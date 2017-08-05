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 Киевские новости
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Все про:авто (4483) дороги (1758) мост (402) ремонт (807) Киевавтодор (67)

 С сегодняшнего дня ограничат движение на мосту Патона в Киеве

дороги омелян

В частности, движение ограничат в первой полосе движения в направлении ул. Соборности.

В Киеве с 8:00 5 августа до 21:00 10 августа в связи с восстановлением бортового камня, поврежденного в результате ДТП, по мосту им. Патона будет частично ограничено движение транспорта. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила накануне коммунальная корпорация "Киеававтодор".

В частности, движение ограничат в первой полосе движения в направлении ул. Соборности.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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И фото с моста.
Когда только деревья выросли и кусты.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиС сегодняшнего дня ограничат движение на мосту Патона в Киеве
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