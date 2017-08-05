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 Политика Украины
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 За прошлые сутки в АТО ранены трое воинов ВСУ, террористы 38 раз обстреливали наши позиции, - штаб

ато

После 18 часов противник увеличил количество обстрелов наших позиций на Луганском и Донецком направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, прошлые сутки в зоне АТО завершилась усилением огневой активности российско-оккупационных войск. Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 38 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий трое украинских военных получили ранения.

Так Авдеевская промзона продолжает оставаться одним из основных эпицентров противостояния. Там почти всю ночь, с разных направлений, противник вел огонь по украинским укреплениям из минометов, гранатометов и стрелкового вооружения. Наши бойцы тоже жестко отвечали боевикам. Также этой ночью под вражеским огнем оказались позиции украинской армии в поселках Зайцево, Каменка и Луганское. А около 23 часов, на подступах к Невельскому в результате обстрела, один наш военный получил ранения.

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На Луганском направлении горячее всего было в районе Новоалександровки. Здесь в конце суток бандиты 5 раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО из различных видов оружия. Кроме того, преступники применяли минометы калибра 82 миллиметра неподалеку Донца.

На Мариупольском направлении под гранатометный огонь противника попали наши позиции в Лебединском, Широкино. А около 23 часов в результате вражеского обстрела получил осколочное ранение еще один украинский боец.

Стоит добавить, что по оперативной информации, в русско-оккупационных подразделениях все чаще фиксируются случаи насилия. Так недавно боевик так называемого полка морской пехоты, после доведения приказа своего командира о лишении его денежной премии, взорвал гранату в расположении подразделения. Преступник погиб сам и ранил трех бандитов.
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Извиняюсь, но мой двоюродный брат (проживает в Сочах, коммерс), хоть через силу извинился за то, что обозвал меня в мае 2014 г. карателем (я тетку вывозил из Красноармейска - Донецкой обл.).
А так... Мені кацапячі вибачення до дупи. Як були мразяками так і залишились.
Вибачте за негарні вислови.
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Саме так! але така вже там традиція, спочатку славити свого "царя", потім вимазувати брудом і говорити: ми хороші, ми всі розуміли, але боялися і "це все він". А потім знову ставити "царю" пам'ятники. Мозгов-то немає!
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мразь, паскуда - такие в 2014 в донецке ломали руки людям, а украинский язык...
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Скорішого одужання пораненим хлопцям та гарного полювання на маскавітсько-фашиських окупантів !!!
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Наши гори та й кручі, вже більше 1000 років їм поперек горляки стоять.
Все пора на працю Всім вдалого дня та оперативної наснаги..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа прошлые сутки в АТО ранены трое воинов ВСУ, террористы 38 раз обстреливали наши позиции, - штаб
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