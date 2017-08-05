 Мартыненко проиграл суды в Швейцарии по коррупционному делу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
Из судебных документов, имеющихся в распоряжении издания, следует, что панамская компания, на швейцарские счета которой поступали возможные взятки Мартыненко, судилась с прокуратурой Швейцарии, оспаривая передачу Украине информации об этих счетах. Речь идет о документах, подтверждающих поступление на подконтрольные Мартыненко счета 6,4 миллионов евро. Информацию об этих счетах запрашивало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Там подозревают, что эти средства были взятками, которые предназначались украинским депутатам и чиновникам в связи с поставкой оборудования на украинские АЭС.
В связи с этими возможными взятками прокуратура Швейцарии еще с 2013 года проводит расследование по подозрению в подкупе иностранных должностных лиц и отмывании средств. Однако, как сообщали ранее швейцарские СМИ, Генеральная прокуратура Украины годами тормозила оказание международной правовой помощи по этому делу. Расследование в Швейцарии не сдвинулось с места до 2016 года, пока за это дело не взялось НАБУ. С тех пор, как следует из судебных документов, между украинскими и швейцарскими правоохранителями происходит активный обмен информацией. В частности, в октябре 2016 швейцарцы распорядились передать в Украину всю информацию о банковских счетах панамской фирмы Мартыненко. Однако на пути обмена информацией стали судебные иски.
Вопрос удалось разблокировать только через восемь месяцев, когда завершилась судебная тяжба. 28 июня 2017 Федеральный суд Швейцарии вынес окончательное решение, которое сейчас стало доступным для ознакомления в базе судебных решений страны: отклонить требования Мартыненко. В иске утверждалось, что судебный процесс в Украине не соответствует международным правовым стандартам, а передача информации о швейцарских счетах недопустимо вредит деловой репутации украинца.
Издание отмечает, что, начиная с 2014 года, Мартыненко, подавая иски через оффшорные фирмы, также безрезультатно пытался разблокировать счета, на которые ему поступали возможные взятки. В то же время один из его исков, который не касался банковских счетов, был успешным. В июле 2016 швейцарский суд удовлетворил требование Мартыненко к Федеральной прокуратуре страны предоставить ему всю информацию о журналистах, которые писали запросы относительно судьбы уголовного дела против него. Это решение суда вызвало возмущение в журналистском сообществе Швейцарии. СМИ назвали это решение "опасным прецедентом", который может усилить давление на журналистов, пишущих о коррупции.
2768 39
Суд снял арест с двух квартир экс-жены Журило, подозреваемого по делу Мартыненко(17)
Суд арестовал бизнес Мартыненко(63)
САП не добилась ареста фигуранта "дела Мартыненко" Переломы. ФОТО(22)
САП не будет критиковать решение Апелляционного суда по делу Мартыненко, поскольку оно является окончательным, - прокурор Перов(41)
Сергей Лямец: "Портрет набросился на Гройсмана без "здрасте"(0)
Суд отказался арестовать имущество Мартыненко, однако САП уже обжаловала это решение, - адвокат(36)
"Это смешно просто", - экс-нардеп Мартыненко о претензиях прокуратуры по поводу интервью для "Цензор.НЕТ". ВИДЕО(78)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так что посмотрим, будет ли хотя бы ссылка на это решение или сам документ.
Ответить
Они все-таки наглухо больные. На всю голову
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или боязно им?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить