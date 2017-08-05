 5,8 тыс. абитуриентов с низкими балами по ВНО рекомендованы к зачислению в медицинские вузы, - Супрун

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.
"5 800 абитуриентов с баллами ниже 150 по ВНО рекомендованы к зачислению в вузы в этом году. Это 5 800 человек, которые не смогли овладеть школьной базой знаний выше, чем на тройку. Смогут ли они хорошо овладеть сверхсложным обучением на медика?
Сейчас они имеют шансы поступить на медицинские специальности, многие из них даже на бюджет. По данным Вступ.инфо, пока минимальный проходной балл, с которым абитуриент может попасть на бюджет в медицинские ВУЗы - 123 балла", - написала Супрун.
"Вступительная кампания еще продолжается, однако приблизительную картину мы можем видеть уже сегодня. В четырех медицинских вузах количество заявлений абитуриентов с баллами ниже 150 составляет более 20%. Например, в "Луганском медицинском университете" этот процент самый высокий - 37%! Такое большое количество студентов с низким уровнем подготовки ставит под угрозу саму идею высшего образования", - считает чиновница.
По мнению Супрун сложившаяся ситуация требует установления минимального проходного балла для поступающих в медицинские вузы на следующий год.
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Наверное, потому что в чиновничьем кресле сидит такое же тупое быдло?!
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Да .
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