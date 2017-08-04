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 Киевские новости
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 В Киеве на 5 августа объявлена высокая пожарная опасность, - КГГА

кгга

В субботу, 5 августа, в Киеве будет преобладать высокая пожарная опасность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

"Также в субботу ожидается переменчивая облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью от +20 до +22 градусов, днем от +30 до +32 градусов. Жара в столице будет держаться еще 6 августа - ночью температура от +21 до +23 градусов, днем - от +30 до +32 градусов", - говорится в сообщении.

Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем особенно в лесопарковых зонах, отмечают в КГГА.

Напомним, синоптики ожидают снижение температуры воздуха в Украине с 7-8 августа. Завтра, 5 августа, в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях пройдут дожди из грозами.

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у пожарных инспекторов всегда есть делюга к ФОПам то резина то бензин то масло в 130 Зилы совдеповские ...они затрахали вообще
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Гройсман через подчиненных министров мчс/пожарников теперь заставил работать гоев в субботу.
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В этот день кличко будет выступать в роли серого пожарного шланга
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і шо) треба робити/рекомендується?!
тушити) все пивом, чи все таки водою?
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оголошено високу пожежну небезпеку --------- чому не оголошують, а хто ж буде підралювати? (бо Сонце може нагріти лише десь 70 градусів...)
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Та шо там синоптики "ожидают"? На мыло всех этих синоптиков! Вот уже несколько дней на сайте Синоптик висело, что в Киеве существенное понижение температуры (до +24 градусов) будет с 11 августа. Сегодня смотрю- обновилось: 11 августа +30!...... Бездари!
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а то специально пишут, шоб мы от страху не померли)))
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Тогда садисты. Думал, до 11 как-то потерплю...... А тут такой обломс.....((( А теперь еще если каждый день на после 11 прогноз будут менять.......((( Нет слов.....
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в Киеве.. в Киеве... А где она, блин, НЕ обьявлена???)) Шо, де-то снег идёт в Украине??)) Везде под СОРОК .. пипец! ..
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве на 5 августа объявлена высокая пожарная опасность, - КГГА
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