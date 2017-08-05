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 Происшествия, За рубежом
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Все про:граница (3103) нелегалы (224) самолет (2223) Словакия (370)

 Десять мигрантов, нелегально прилетевших из Украины на небольшом самолете, задержали в Словакии

граница

Словацкая полиция обнаружила в пятницу, 4 августа, неподалеку от словацко-украинской границы место посадки небольшого самолета, которым контрабандисты доставили из Украины 10 нелегальных мигрантов.

Нелегалы ​​оказались гражданами Индии, сообщили в словацкой полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В ночь на пятницу пограничники заметили, как с украинской территории на непривычно низкой высоте на территорию Словакии перелетал небольшой самолет. Самолет сел неподалеку от села Гаталова, что на востоке страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полгода пограничники задержали более тысячи нелегальных мигрантов, - Госпогранслужба

Когда полицейские нашли место посадки, самолет в темноте уже успел снова подняться в воздух. Полиция обнаружила на месте только 10 мигрантов-нелегалов. Их допросили и депортировали обратно в Украину, отметила пресс-секретарь полиции.
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А я ,скорее от наглости.
Это ж нужно додуматься, в нагляк самолётом нелегально пересечь границу, да ещё на нём провести индийских нелегалов.
И почему только до Словакии летели? С таким же успехом могли лететь прямо в Лондон или Париж... Типа нам всё пофиг, летим
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О, как! В свете этой ИНФЫ, могу предположить: Мизо, который в данный момент, нервно обрезает лямки парашюта, повиснув невысоко, в районе Троещины, например. И он не понимает- почему его не встречают??? А потому, Михо, что все думают: Граница- На Замке. Наивные...
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у погранців "новий" генерал..та звичкі старі..привіт литвину..
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"небольшой самолёт" - "ленивый редактор" - "жёлтая пресса". почему бы нормально не нарисовать заголовок?...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДесять мигрантов, нелегально прилетевших из Украины на небольшом самолете, задержали в Словакии
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