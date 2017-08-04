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 Политика Украины
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Все про:МВД (8368) награда (1208) Нацполиция (8267) Порошенко (13524)

 Порошенко наградил 30 правоохранителей по случаю Дня Национальной полиции

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко наградил правоохранителей орденами и медалями по случаю Дня Национальной полиции.

Об этом говорится в указе, размещенном на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Порошенко наградил орденами "За заслуги" III степени генерала полиции третьего ранга Дениса Горбася и государственного секретаря Министерства внутренних дел Алексея Тахтая. Орденом Богдана Хмельницкого II степени награжден генерал-полковник Сергей Яровой.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко вручил Нацполиции президентский штандарт. ФОТО

Шесть сотрудников полиции награждены орденом "За мужество" III степени, и трое - орденом Данилы Галицкого.

Также Порошенко наградил 15 правоохранителей медалями "За безупречную службу" III степени и 3 полицейских - медалью "Защитнику Отечества".

Читайте: 18 полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей за два года существования Нацполиции, - Порошенко
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Тоже актуально)))) Там в кого не плюнь нужно награждать)))
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коли це Падло буде нагороджувати за затримання та "посадку" бандитів?
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Так Голубана за Парасюка и нагадил, чем вам не бандит?))))
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Нагородив!
Ну ну, знав би він, що про нього ці копи думають, і як він цією грамотою їх образив, як мінімум до свого шефа в Ростов утік би!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко наградил 30 правоохранителей по случаю Дня Национальной полиции
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