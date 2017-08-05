 Миссия ОБСЕ зафиксировала 500 взрывов на Донбассе 3 августа

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"СMM зафиксировала увеличение числа нарушений прекращения огня в Донецкой области, в том числе более 250 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (135 взрывов)", - сказано в нем. Также миссия зафиксировала 250 взрывов в Луганской области.
ОБСЕ зафиксировала нарушения прекращения огня вблизи зоны разъединения у Золотого, но доступ СММ в том районе оставался ограниченным.
Также в Верхнешироковском вооруженные члены самопровозглашенной "Донецкой народной республики" препятствовали доступу СMM в районы к востоку от Мариуполя уже в течении семи дней подряд.
"На контролируемом правительством Украины контрольно-пропускном пункте вблизи Попасной СMM наблюдала минометный взрыв в 200-300 м от позиции пункта. После взрыва никакой информации о повреждениях не было", - говорится в сообщении.
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если шо хорошее для Украины? - ето не доня - ето Сенат и Палата Представителей...
если какое дерьмо? - ето доня,
не Сенат и не Палата Представителей....
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ланч.
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в етом всё обсе...
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