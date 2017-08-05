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Все про:коррупция (7383) Мартыненко (397) Швейцария (283)

 Мартыненко проиграл суды в Швейцарии по коррупционному делу

суд мартыненко

Бывший народный депутат от "Народного Фронта" Николай Мартыненко в швейцарских судах пытается препятствовать блокированию счетов и передаче информации украинскому следствию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Из судебных документов, имеющихся в распоряжении издания, следует, что панамская компания, на швейцарские счета которой поступали возможные взятки Мартыненко, судилась с прокуратурой Швейцарии, оспаривая передачу Украине информации об этих счетах. Речь идет о документах, подтверждающих поступление на подконтрольные Мартыненко счета 6,4 миллионов евро. Информацию об этих счетах запрашивало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Там подозревают, что эти средства были взятками, которые предназначались украинским депутатам и чиновникам в связи с поставкой оборудования на украинские АЭС.

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В связи с этими возможными взятками прокуратура Швейцарии еще с 2013 года проводит расследование по подозрению в подкупе иностранных должностных лиц и отмывании средств. Однако, как сообщали ранее швейцарские СМИ, Генеральная прокуратура Украины годами тормозила оказание международной правовой помощи по этому делу. Расследование в Швейцарии не сдвинулось с места до 2016 года, пока за это дело не взялось НАБУ. С тех пор, как следует из судебных документов, между украинскими и швейцарскими правоохранителями происходит активный обмен информацией. В частности, в октябре 2016 швейцарцы распорядились передать в Украину всю информацию о банковских счетах панамской фирмы Мартыненко. Однако на пути обмена информацией стали судебные иски.

Вопрос удалось разблокировать только через восемь месяцев, когда завершилась судебная тяжба. 28 июня 2017 Федеральный суд Швейцарии вынес окончательное решение, которое сейчас стало доступным для ознакомления в базе судебных решений страны: отклонить требования Мартыненко. В иске утверждалось, что судебный процесс в Украине не соответствует международным правовым стандартам, а передача информации о швейцарских счетах недопустимо вредит деловой репутации украинца.

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Издание отмечает, что, начиная с 2014 года, Мартыненко, подавая иски через оффшорные фирмы, также безрезультатно пытался разблокировать счета, на которые ему поступали возможные взятки. В то же время один из его исков, который не касался банковских счетов, был успешным. В июле 2016 швейцарский суд удовлетворил требование Мартыненко к Федеральной прокуратуре страны предоставить ему всю информацию о журналистах, которые писали запросы относительно судьбы уголовного дела против него. Это решение суда вызвало возмущение в журналистском сообществе Швейцарии. СМИ назвали это решение "опасным прецедентом", который может усилить давление на журналистов, пишущих о коррупции.
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Вся українська бидло-еліта це унікальна мразота, тому вішати її це не гріх.
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Це єдине Кучмівське кубло , гельмінтів-політиканів, які паразитують в Україні!!! Весь політикум , без жодних винятків !!!)))
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Ну,ка-ся соя,поведай нам ,какой Мартыненко молодец .... открой так сказать глаза обществу ....
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Ти таки не бажаєш вибачитись за своє хамство? Сиди в далі в спамі. Я своє слово тримаю.
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Саме так , кубло гельмінтів-політиканів , втілює в життя принцип всіх володарів --" Розділяй і володарюй" !! Імітацією політичної боротьби ,розділити суспільство на вселяких ботів, нехай чубляться , аби не заважали далі обкрадати державу !!!))
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Всі хто блокував розслідування справи Мартиненко в ГПУ мають бути арештовані та засуджені як члени мафії.
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Ну хоть одна хорошая новость. НФ нервно курит бамбук.

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щука не просила баллотироваться на второй срок?
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тепер авакові бурбаки бійтеся скоро й до ваших дістануться
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Мне так "нравятся" писулины наших СМИ, если вообще их можно так назвать... ни одного документа, подтверждения... все пустые слова...
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Самий чесний суд України оправдає мафіозі Мартиненка - смотрящого від "кулі в лоб"!
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Два года назад тоже были какие-то перепосты, громкие заявления, но ничем это не закончилось и выяснилось, что ничего и не было.
Так что посмотрим, будет ли хотя бы ссылка на это решение или сам документ.
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Какое отношение они имеют к Илье Муромцу? Емеля на печи - это ваше...
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І Ваня дурник з щукою!!! Вчора всі цього Ваню бачили !!!)))
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Українські судді та прокурори , самі доброчесні в світі!!! Рехворми від великих рехворматорів діють !!!))))
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И самое неприятно, что даже новое НАБУ, на которое были большие надежды, не брезгует пользоваться услуги судей-взяточников, таких как Бобровник, который им наклепал множество нужных решений. А взамен, Сытник обещает ему место в антикоррупционном суде. который они так требуют.
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Це нонсенс, безглузд"я , сюрреалізм --Шукати доброчесних і незаплямованих в тотально, на 100% корумпованій системі !!! Вівці в зграї шакалів не виживають!!!
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Ну на следующий год надо же что нибудь конфиксировать в бюджет. А то янукович гад мало стыбрил. Да и те пока до бюджета дошли хрен знает куда часть делась. У нас же щас экономика тока и работает в виде мвфовских траншей и конфискации наворованного.
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А когда уже НАБУ попросит у Швейцарии информацию про Петины офшоры?
Или боязно им?
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Ну или хотя бы на Петиных друзей и бизнес-пертнеров. Тот же Кононенко, на которого почему-то Бюро очень быстро дело свернуло, даже не попыташись что-то накопать.
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А чего там копать то? Про схемы Кононенко давно все знают. Вон, Лещенко о них на каждом углу кричит.
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Да на Петю уже столько компромата, тот же Онищенко уже столько всего наговорил, Саакашвили. Просто Президент у нас неприкасаем, против него никто не попрет.
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Может наоборот, судился чтобы в Украину быстрее передали , где все благополучно и обыкновенно замнется?
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Пусть не переживает "ПАНАМИ - это святое", шоколадный не сдаст сотоварищей по воровству! ГПУ скоро посадит всё НАБУ, а не коррупионеров-дружков!
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все таки суку взяли за яйца, это не наши чоколядные суды, там удрать не дадут, твой дом тюрьма, уже в ближайшее время
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМартыненко проиграл суды в Швейцарии по коррупционному делу
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