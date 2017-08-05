 Плотницкий отбирает у предпринимателей оккупированного Донбасса 100% инвестиций, которые поступают из РФ, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО, несмотря на критическое состояние социально-экономической ситуации и обнищания населения временно оккупированных территорий Востока Украины, верхушка "ДНР / ЛНР" продолжает поиски путей собственного обогащения.
"В частности, главой так называемой "ЛНР" Плотницким и близким кругом его сторонников осуществляется хищение финансовых поступлений из РФ под видом "инвестирования" в развитие сетей продовольственных магазинов и автомобильных заправочных станций. Владельцы таких объектов, по договоренности, вынуждены возвращать 100 процентов "инвестированных" средств под угрозой прекращения их частной предпринимательской деятельности", - сообщают в разведке.
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Если хйло полезло щук ловить, значит баллотироваться точно будет. Хотя кто сомневался? Его только яд остановит. Блевотный совок
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Или хотя бы по 70
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Таке воно життєве кредо лнр.
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Европа как была беспринципной шлюхой так ей и осталась. Америке снова придётся вытаскивать ее из жопы мировой войны куда она почти влезла
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Командири бойовиків планують залучити до участі в бойових діях біженців з Донбасу, яких Росія планує повернути на окуповані території.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
"Командування російських окупаційних військ розглядає програму керівництва РФ "Репатріації біженців на Донбас" як додаткове джерело постачання людського ресурсу для поповнення особовим складом з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - мовиться у повідомленні розвідки.
Зазначається, що задля цього терористи формуютьсписки вакансій спеціальностей, суміжних з військовими, для подальшої передачі до Краснодарської громадської організації "Центр розвитку регіону".
"Поряд з цим представниками ФСБ РФ активізовано роботу на території Росії щодо виявлення серед потенційних репатріантів осіб, які свого часу отримали фахову підготовку за "дефіцитними" військо-обліковими спеціальностями", - додали в українській розвідці. http://24tv.ua/rozvidka_diznalasya_pro_plani_boyovikiv_shhodo_bizhentsiv_yakih_rosiya_poverne_na_donbas_n849369
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В сети опубликованы фото российских эшелонов, нагруженных военной техникой оккупантов.В Твиттере, в аккаунте пользователя Записки охотника показаны снимки, сделанные 3 августа на железнодорожной станции поселка Неклиновка (Ростовская область, Россия).До границы с Украиной расстояние от этого населенного пункта составляет всего 45 км.
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