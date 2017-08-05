 Сегодня в Киеве чтят память жертв "Большого террора"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Украинского института национальной памяти.
"Утром, в 9.00, начнется поминальная литургия в Покровский церкви на Подоле (внизу Андреевского спуска, метро "Контрактовая площадь"). С 11.00 до 12.00 состоятся панихида и мемориальные мероприятия около Креста репрессированным в 1930-50-х годах (около здания Октябрьского дворца, метро "Майдан Незалежности"). С 13.00 до 15.00 пройдут мемориальные мероприятия в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы" (метро "Лесная", дальше броварской маршруткой до Быковнянского мемориала)", - говорится в сообщении.
"Большой террор" - масштабная кампания массовых репрессий граждан, которая была развернута в СССР в 1937-1938 гг. по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивания населения, изменения национальной и социальной структуры общества. Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, художественной и научной элиты, деформация общественных связей, разрушение традиционных ценностных ориентаций, распространения общественной депрессии и денационализация.
По данным Украинского института национальной памяти, за период "Большого террора" на территории УССР были осуждены 198 тыс. 918 человек, из которых около двух третей - к расстрелу. Остальные были отправлены в тюрьмы и лагеря (другие меры наказания охватывали менее 1%, освобождено было только 0,3%).
Незаконность "Большого террора" признали еще во времена СССР после смерти Сталина, когда в годы "оттепели" провели частичную реабилитацию репрессированных. Реабилитационные процессы второй половины 1950-х - начала 1960-х годов имели ограниченный характер. Большинство граждан, осужденных по политическим обвинениям, не получили полной реабилитации, а их права не были полностью восстановлены.
В 1991 году, в последние месяцы существования УССР, был принят закон "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине". В нем впервые в Украине законодательно осудили и отмежевались от политических репрессий как метода управления обществом. Но поскольку этот закон принимался еще в УССР, то определенная часть этих репрессий, даже совершенных внесудебными органами, все еще определялась "обоснованными". В соответствии с требованиями Закона органами прокуратуры и судами в течение 1991-2001 годов было реабилитировано 248 тыс. 810 граждан, отказано в реабилитации - 117 тысячам 243 лицам.
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