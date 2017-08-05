EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины, За рубежом
  702  25
Материалы по теме:
Все про:Россия (71734) санкции (6374) Евросоюз (12073) Siemens (40)

 В Совфеде РФ предлагают ограничить присутствие Siemens на российском рынке в ответ на новые санкции ЕС

сименс

В качестве ответной меры на новые антироссийские санкции ЕС из-за поставок турбин Siemens в Крым в отношении компании могут быть введены ограничения на российском рынке.

Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

"Несмотря на четкие заявления России о том, что поставок не было, Siemens занял другую позицию. У них очень большой офис у нас, они продают здесь очень много бытовой техники, Bosch - это тот же Siemens. Посмотрим, какие ответные меры рассмотрит Минторг, МИД. Эти меры, я думаю, будут", - сказал Джабаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ выразил "глубокое сожаление" в связи с новыми санкциями ЕС

Сенатор призвал не драматизировать ситуацию, отметив, что "без турбин Siemens мы точно переживем".

Напоминаем, Совет ЕС принял 4 августа решение о дополнении санкционного списка по РФ, связанного с нарушением суверенитета Украины, тремя физическими и тремя юридическими лицами из России, имеющими отношение к поставкам турбин Siemens в оккупированный Россией Крым.

Читайте: Порошенко поблагодарил Совет ЕС за новые санкции против России из-за "прецедента Сименса"
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кучма в своё время ограничил присутствие Моторолы (не говнюка, а компании) на рынке Украины , зажопил построенные ими БС-ки, засудил и слепил Киевстар. ну и без санкций обошёлся. вобщем, вспомнилось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Было-было! Помню! При мне демонтировали, в аэропорту Борисполя, огромную трубу тлф "Моторолла"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пусть хозяева рабсиян кремляди с хуйлом пересядут с мерседесов на калину а потом пяздят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапам нужно собрать всё что имеется у народишка этой недостраны под маркой Сименс и передавить танками и бульдозерами как пармезан. сименс наверное этого не переживёт
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, да... без турбин "Сименс". А реально- на кой хер вам эти турбины? Вы, как в 41-м, мальчишек лет 12-ти и к станкам, и в какую-нибудь клетку, типа беличьего колеса... Шоп они там какой-нибудь генератор раскручивали\разгоняли. Всё жду заявы, что 110 вольт лучше, чем 220...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да тракторами по всякой бытовухе бош и сименс....и неф...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смішно! Вони роблять вигляд, що не чули заяви Сіменс про те, що концерн розриває договір про постачання на расєю обладнання для електростанцій?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
до недавнего времени в жопу в каторой живёт расея пробиваля лучик света- теперь туПин во благо своих рабов заткнул дырку турбиной....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В данном случае даже старый план Бжезинского по развалу СССР-РФ не нужен. Ватники сами своими же руками делают всё возможное и невозможное, чтобы страна превратилась в Московию 17 века.

Ограничьте всё. Это замечательно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ничего они не ограничат. Скорее сенатора этого заткнут.
"В Подмосковье на территории индустриального парка «Есипово» заложили первый камень завода Mercedes-Benz. Технический запуск завода ожидается в конце 2018 года, в начале 2019 года с конвейера предприятия должны выйти первые автомобили. Завод сможет выпускать около 20-25 тыс. автомобилей Mercedes в год."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пентагон порекомендовал Белому дому предоставить Украине летальное оружие для помощи в борьбе с российской агрессией.
Об этом пишет NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.
Чиновники рассказали, что пакет помощи включает противотанковые ракеты Javelin, приблизительная стоимость которых составляет около 50 миллионов долларов.В то же время источники подчеркнули, что окончательное решение по летальному оружию пока не принято. Но, добавили они, Пентагон такой шаг поддерживает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Создать валюту не имея экономики? Ну разве что в рулонах выпускать будут. Валюта для туалетов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Циничные рашисты. Типа турбины уде в Крыму и теперь уже Siemens не нужен.

Но было бы прекрасно, если бы рашисты ограничили Siemens в рашке.
Это был бы урок всем европейским барыгам, что рашисты всех кидают и кинут. А значит нечего сотрудничать европейцам с рашистами. Ибо рашисты это кидалы, и вообще не люди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и правильно, на хрен им бытовая техника, когда есть столько метел, швабр, стиральных досок и т.д. и т.п. в конце концов изобретут свой пылесос, и другую быт. технику, какие-небудь чебурашки, срашки. только вот чтобы не пылесосило в другую сторону
 показать весь комментарий
Ответить
 
так примерно и думал про симметрично ассиметричный ватоответ.
все импорнтые кампании, которые пока еще кацам позволяют обходить санкции - вон с кацрынка....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все єто напоминает грязную совместную игру, где в результате турбиньі в Крьіму. Сименс прекрасно знал, что их турбиньі повезут в Крьім, теперь нечего им делать удивленньіе лица. Там бьіл сговор для обхода санкций. Теперь нужно расследование и миллиардньіе штрафьі для Сименс, смена всего их руководящего персонала в соответствии с ущербом от поставки турбин.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Совфеде РФ предлагают ограничить присутствие Siemens на российском рынке в ответ на новые санкции ЕС
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти