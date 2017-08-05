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 Политика Украины
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 Нацполиции не хватает 15 тысяч сотрудников, - Варченко

полиция

В штате Национальной полиции Украины вакантными остаются 15 тысяч позиций из 130 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

"Социология сейчас говорит, что доверие людей в Украине очень серьезно выросло к Национальной полиции. Если сравнить цифры трехлетней давности, то это было суммарно менее 20%, на сегодняшний день мы имеем 46% доверия к Нацполиции. Мы имеем объективные показатели сейчас по результатам деятельности по преступности. У нас в этом году минус 20-25%, а то и 30% по отдельным видам преступлений и это стабильная сейчас цифра по сравнению с 2016 годом. И так же мы имеем плюс в раскрытии преступлений. Плюс 5-7% по тяжким и особо тяжким преступлениям, до 87% уровень раскрытия. Это является теми объективнымы вещами", - отметил Варченко.

"По количеству (личного состава Нацполиции. - Ред.) у нас есть где-то 115 тыс. Человек из 130 тыс., которые должны быть по всем рекомендациям наших международных партнеров. То есть 15 тыс. человек мы еще должны набрать, способных качественно делать полицейскую работу. Кроме того, тот личный состав, который на сегодняшний день есть в Национальной полиции, продуманная система, она значительно насыщенней, чем это было раньше", - заявил советник главы МВД.

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а пєрвіе кадри поцілунків шаломова(кабаєва) з малими хлопчиками де ??
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Кабакову не вистачає мєнтів для охорони кортежів народних кнопкодавів та Ахмєтки, яка біда...
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15 тысяч тактических рюкзаков ждут своих героев...
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это они пытаются объяснить почему полицаев очень редко увидишь на улицах города? или цену себе набивают (зарплату)?
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...зрозуміло,невистачає "комусь" декілька десят мільйонів долярів...п'явки...
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Не в тему, но ...https://www.facenews.ua/news/2017/370578/
Это сука ДНО....слов нет....предлагаю отныне называть ЭТО - Ганя....ну вы поняли, от Герман.
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Как-то видел
штатное расписание районного отделения милиции (теперь полиции). Одни
начальники и секретутки… Работать некому…
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацполиции не хватает 15 тысяч сотрудников, - Варченко
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