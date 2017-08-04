 ЕС солидаризуется с националистическими силами в Украине, - в Совфеде РФ сравнили санкции за поставки Siemens в Крым с подрывами линий электропередач

Как сообщают 4 августа российские СМИ, Клинцевич сравнил действия ЕС с энергоблокадой полуострова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Если вдуматься, то он (Евросоюз - Ред.), выступая против независимого энергоснабжения Крыма, солидаризуется с теми крайне правыми националистическими силами на Украине, которые в свое время стояли за подрывами линий электропередач, снабжающих полуостров энергией. По сути дела, с террористами", - заявил Клинцевич.
"Очень странное решение, и повод для него выбран тоже очень странный. Такое впечатление, что Евросоюз старается не отстать от США. Однако, справедливости ради, надо сказать, что готовность следовать за старшим братом демонстрируется лишь формально. Что называется, санкции санкциям рознь", - добавил российский сенатор.
Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.
Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
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иногда перецекаются и начинают спорить кто же овка?
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Жесткий разговор. У россиянина не нашлось слов для возражений, правда она такая… - "РОССИЯ - Чума ХХ века" (+18)
http://24-online.com.ua/nmqlz07l6osp?fb_comment_id=1644927232187673_1769486746398387&comment_id=1769486746398387#f3d3909d77a8498
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евробандеровцы обложили матушку говняными петухами и сушат обложеное, шо бы засохло.
очередное дно побеждено.
людоньки, та шо це робиться?
заволала валька пол-стакана неожиданно для всех припомнив мову
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Самосад или кизяк, но курильщика конкретно штырит.
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Где-то читал, что она полностью уничтожает здравый смысл...
Если это правда, то она сработала отменно!
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Пусть проведут ещё один соцопрос - окадется, что 86 % крымчан против поставок турбин в Крым
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Всім надобраніч,ми переможемо!
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