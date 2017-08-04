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Все про:взятка (4329) Нацполиция (8270) прокуратура (3094) Ривненщина (669)

 Офицер полиции задержан на Ривненщине при получении 300 долл. взятки, - прокуратура

взятка

Сотрудник одного из отделов полиции ГУ Национальной полиции в Ривненской области задержан во время получения неправомерной выгоды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ривненской области.

"300 долларов старший лейтенант полиции получил от гражданина за непринятие мер по разоблачению деятельности последнего, связанной с незаконным приобретением камни янтаря", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Начальник одного из отделов полиции Днепра требовал 2 тыс. долларов взятки за розыск угнанного автомобиля, - СБУ. ФОТО+ВИДЕО

Решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренное ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды), избрание меры пресечения в виде под стражей и отстранения полицейского от должности.
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це діагноз - 300 баксів меньше 8тон грн, місячна зарплата ахвіцера?!
і в чому сенс рехворми) паціції?!
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зато форма красивая...
селфи с ними делать можна...
а если серьезно, то 300 долярив это 7800 гривен по нынешнему курсу...
это я к тому, что нам будут скоро впаривать, что чтобы полицаи не брали взятки, нужно им повысить зарплаты, как прокурорам и судьям..
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День палиции для овшорных панамочников !,а тут реалии !!
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а вот и вишенка над сегодняшним тортиком...
порошенко с аваковым нам целый день рассказывали об успешно проведенной реформе, а тут такое подтвеждение достижений...
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злий ти) вони хочуть пижити пі-дити жити по новому а ти їх так опускаєш)
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Это не взятка)) Это его с праздником поздравили...подарок.. Он потом задекларирует)) ...отпустить и извинится..))
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как сам себе в праздник подарок не сделаешь, так никто не сделает.
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напиши)) скільки, і більше ніхто не буде брати)))))
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Наказать по всей строгости! Такими смешными суммами позорит звание офицера.
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офицер полиции задердан за $300, следователь задержан за $600, прокурор задержан за $1200, судья задержан за $2400, член ВСЮ задержан за $4800, министр юстиции задержан за $9600, премьер-министр задержан за $19200, президент задержан за $38400, свидетель задержан за $150 %)
галимый цирк.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОфицер полиции задержан на Ривненщине при получении 300 долл. взятки, - прокуратура
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