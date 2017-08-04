 Адвокаты одного из участников перестрелки в Днепре повторно отвели судью

Как сообщает, Цензор.НЕТ, об єтом на своей странице в Facebook написал Ярема Галайда.
"Суд по террористам из пр. Гагарина снова перенесено. Опять адвокаты "отвели" судью. Следующее заседание в 9.00 в понедельник 7 августа", - сообщил он.
Как сообщалось ранее, в среду, 2 августа, судебное заседание затянулось из-за ходатайства стороны защиты об отводе судьи, в четверг, 3 августа, - подозреваемый заявил ходатайство о том, что ему нужен переводчик с иврита.
По информации собратьев погибших в перестрелке бойцов АТО, с переводчиком для подозреваемого возникли трудности: консульства Израиля в Днепре и Харькове пока не предоставили такого специалиста. По их словам, в случае затягивания судебного процесса подозреваемого могут отпустить из-за истечения срока задержания.
Отметим, что сегодня, 4 августа, истекает 72-часовой срок его задержания.
Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.
В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.
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мо хто знаэ???)))))))))
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когда нужно консул перегризет гоям горло....а когда надо...его не найдешь и с GPS
Ау...пацаны с Днепра...положите кошерного в землю...пока не ушел
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скорее Вальцман с Бакайом-кролем пол Украины в землю зароют.....
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Этому армянину нах не упала эта Украина.
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Армянские барыги кинули через х... кошерную братву на деньги США))))
а в итоге ПОСТРЕЛЯЛИ ТОЛЬКО ГОЕВ!!!!
И никого не посадят!!!!)))Посмотрите...
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