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Все про:информация (318) СМИ (3331) США (13165) утечка (16)

 Генпрокурор США Сешнс намерен бороться с утечкой секретной информации в СМИ

сешнс

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс предостерег потенциальные источники СМИ в американском правительстве и спецслужбах от передачи журналистам секретной информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как отметил Сешнс в пятницу, 4 августа, в Вашингтоне, "на удивление большое количество" утечек секретной информации в СМИ подрывает возможности правительства "защищать" страну. По его словам, против четырех подозреваемых в утечках информации уже было предъявлено обвинение.

Генпрокурор также сообщил об увеличении в три раза с начала работы новой администрации в январе этого года количества расследований путем передачи секретных документов или информации представителям СМИ. Он отметил, что "культура утечек информации должна прекратиться".

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Продолжается проверка имеющихся на сегодняшний день механизмов противодействия такой политике СМИ, добавил генпрокурор США. "Мы уважаем роль прессы", - отметил генпрокурор, добавив однако, что всему есть предел.

Напоминаем, в течение нескольких последних месяцев президент США Дональд Трамп жаловался, что СМИ цитируют секретные документы, протоколы встреч и телефонных разговоров.

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Джефф Сешн?
не смешите мои тапочки.
когда рыжий встает с кровати он ноги ставит на сенша - тот раборает половым ковриком.
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Команде Трампа не нравится, что под них копают в связи со скандалом о вмешательстве РСФСР в выборы США.
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Видимо кадровая политика в США оставляет желать лучшего, если допускают такую утечку закрьітьіх документов. Кто єтим воспользовался достаточно хорошо известно.
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какие-то хилые новости сегодня вечером от цензорая бы лучше например вот это обсудил:

"Пуцинские гранты "иностранным агентам" свидетельствуют об отходе от жесткой внутренней политики и о признании Кремлем потребности в новых идеях взамен исчерпавшей себя антизападной позиции, которая использовалась для консолидации поддержки Пуцына в последние годы."

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Любой преступник заинтересован в засекречивании сведений о себе и своих действиях.
Поэтому они и стремятся к государственной власти.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГенпрокурор США Сешнс намерен бороться с утечкой секретной информации в СМИ
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