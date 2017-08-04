 Порошенко наградил 30 правоохранителей по случаю Дня Национальной полиции

Об этом говорится в указе, размещенном на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Порошенко наградил орденами "За заслуги" III степени генерала полиции третьего ранга Дениса Горбася и государственного секретаря Министерства внутренних дел Алексея Тахтая. Орденом Богдана Хмельницкого II степени награжден генерал-полковник Сергей Яровой.
Шесть сотрудников полиции награждены орденом "За мужество" III степени, и трое - орденом Данилы Галицкого.
Также Порошенко наградил 15 правоохранителей медалями "За безупречную службу" III степени и 3 полицейских - медалью "Защитнику Отечества".
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Ну ну, знав би він, що про нього ці копи думають, і як він цією грамотою їх образив, як мінімум до свого шефа в Ростов утік би!
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