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 Политика Украины
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 Плотницкий отбирает у предпринимателей оккупированного Донбасса 100% инвестиций, которые поступают из РФ, - ГУР

разведка

Под видом развития бизнеса наемники РФ набивают карманы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО, несмотря на критическое состояние социально-экономической ситуации и обнищания населения временно оккупированных территорий Востока Украины, верхушка "ДНР / ЛНР" продолжает поиски путей собственного обогащения.

"В частности, главой так называемой "ЛНР" Плотницким и близким кругом его сторонников осуществляется хищение финансовых поступлений из РФ под видом "инвестирования" в развитие сетей продовольственных магазинов и автомобильных заправочных станций. Владельцы таких объектов, по договоренности, вынуждены возвращать 100 процентов "инвестированных" средств под угрозой прекращения их частной предпринимательской деятельности", - сообщают в разведке.

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"Русский мир! в усій красі , з усіма принадами !!!)))
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А те, що рейдерством на підконтрольній нам території займаються ділки, владу не цікавить?
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не раскачивай катер, кремлебот что ли? поклонники Роттердам+ тебе этого не простят
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Ти знову виліз, бот? Передай лугандонцям наше щире задоволення з приводу того що їх пресують і обдирають. Усі мої знайомі переселенці (адекватні) кажуть "коли ми повернемося додому, ми почнемо тихо різати симпатиків сепарів." Тобі теж є над чим замислитися.
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и чем ты будешь отличаться от нынешних головорезов? там всех знают поголовно, будет как в Славянске и Краматорске, после первых дней деоккупации местные сдали всех сепаратистов пофамильно, ни одна туша не избежит последствий.
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Та територія взагалі не входить до кола моїх інтересів. Те що я написав - це максимум моєї політкоректності щодо мешканців Донбасу. Для чого ти все це пишеш? Захищаєш голимого троля "віаміна" чи піариш своїм ніком сервіс з постачання геїв?
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Ми самі у 2009 потерпіли від рейдерського захоплення ахметовцями нашої фірми (зв'язок). Перед тим як звільнитися всією командою, встигли нанести їм максимальну технічну, фінансову та юридичну шкоду. Не знаю хто тобі "наш", але бачу що ти "не наш".
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Щось не зрозумів, ти проти рейдерства, чи ні? Ти то потерпілий, то тих, хто висвітлюють дану проблему до ворогів народу як в 1937 приписуєш.
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Був якийсь дурний анекдот про партизанів, там була фраза "Сару вбили, лампочку робили". Я бачу що для тебе "лампочку розбили" - більше лихо ніж "Сару вбили"? Ну тоді про що з тобою розмовляти?
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Видно ти не розумієш прописних істин, я тобі нижче написав коли критика беззаперечно сприймається, але до тебе не доходить. Чи в нас не має інших напрямків для критики Росії, щоб чіплятись до тих, де в нас і самих проблеми?
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Зрозумій, якщо хтось критикує когось за щось, то він повинен бути впевнений, що цього щось в його тилу не має. А то критика любого питання, якщо воно має присутність як в того, хто критикує, так і в того, кого критикують, не сприймається. Через те доцільно підшукувати теми щодо критики лугандосії і Росії там, де за це ж не можуть критикувати Україну.
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Эти действия рф окончательно уничтожат население ордло.
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старые крысы угробившие будущее своих детей, уроды позвавшие смерть для молодых.
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Моя "найулюбленіша" картинка. Моя б на те воля, то розвісити її по всьому "независимрмуДанбасу".
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а з ким бариги будуть торгувать . там же українські підприємства шахти та копанки ??
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молодец,Плотва.. ))))) Так с этими терпилами и надо поступать
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 8 ч.8 часов назад
Если хйло полезло щук ловить, значит баллотироваться точно будет. Хотя кто сомневался? Его только яд остановит. Блевотный совок
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У него хорошая традиция . Как только вводят санкции ( глубоко по самые гланды ) он отправляется щук ловить....
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Наверное хочет у щуки выпросить нефть по 120.
Или хотя бы по 70

Плотницкий отбирает у предпринимателей оккупированного Донбасса 100% инвестиций, которые поступают из РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 3794
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Ну и что?: вор, но свой!
Таке воно життєве кредо лнр.
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" Если бьет -значит , любит" -це аксіома "Русского мира" !!!)))
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Ivan Buben‏ @BubenIvan

Европа как была беспринципной шлюхой так ей и осталась. Америке снова придётся вытаскивать ее из жопы мировой войны куда она почти влезла
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Мабуть скоро за плотвою ліфт приїде, або джміль прилетить.
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Розвідка дізналася про плани бойовиків щодо біженців, яких Росія поверне на Донбас

Командири бойовиків планують залучити до участі в бойових діях біженців з Донбасу, яких Росія планує повернути на окуповані території.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
"Командування російських окупаційних військ розглядає програму керівництва РФ "Репатріації біженців на Донбас" як додаткове джерело постачання людського ресурсу для поповнення особовим складом з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - мовиться у повідомленні розвідки.
Зазначається, що задля цього терористи формуютьсписки вакансій спеціальностей, суміжних з військовими, для подальшої передачі до Краснодарської громадської організації "Центр розвитку регіону".
"Поряд з цим представниками ФСБ РФ активізовано роботу на території Росії щодо виявлення серед потенційних репатріантів осіб, які свого часу отримали фахову підготовку за "дефіцитними" військо-обліковими спеціальностями", - додали в українській розвідці. http://24tv.ua/rozvidka_diznalasya_pro_plani_boyovikiv_shhodo_bizhentsiv_yakih_rosiya_poverne_na_donbas_n849369
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Ху*** ло не дремлет
В сети опубликованы фото российских эшелонов, нагруженных военной техникой оккупантов.В Твиттере, в аккаунте пользователя Записки охотника‏ показаны снимки, сделанные 3 августа на железнодорожной станции поселка Неклиновка (Ростовская область, Россия).До границы с Украиной расстояние от этого населенного пункта составляет всего 45 км.

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Плотницкий и Порошенко в этом смысле клоны, близнецы однояйцевые,да они и внешне все больше и больше похожи.
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Спасибо ему за это.Пусть жрут свой рузький мир.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПлотницкий отбирает у предпринимателей оккупированного Донбасса 100% инвестиций, которые поступают из РФ, - ГУР
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