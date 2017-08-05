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 Общество, Здоровье
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Все про:вуз (625) абитуриент (61) ВНО (160) Супрун Ульяна (168)

 5,8 тыс. абитуриентов с низкими балами по ВНО рекомендованы к зачислению в медицинские вузы, - Супрун

супрун

Отсутствие минимального проходного балла по ВНО при поступлении в медицинские вузы привело к тому, что в этом году многие абитуриенты с низкими баллами могут быть зачислены для обучения.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"5 800 абитуриентов с баллами ниже 150 по ВНО рекомендованы к зачислению в вузы в этом году. Это 5 800 человек, которые не смогли овладеть школьной базой знаний выше, чем на тройку. Смогут ли они хорошо овладеть сверхсложным обучением на медика?

Сейчас они имеют шансы поступить на медицинские специальности, многие из них даже на бюджет. По данным Вступ.инфо, пока минимальный проходной балл, с которым абитуриент может попасть на бюджет в медицинские ВУЗы - 123 балла", - написала Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о 150-балльном пороге по каждому сертификату ВНО для поступления на медспециальности отменено, но идея остается, - Гриневич

5,8 тыс. абитуриентов с низкими балами по ВНО рекомендованы к зачислению в медицинские вузы, - Супрун 01

"Вступительная кампания еще продолжается, однако приблизительную картину мы можем видеть уже сегодня. В четырех медицинских вузах количество заявлений абитуриентов с баллами ниже 150 составляет более 20%. Например, в "Луганском медицинском университете" этот процент самый высокий - 37%! Такое большое количество студентов с низким уровнем подготовки ставит под угрозу саму идею высшего образования", - считает чиновница.

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По мнению Супрун сложившаяся ситуация требует установления минимального проходного балла для поступающих в медицинские вузы на следующий год.
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Идиотство. Потом будем винить МОЗ, что врачи бездарные.
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Это капец. А почему не был установлен минимальный проходной балл??
Наверное, потому что в чиновничьем кресле сидит такое же тупое быдло?!
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" Наверное, потому что в чиновничьем кресле сидит такое же тупое быдло?! "

Да .
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Вот почему наши депутаты министры и члены их семей лечатся исключительно за границей ни дай Бог попасть в руки нашим "медикам" в лучшем случае это инвалидность !
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Ошибку можно исправить отчислив во время обучения. Следующий шаг - лицензирование врачей и создание мощного профсоюза медиков Украины. Если лицензию на занятие врачебной практикой будут выдавать по резульаьам прохождения ординатуры и наличия трех персональных рекомендаций от уже давно практикующих врачей, которые в свою очередь являются членами профсоюза врачей. В случае врачебной ошибки связанной с некомпетентностью врача лишать лицензии и его и тех троих которые его рекомендовали. Все так просто. Дураки окажутся на своем месте и никогда не доберутся до практического применения "навыков" (не получат лицензию).
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А у нас еще хотят сделать страховую медицину! Если будут страховать пациентов от медиков то это правильно ну а если наоборот то пускай идут в жопу !
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Цензор.НЕТНовостиОбщество5,8 тыс. абитуриентов с низкими балами по ВНО рекомендованы к зачислению в медицинские вузы, - Супрун
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