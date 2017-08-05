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Все про:ракеты (545) спутник (111) Гройсман (3246)

 "Авиа- и ракетостроение - области, где мы должны сохранить ведущие позиции в мире", - Гройсман о запуске ракеты Vega

гройсман

Премьер оценил достижения наших инженеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Владимира Гройсмана, украинская ракета-носитель прошла успешный запуск.

"Ракета Vega, оснащенная украинским двигателем 1 августа успешно вывела на орбиту три спутника. Авиа- и ракетостроение - это те области, где мы и в дальнейшем должны сохранить ведущие позиции в мире!" - пишет Гройсман.

Читайте также: Ракета-носитель Vega c украинским двигателем успешно вывела на орбиту два спутника. ВИДЕО

Напомним, с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель легкого класса Vega с маршевым двигателем украинского производства.
Vega вывела на солнечно-синхронные орбиты два спутника израильского оборонного концерна Israel Aerospace Industries: OPTSAT-3000 весом 368 кг по заказу Минобороны Италии и 264-килограммовый аппарат Venμs для проекта Израильского космического агентства и Национального центра космических исследований Франции.
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ракеты сейчас нужны другие - труба с пороховым двигателем, и заряд со шрапнелью, чтоб на 10 км все превратить в пыль.
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Вопрос:
Какая причина, что Гройсман не служил в армии?
Уход за прабабушкой, состояние здоровья, многодетность.....?
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я срочную не служил, был на сборах в учебке РВСН (военная кафедра). Чтобы делать ракеты - нужно финансирование. Вот выделит бабло, и будет шит и меч.
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Он учился в МАУП (с википедии), эта контора открывала свои подразделения почти в каждом городе с насилением больше 20000...они хвалились на сайте за самое большее количество студентов среди ВУЗов.
Так там в МАУПе военки вроде нет...
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да мне какая разница, где он учился. нужен реальный результат - или экономика в плюс, или в минус. Никакой Гарвард не поможет в реальных условиях.
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Результат есть?
Экономика в +?
-
может стоит ВУЗы закрыть и всех с АТО отпустить- знания не нужны, воинский долг исполнять тоже никто не будет
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мысль конечно интересная... хорошо, что Вы не премьер ) ) )
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нельзя от людей просить то, что сам никогда не делал и делать не собираешься
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я и не прошу. Но спрошу невольно - страна у нас большая, а гениальных полководцев, президентов и министров что-то не видать. Почему?
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Если Вы этот созыв тотальной деградации называете гениальными, то нам стоит прекратить разговор...

Ну и методички пошли...Скоро будет крестный ход с иконой семьи Гаранта!
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из премьеров пожалуй самая креативная фигура - Юля Тимошенко. Но ее подставил Ющенко под "газовый контракт" и выбил из игры. Но она сама виновата. Нужно было умнее быть.
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Тимошенко не пытался "выбить" из игры только Кравчук, все остальные президенты прилагали огромные усилия, но тщетно. Почему? Да по той самой причине, когда начальник-дурак выживает более умного и талантливого подчинённого. И ещё не вечер, Тимошенко - наиболее вероятный следующий президент Украины. Дай бог!
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Тимошенко може тільки сісти ще разів 100 за корупцію, разом з порошенко та гройсманом, яценюком та мартиненком. Ще жодного олігарха та мафіозі ніхто реально не допитував з паяльником в дупі, а після допиту будуть такі свідчення що Тимошенко буде сидіти до кінця життя. На кожного політичного корупціонера є вагони компромату, але немає політичної волі довести ці факти до суду і посадити всю цю наволочь на довічне з конфіскацією! Але час покарання ще прийде!
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Ага. Особенно креативно - 1000 руб сберкассы СССР и 10 тыс. молоковозов с надписью "при поддержке Ю.В. Тимошенко".....
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и если Вы считаете, что премьер - специально обученный человек с опытом, так вот Гройсман как раз доказал, что это все не так...
Как минимум 10 млн. людей прямо сегодня без подготовки могут занять это кресло
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тебя никто и не зовет, ты там и ненужен
-
иди уплати 60% налога и живи спокойно
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то есть, ко мне предъява? Я лично свое дело делаю, и не так уж плохо.
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И какое Ваше личное дело, какие задачи перед Вами стоят?
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В мире есть разделение труда.Нашим ракетостроителям нужно в подмастерья к Илону Маску,который своими дешёвыми ракетами практически уже отжал все коммерческие пуски у несамовытои орды.Важно развивать ХАИ и другие аналогичные вузы,пока ещё не растерявшие окончательно свои научные кадры.Нашей верхушке с базарным образованием это не уразуметь .Боинг и другие акулы мировой цивилизации с удовольствием забирают лучших выпукников ХАИ.
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альтернативная служба на Винницком Базаре!
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Тоже Дело! Неработающих только и Базар спасает,Гройсман по своему прав-НУЖНЫ РАКЕТЫ-для выживания Украины и украинцев.
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Он учился много ,потому освобождён,так бывает.
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Дейнерис Арбузорожденная, Мать всея бахчи, Кхалиси великого херсонского поля

"Авиа- и-ракетостроение - области, где мы можемсохранить ведущие позиции в мире", - Гройсман о запуске ракеты Vega - Цензор.НЕТ 9264
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зачем нам эти высокие технологии типа ракеты заводы нам баржи давай и базар надо развивать как без него....."Авиа- и-ракетостроение - области, где мы можемсохранить ведущие позиции в мире", - Гройсман о запуске ракеты Vega - Цензор.НЕТ 9981
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кривой фотошопер...правую руку так приделал-что ему самому надо руки из жёппы повыдергивать и пришить к плечам
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Ну ты и живодёр!)))))))Зачем же человека так уродовать????
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а причем здесь человеки?я про кацапских фотошёперов
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абыдно за гройсмана? поскули еще, ботохня! я этой жирной паскуде в ипало кастетом заеду при случае
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кастет на руке,шо из жопы растет? оригинально-с
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коли вашого сліду не залишиться в Україні ,будуть і баржі частіше ходити по Дніпрі і пісні співатимуться і в країні буде веселіше і чистіше без бариг при владі
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шо,одни гэбнявые будут?ну,вместо барыг...и чем торговать будете.шоб деньги были?в расейке проще-отобрали у якутов алмазы,а хантомансов нефть с газом-и живи припеваючи
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Они без денег не водятся , а денег всё меньше.
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-Как вам живётся?
- Пошел на х@й !
- Как всегда шутки, юмор, хорошее настроение.
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Когда наши корабли бороздят просторы вселенной....
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.........и всё просрал то что создавалось лесятилетиями
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какими десятилетиями и кто создавал?макарыч,данилыч,андреич или фёдрыч?
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Редкая украинская ракета не долетит до средины Кремля... (Гоголь, кажется)
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Коррупция - отрасль где ты тварь успешно выводишь Украину в лидеры в мире
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Oleg Leusenko‏ @Oleg_Leusenko 13 ч.13 часов назад

GRECO одобрила отчет Украины об антикоррупционных реформах. Прям, порохоботство какое-то..
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Петя президент и Фафик Гнойсман в растерянности . Что то полетело , а они не успели грабануть . Видать не Рехвормировали . Это так у барыг называются реформы ))))))))
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Уж про авиа бы лучше промолчал, за 2,5 года ни одного самолёта не было сделано.
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Клоун, этот двигатель был собран несколько лет назад. Сейчас на Южмаше полная жопа, работают по 3 дня в неделю, очень много специалистов уволилось. Тоже с авиастроением. Какие нахрен ведущие позиции в мире...
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Ведущие позиции это сомнительно ,а определённую нишу занять на рынке было бы весьма не дурно.
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Тогда Грося конечно же может озвучить как государство помогает этим отрасли. Это, конечно же, не так сложно как баржа с арбузами...
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В стране криза, в свободное от рынка время подрабатывают стюардессами.))))
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//а потім якщо в Україні буде біда і закінчиться що красти ,усі маланці примкнуть до рашки ,так як в часи виникнення української держави вони примкнули до комуністів
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Кушать будем Арбузы и Орешки Гройсмана,за шоколад забывая!
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Надо только иллюминаторы на ракетах побольше делать, а то у некоторых "украинцев" туда даже поллица не помещается.
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Пєдро - "надайте 'джовеліни' для захисту.
ГросЯ - " у ракетобудуванні ми можемо бути по переду".
так ви між собою вирішіть чи потрібна добоога чи ви попереду... а то клоунада якась 😕
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Что то напомнило совковое.И даже в области балета в перейди планеты всей
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Вместо пустых разговоров лучше бы вернули государству стратегическое предприятие авиадвигателей и включили его в Укроборонпром.
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Гнося своим винницким кругозором не может охватить,
что откаты и мировое лидерство - несовместимы.

Илон Маск никому откатов не дает.
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Лидерство это для пи пи именно для прикрытия откатов.
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чо ,вертолет,в открытом море и сесть некуда шоле?
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приезжайте к нам. у нас сливы як кавуны. прехали,а уних кавуны как сливы.
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кацапня на тему арбузов набросилась .а у вас чо,с астрахани баржами не возят?ну тогда у азеров в тридорога покупайте...а не будете брать-отключат свифт
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Гройсман не понимает, что нам сейчас срочно нужны баллистические и крылатые ракеты в качестве оружия сдерживания против РФ ? Вот это - приоритет украинского ракетостроения, от него зависит выживание страны. И это премьер- министр ?
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для того.что бы занимать ведущие позиции в мире,Украине нужно иметь ракеты наведенные на ведущих 3,14стаболов Будапештской бумажки...
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В 1986 г. М.С. Горбачев тоже говорил что СССР должен стать мировым лидером в автомобилестроении,а ведь был поумнее и образованнее Гройсмана. А с Гройсмана какой спрос? Ему бы баржи с арбузами в мировом масштабе водить .
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Гройсман правильно всех водит в годы войны, как делал Сталин тоже так нельзя.
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Озпиздисвя фафик. Украина под руководством комсомольцев дегенератов и её умственно отсталой шоблой это страна утраченных возможностей.
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Без науки, и арбузами торговать не удастся. Украина была всегда кузницей передовых технологий. Не забывайте об этом. Кормить интеллектуальным потенциалом другие страны - самое большое преступление против нашей независимости.
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"Авиа- и ракетостроение - области, где мы должны сохранить ведущие позиции в мире", - Гройсман о запуске ракеты Vega.

Особенно цинично это звучит на фоне недавнего постановления Кабмина, которое сам гройсман и подписал, о ликвидации государственного концерна "Антонов"... Детали ниже:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250157282
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Каждый день
правления однотурово-оффшорной власти - приближение Украины к
катастрофе...
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Ну децкий сад!
Развитие ракетостроения ЗАЧЕМ?
Какая ЦЕЛЬ? Полёт укроракеты на Луну?
А гривней хватит?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Авиа- и ракетостроение - области, где мы должны сохранить ведущие позиции в мире", - Гройсман о запуске ракеты Vega
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