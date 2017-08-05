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 Политика Украины, Экономика
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Все про:выплаты (202) МВФ (2441) финансы (283)

 Украина выплатила МВФ 450 млн долл. по программе Stand by

мвф

Украина выплатила Международному валютному фонду 450 млн долл. по программе Stand by от 2014 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом представитель НБУ сообщил "Громадському".

"Действительно, начались выплаты по программе Stand by, первый платеж уже был перечислен. В целом объем выплат перед МВФ - как по основной сумме долга, так и процентов по долгу - составляет около $1 млрд в августе-декабре этого года и не представляет угрозы для объема международных резервов", - сообщил собеседник издания.

По данным "Українських новин", деньги перевели 4 августа.

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Как известно, кредитная программа для Украины в размере 17,01 млрд долларов была утверждена МВФ в конце апреля 2014 года, а уже в начале мая был предоставлен первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.

В марте 2015 года Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.

Программа "стенд-бай" была заменена на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

Первый транш на 5 млрд долларов по ней Украина получила в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года. До конца года наша страна рассчитывает получить в этом году еще 2 транша от МВФ.
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даите от скотов-братьев отбиться - расплатится Украина.
в должниках ходить не будет.
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Так скоти доморощені з тебе будуть останню копійку тягнути і після того, як відіб'ємося від, за твоїм визначенням, скотів-братів. Чи ти думаєш, що скоти доморощені з тобою своїм прибутком будуть за весело живеш ділитись?
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Еще бы внятное объяснение увидеть - куда пошли эти кредиты.
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у педофила своего спрашивай, где грамофоны.... со своим правительством мы сами разберемся....
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с 2019 года начнутся выплаты по "реструктуризации" Яреськи вот там начнётся самое интересное. Ведь нынешняя быдлотка не провела ни одной экономической реформы, результаты от которой могли бы погасить давление долга на бюджет, а следственно налогоплательщиков.
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нульовка, ты хоть обосрись - Украина была, есть и будет...
а пидоРашка и ДЫРА, два фейковых выдуманных гос-ва, скоро не будет...
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что значит нульовка на соевом диалекте?
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На кацапском , твоём родном диалекте , ольгинец!
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так что такое нульовка соевая прошмандовка?)))
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Назовите мне хоть одну страну, которая поднялась, благодаря кредиту МВФ?
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потому что нельзя давать нищим в долг, так как ими управляют воры и дегенераты иначе бы они не были нищими.
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Назовите хоть одну страну, которая поднялась, благодаря дружбе с вашей паганой расеюшкой?
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Я помню состояние безнадёги в девяностых, когда Россия была в кабале у МВФ.
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шож ты любишь расеюшку из далека, Душегуб, и не поднимаешь родимую с колен?....
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Весь мир живёт в кредит и ничего , развиваются и не жалуются !
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Мир не идеален и людей идеальных нет на свете, спотыкаются и падают ВСЕ !! Главное- не валяться, а суметь встать и идти дальше , - вот к чему стремятся украинцы !
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Мир идёт туда, куда его ведут. А ведут его хозяева печатного станка, туда, куда им нужно. Как пастухи.
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Ничего страшного, у тебя совсем скоро удастся вернуться в эти благодатные времена
Когда ваш благодетель и отец нации - вова путен - пришел к власти 16 лет назад - расеюшка и так уже стояла с одной ногой, занесенной над пропастью. И под руководством вашего харизматичного лидера она сделала огромный шаг вперед
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Страна может совершить скачок, только при трудовой мобилизации всех её граждан. Военный коммунизм. Трудодни вместо зарплаты, карточки на товары, тюрьма за тунеядство, спекуляцию, и т.д.
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Тобто громадяни - зуби на полицю, щоб вальцмани могли більше вкрасти? Найбідніша країна Європи з найбагатшим пГИзидентом у Європі
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тебя батенько - как коммуниста - к стенке пора - враг народа ты однако))
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Это же философия. Естественно никто сейчас к военному положению не готов. Так, что держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения. Кажется так сейчас во всём мире, правители успокаивают.
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ну тогда ледорубом - если философствуешь - врешь ведь как троцкий))
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От що вальцман уміє гарно робити - то це "засвоювати" кредитні бабки. А потім набирати нові кредити для оплати відсотків по попередніх
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А до Порошенко не брала Украина кредитов ? Или обязательно нужно вставить Порошенка ?
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У меня один товарищ любил в долг брать. Правда утром возьмет, вечером отдаст(честный). Так я ему специальную коробочку сделал, он туда долг ложил, а потом брал, сколько надо.
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Нет в русском языке слова ,, ложил" , нужно класть !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина выплатила МВФ 450 млн долл. по программе Stand by
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