 Украина выплатила МВФ 450 млн долл. по программе Stand by

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом представитель НБУ сообщил "Громадському".
"Действительно, начались выплаты по программе Stand by, первый платеж уже был перечислен. В целом объем выплат перед МВФ - как по основной сумме долга, так и процентов по долгу - составляет около $1 млрд в августе-декабре этого года и не представляет угрозы для объема международных резервов", - сообщил собеседник издания.
По данным "Українських новин", деньги перевели 4 августа.
Как известно, кредитная программа для Украины в размере 17,01 млрд долларов была утверждена МВФ в конце апреля 2014 года, а уже в начале мая был предоставлен первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.
В марте 2015 года Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.
Программа "стенд-бай" была заменена на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.
Первый транш на 5 млрд долларов по ней Украина получила в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года. До конца года наша страна рассчитывает получить в этом году еще 2 транша от МВФ.
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в должниках ходить не будет.
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а пидоРашка и ДЫРА, два фейковых выдуманных гос-ва, скоро не будет...
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Когда ваш благодетель и отец нации - вова путен - пришел к власти 16 лет назад - расеюшка и так уже стояла с одной ногой, занесенной над пропастью. И под руководством вашего харизматичного лидера она сделала огромный шаг вперед
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