ", - сообщил начальник Голосеевского управления полиции Сергей Куленко.
Правоохранители на месте происшествия изъяли вещественные доказательства, в частности одежду со следами крови, кухонный нож, топор и еще один нож. Их дворник нашла у подъезда.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более людей) Уголовного кодекса Украины. С задержанным общаются следователи. За расправу на семьей ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Причины и мотивы убийства семьи будут установлены в ходе следствия.
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не хочешь своих перерезать?
Что попало только бы про власть какашку кинуть, я сама не в восторге от нынешней власти, но ты уже и в тему и без темы,не солидно даже как то.
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Тут никто не услышит, только форумчанам в уши гудеть - весь толк от такой борьбы.
И тема данная не об этом- флуд чистой воды.
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