 Мошенники украли у бизнесмена в Чернигове $40 тысяч при попытке обмена валюты

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции.
По информации правоохранителей, на номер 102 поступило сообщение о том, что сотрудники одного из офисов в Чернигове услышали, как в отдаленном кабинете стучит в дверь и кричит человек.
Как оказалось, мужчину заперли аферисты. Они пообещали выгодно обменять крупную сумму долларов на миллион гривен и пригласили к себе в офис. Придя по указанному адресу, мужчина достал деньги и положил на стол. Женщина, которая проводила операцию по обмену, выложила на стол аккуратно упакованные муляжи гривен, и ее сразу же позвали якобы отдать печать коллеге.
Она вышла из комнаты с долларами и заперла дверь снаружи.
Пока пострадавший понял, что его обманули, прошло несколько минут, и злоумышленники успели скрыться.
Отмечается, что аферисты снимали помещения в здании несколько месяцев и исправно платили арендную плату. Сейчас их ищет полиция. Мошенникам может грозить срок от 5 до 12 лет.
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