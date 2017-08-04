 В Киеве на 5 августа объявлена высокая пожарная опасность, - КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
"Также в субботу ожидается переменчивая облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью от +20 до +22 градусов, днем от +30 до +32 градусов. Жара в столице будет держаться еще 6 августа - ночью температура от +21 до +23 градусов, днем - от +30 до +32 градусов", - говорится в сообщении.
Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем особенно в лесопарковых зонах, отмечают в КГГА.
Напомним, синоптики ожидают снижение температуры воздуха в Украине с 7-8 августа. Завтра, 5 августа, в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях пройдут дожди из грозами.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: В столичной многоэтажке случился пожар, погибла женщина, - ГСЧС. ФОТО
449 11
США следует предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО, - Карпентер(47)
Пожар на одном из высочайших жилых небоскребов начался в Дубае. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(65)
ГСЧС ликвидировала очаги лесных пожаров на Херсонщине(0)
ГСЧС тушит на Херсонщине два лесных пожара. ФОТО(1)
В столичном парке установили "освежающую рамку". ФОТОФАКТ(0)
Три машины горели в Киеве за сутки. ФОТО(11)
В одесской Аркадии загорелась летняя площадка пиццерии. ВИДЕО(17)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
тушити) все пивом, чи все таки водою?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить