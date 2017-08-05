 Нацполиции не хватает 15 тысяч сотрудников, - Варченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.
"Социология сейчас говорит, что доверие людей в Украине очень серьезно выросло к Национальной полиции. Если сравнить цифры трехлетней давности, то это было суммарно менее 20%, на сегодняшний день мы имеем 46% доверия к Нацполиции. Мы имеем объективные показатели сейчас по результатам деятельности по преступности. У нас в этом году минус 20-25%, а то и 30% по отдельным видам преступлений и это стабильная сейчас цифра по сравнению с 2016 годом. И так же мы имеем плюс в раскрытии преступлений. Плюс 5-7% по тяжким и особо тяжким преступлениям, до 87% уровень раскрытия. Это является теми объективнымы вещами", - отметил Варченко.
"По количеству (личного состава Нацполиции. - Ред.) у нас есть где-то 115 тыс. Человек из 130 тыс., которые должны быть по всем рекомендациям наших международных партнеров. То есть 15 тыс. человек мы еще должны набрать, способных качественно делать полицейскую работу. Кроме того, тот личный состав, который на сегодняшний день есть в Национальной полиции, продуманная система, она значительно насыщенней, чем это было раньше", - заявил советник главы МВД.
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Это сука ДНО....слов нет....предлагаю отныне называть ЭТО - Ганя....ну вы поняли, от Герман.
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штатное расписание районного отделения милиции (теперь полиции). Одни
начальники и секретутки… Работать некому…
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