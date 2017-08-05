 "Авиа- и ракетостроение - области, где мы должны сохранить ведущие позиции в мире", - Гройсман о запуске ракеты Vega

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Владимира Гройсмана, украинская ракета-носитель прошла успешный запуск.
"Ракета Vega, оснащенная украинским двигателем 1 августа успешно вывела на орбиту три спутника. Авиа- и ракетостроение - это те области, где мы и в дальнейшем должны сохранить ведущие позиции в мире!" - пишет Гройсман.
Напомним, с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель легкого класса Vega с маршевым двигателем украинского производства.
Vega вывела на солнечно-синхронные орбиты два спутника израильского оборонного концерна Israel Aerospace Industries: OPTSAT-3000 весом 368 кг по заказу Минобороны Италии и 264-килограммовый аппарат Venμs для проекта Израильского космического агентства и Национального центра космических исследований Франции.
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Какая причина, что Гройсман не служил в армии?
Уход за прабабушкой, состояние здоровья, многодетность.....?
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Так там в МАУПе военки вроде нет...
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Экономика в +?
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может стоит ВУЗы закрыть и всех с АТО отпустить- знания не нужны, воинский долг исполнять тоже никто не будет
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Ну и методички пошли...Скоро будет крестный ход с иконой семьи Гаранта!
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Как минимум 10 млн. людей прямо сегодня без подготовки могут занять это кресло
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иди уплати 60% налога и живи спокойно
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- Пошел на х@й !
- Как всегда шутки, юмор, хорошее настроение.
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GRECO одобрила отчет Украины об антикоррупционных реформах. Прям, порохоботство какое-то..
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ГросЯ - " у ракетобудуванні ми можемо бути по переду".
так ви між собою вирішіть чи потрібна добоога чи ви попереду... а то клоунада якась 😕
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что откаты и мировое лидерство - несовместимы.
Илон Маск никому откатов не дает.
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Особенно цинично это звучит на фоне недавнего постановления Кабмина, которое сам гройсман и подписал, о ликвидации государственного концерна "Антонов"... Детали ниже:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250157282
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правления однотурово-оффшорной власти - приближение Украины к
катастрофе...
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Развитие ракетостроения ЗАЧЕМ?
Какая ЦЕЛЬ? Полёт укроракеты на Луну?
А гривней хватит?
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