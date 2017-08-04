 Офицер полиции задержан на Ривненщине при получении 300 долл. взятки, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ривненской области.
"300 долларов старший лейтенант полиции получил от гражданина за непринятие мер по разоблачению деятельности последнего, связанной с незаконным приобретением камни янтаря", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренное ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды), избрание меры пресечения в виде под стражей и отстранения полицейского от должности.
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і в чому сенс рехворми) паціції?!
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селфи с ними делать можна...
а если серьезно, то 300 долярив это 7800 гривен по нынешнему курсу...
это я к тому, что нам будут скоро впаривать, что чтобы полицаи не брали взятки, нужно им повысить зарплаты, как прокурорам и судьям..
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порошенко с аваковым нам целый день рассказывали об успешно проведенной реформе, а тут такое подтвеждение достижений...
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пижити пі-дитижити по новому а ти їх так опускаєш)
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галимый цирк.
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