 Десять мигрантов, нелегально прилетевших из Украины на небольшом самолете, задержали в Словакии

Нелегалы оказались гражданами Индии, сообщили в словацкой полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В ночь на пятницу пограничники заметили, как с украинской территории на непривычно низкой высоте на территорию Словакии перелетал небольшой самолет. Самолет сел неподалеку от села Гаталова, что на востоке страны.
Когда полицейские нашли место посадки, самолет в темноте уже успел снова подняться в воздух. Полиция обнаружила на месте только 10 мигрантов-нелегалов. Их допросили и депортировали обратно в Украину, отметила пресс-секретарь полиции.
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Это ж нужно додуматься, в нагляк самолётом нелегально пересечь границу, да ещё на нём провести индийских нелегалов.
И почему только до Словакии летели? С таким же успехом могли лететь прямо в Лондон или Париж... Типа нам всё пофиг, летим
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