 Генпрокурор США Сешнс пообещал бороться с утечкой в СМИ секретной информации из Белого дома

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Как отметил Сешнс в пятницу, 4 августа, в Вашингтоне, "на удивление большое количество" утечек секретной информации в СМИ подрывает возможности правительства "защищать" страну. По его словам, против четырех подозреваемых в утечках информации уже было предъявлено обвинение.
Генпрокурор также сообщил об увеличении в три раза с начала работы новой администрации в январе этого года количества расследований путем передачи секретных документов или информации представителям СМИ. Он отметил, что "культура утечек информации должна прекратиться".
Продолжается проверка имеющихся на сегодняшний день механизмов противодействия такой политике СМИ, добавил генпрокурор США. "Мы уважаем роль прессы", - отметил генпрокурор, добавив однако, что всему есть предел.
Напоминаем, в течение нескольких последних месяцев президент США Дональд Трамп жаловался, что СМИ цитируют секретные документы, протоколы встреч и телефонных разговоров.
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не смешите мои тапочки.
когда рыжий встает с кровати он ноги ставит на сенша - тот раборает половым ковриком.
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"Пуцинские гранты "иностранным агентам" свидетельствуют об отходе от жесткой внутренней политики и о признании Кремлем потребности в новых идеях взамен исчерпавшей себя антизападной позиции, которая использовалась для консолидации поддержки Пуцына в последние годы."
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Поэтому они и стремятся к государственной власти.
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Пентагон потратил 457,7 миллиона долларов на обучение афганских сотрудников разведки, однако заметных результатов достичь не удалось. Об этом сообщает комиссия Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR)
В докладе отмечается, что американское оборонное ведомство заключило два контракта в период между 2010 и 2013 годами с двумя компаниями в Афганистане - Legacy Afghanistan R&D и Afghanistan Source Operations Management (ASOM). Всего в учениях приняли участие около 70 сотрудников Сил национальной безопасности и обороны Афганистана (ANDSF).
На обучение каждого сотрудника по с лишним ляма.....не многовато?
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