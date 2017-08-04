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 Адвокаты одного из участников перестрелки в Днепре повторно отвели судью

убийство стрельба днепр

Судебное заседание по меру пресечения третьему участнику перестрелки в Днепре, в которой погибли двое участников АТО, перенесли на 7 августа.

Как сообщает, Цензор.НЕТ, об єтом на своей странице в Facebook написал Ярема Галайда.

"Суд по террористам из пр. Гагарина снова перенесено. Опять адвокаты "отвели" судью. Следующее заседание в 9.00 в понедельник 7 августа", - сообщил он.

Как сообщалось ранее, в среду, 2 августа, судебное заседание затянулось из-за ходатайства стороны защиты об отводе судьи, в четверг, 3 августа, - подозреваемый заявил ходатайство о том, что ему нужен переводчик с иврита.

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По информации собратьев погибших в перестрелке бойцов АТО, с переводчиком для подозреваемого возникли трудности: консульства Израиля в Днепре и Харькове пока не предоставили такого специалиста. По их словам, в случае затягивания судебного процесса подозреваемого могут отпустить из-за истечения срока задержания.

Отметим, что сегодня, 4 августа, истекает 72-часовой срок его задержания.

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Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.

В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.

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У нацистів теж був V-образний шеврон на рукаві.

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Это что за чмо, пора ему уже даунбасскую землю удобрять.
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этот кацап был в Славянске в 2014, когда кацапы его захватили, ходил весь такой грозный, для фоточек позировал, но когда запахло жареным взял ноги в руки и убежал в крым и больше его не видели))
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)))а на х... этой АБИЗЯНЕ перчатки для фри-файта???))))))))))
мо хто знаэ???)))))))))
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И шо это? Какая-то адская помесь белогвардейцев с вархаммером, да еще под флагом ОУН.
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Ето такие у нас законы что можно годами тянуть дело то адвокат не придет на заседание то судью можно менять пока не придет тот с кем можно договориться? Зато какого то бедолагу за мелкое хулиганство на всю катушку закроют...
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пейсы решают усе.....
когда нужно консул перегризет гоям горло....а когда надо...его не найдешь и с GPS
Ау...пацаны с Днепра...положите кошерного в землю...пока не ушел
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А не рассматривался ли вариант, чтобы "замочить" этого недостреленого кацапского бандита по аналогии с тем, как в Мосгорсуде была расстреляна (прямо в лифте) ОПГ, работавшая на Прокуратуру РФ?
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там кошерный хлопчик!!!))))
скорее Вальцман с Бакайом-кролем пол Украины в землю зароют.....
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Правда Армяков может только патриотов расстреливать вроде Сашка Музычко...
Этому армянину нах не упала эта Украина.
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Итог этой истории....
Армянские барыги кинули через х... кошерную братву на деньги США))))
а в итоге ПОСТРЕЛЯЛИ ТОЛЬКО ГОЕВ!!!!
И никого не посадят!!!!)))Посмотрите...
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