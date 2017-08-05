 За прошлые сутки в АТО ранены трое воинов ВСУ, террористы 38 раз обстреливали наши позиции, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, прошлые сутки в зоне АТО завершилась усилением огневой активности российско-оккупационных войск. Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 38 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий трое украинских военных получили ранения.
Так Авдеевская промзона продолжает оставаться одним из основных эпицентров противостояния. Там почти всю ночь, с разных направлений, противник вел огонь по украинским укреплениям из минометов, гранатометов и стрелкового вооружения. Наши бойцы тоже жестко отвечали боевикам. Также этой ночью под вражеским огнем оказались позиции украинской армии в поселках Зайцево, Каменка и Луганское. А около 23 часов, на подступах к Невельскому в результате обстрела, один наш военный получил ранения.
На Луганском направлении горячее всего было в районе Новоалександровки. Здесь в конце суток бандиты 5 раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО из различных видов оружия. Кроме того, преступники применяли минометы калибра 82 миллиметра неподалеку Донца.
На Мариупольском направлении под гранатометный огонь противника попали наши позиции в Лебединском, Широкино. А около 23 часов в результате вражеского обстрела получил осколочное ранение еще один украинский боец.
Стоит добавить, что по оперативной информации, в русско-оккупационных подразделениях все чаще фиксируются случаи насилия. Так недавно боевик так называемого полка морской пехоты, после доведения приказа своего командира о лишении его денежной премии, взорвал гранату в расположении подразделения. Преступник погиб сам и ранил трех бандитов.
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А так... Мені кацапячі вибачення до дупи. Як були мразяками так і залишились.
Вибачте за негарні вислови.
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https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/ya-vas-na-vojnu-ne-posyilal-v-kieve-vyichislili-yarogo-nenavistnika-voinov-ato.htm
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https://www.youtube.com/watch?v=sVxeZnfsxzM
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Все пора на працю Всім вдалого дня та оперативної наснаги..
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