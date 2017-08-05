 Директора "Львовского военного лесокомбината" будут судить за растрату 220 тыс. грн, - военная прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Западного региона Украины.
"Указанное должностное лицо, злоупотребляя своим служебным положением и действуя по предварительному сговору с руководителем одного из субъектов хозяйствования, растратило в 2015 году денежные средства оборонного предприятия в размере 220 тыс. грн. Указанные средства предназначались для погрузки и перевозки пильного и заточного станков, проведения подготовительных работ по обустройству под них бетонного основания и проведения пусконаладочных работ", - сказано в сообщении.
Следствием было установлено, что указанные работы проведены силами и средствами Магеровского лесхоза (структурное подразделение ГП), и завершены только весной 2016 года.
Обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу по итогу ознакомления с ним подозреваемого и стороны защиты.
Санкции вменяемой ему статьи (ч.2 ст.366 и ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины) предусматривают лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
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А где бриллиантовые прокуроры, которые в попугаях до неба? Судят их, или не судят. Сидят они вместе с Пшонкой или не сидят?
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И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.
Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, да-да!
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.
Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что только здесь я счастлив буду.
Как где??? В палате №6. )))))
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