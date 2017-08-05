 В Совфеде РФ предлагают ограничить присутствие Siemens на российском рынке в ответ на новые санкции ЕС

Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
"Несмотря на четкие заявления России о том, что поставок не было, Siemens занял другую позицию. У них очень большой офис у нас, они продают здесь очень много бытовой техники, Bosch - это тот же Siemens. Посмотрим, какие ответные меры рассмотрит Минторг, МИД. Эти меры, я думаю, будут", - сказал Джабаров.
Сенатор призвал не драматизировать ситуацию, отметив, что "без турбин Siemens мы точно переживем".
Напоминаем, Совет ЕС принял 4 августа решение о дополнении санкционного списка по РФ, связанного с нарушением суверенитета Украины, тремя физическими и тремя юридическими лицами из России, имеющими отношение к поставкам турбин Siemens в оккупированный Россией Крым.
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Над ним стали смеяться...
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Ограничьте всё. Это замечательно.
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"В Подмосковье на территории индустриального парка «Есипово» заложили первый камень завода Mercedes-Benz. Технический запуск завода ожидается в конце 2018 года, в начале 2019 года с конвейера предприятия должны выйти первые автомобили. Завод сможет выпускать около 20-25 тыс. автомобилей Mercedes в год."
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Об этом пишет NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.
Чиновники рассказали, что пакет помощи включает противотанковые ракеты Javelin, приблизительная стоимость которых составляет около 50 миллионов долларов.В то же время источники подчеркнули, что окончательное решение по летальному оружию пока не принято. Но, добавили они, Пентагон такой шаг поддерживает.
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Мы это уже где-то .... когда-то слышали...
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Но было бы прекрасно, если бы рашисты ограничили Siemens в рашке.
Это был бы урок всем европейским барыгам, что рашисты всех кидают и кинут. А значит нечего сотрудничать европейцам с рашистами. Ибо рашисты это кидалы, и вообще не люди.
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все импорнтые кампании, которые пока еще кацам позволяют обходить санкции - вон с кацрынка....
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