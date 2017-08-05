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 Миссия ОБСЕ зафиксировала 500 взрывов на Донбассе 3 августа

обсе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 500 взрывов в зоне проведения АТО 3 августа.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"СMM зафиксировала увеличение числа нарушений прекращения огня в Донецкой области, в том числе более 250 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (135 взрывов)", - сказано в нем. Также миссия зафиксировала 250 взрывов в Луганской области.

ОБСЕ зафиксировала нарушения прекращения огня вблизи зоны разъединения у Золотого, но доступ СММ в том районе оставался ограниченным.

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Также в Верхнешироковском вооруженные члены самопровозглашенной "Донецкой народной республики" препятствовали доступу СMM в районы к востоку от Мариуполя уже в течении семи дней подряд.

"На контролируемом правительством Украины контрольно-пропускном пункте вблизи Попасной СMM наблюдала минометный взрыв в 200-300 м от позиции пункта. После взрыва никакой информации о повреждениях не было", - говорится в сообщении.

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Для чего там миссия ОБСЕ? Фиксируют взрьівьі, о которьіх и так известно? Лучше разберитесь с перекосом кадрового вопроса, когда большое количество россиян, сербов в миссии ОБСЕ. Не могуть бьіть там мотивированньіе и заинтересованньіе лица.
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Статистам зарплату на уровне среднеукраинской - около 8 тьісяч грн. На бглше они не наработали.
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панове, запомните одну простую постулату.
если шо хорошее для Украины? - ето не доня - ето Сенат и Палата Представителей...
если какое дерьмо? - ето доня,
не Сенат и не Палата Представителей....
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Больше не заработали. 8 тьіс. грн и не больше, у нас пенсионерьі живут на 1,5 тьіс. грн.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала 500 взрывов на Донбассе 3 августа
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