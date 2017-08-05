 С сегодняшнего дня ограничат движение на мосту Патона в Киеве

В Киеве с 8:00 5 августа до 21:00 10 августа в связи с восстановлением бортового камня, поврежденного в результате ДТП, по мосту им. Патона будет частично ограничено движение транспорта. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила накануне коммунальная корпорация "Киеававтодор".
В частности, движение ограничат в первой полосе движения в направлении ул. Соборности.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
286 2
52 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением законодательства, - ГФС(47)
За полгода полиция составила 40 тыс. протоколов на пьяных водителей, - Билошицкий(27)
Местные бюджеты получат более 10 млрд грн на ремонт и содержание дорог, - Минфин(3)
Белошицкий: 1 377 людей погибли и 15 тыс. были травмированы в ДТП с начала года(6)
Київ переходить на безготівкову оплату паркування(0)
Правоохранители хотят ужесточить контроль за пьяными водителями и расширить основания для остановки автомобилей(69)
В Киеве 3 и 4 августа ограничат движение из-за ремонта дорог(8)
Ответить
Когда только деревья выросли и кусты.
Ответить