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 ЕС солидаризуется с националистическими силами в Украине, - в Совфеде РФ сравнили санкции за поставки Siemens в Крым с подрывами линий электропередач

siemens

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России Франц Клинцевич назвал "странным" решение ЕС о расширении санкций, введенных в ответ на поставку турбин Siemens в аннексированный Крым.

Как сообщают 4 августа российские СМИ, Клинцевич сравнил действия ЕС с энергоблокадой полуострова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Если вдуматься, то он (Евросоюз - Ред.), выступая против независимого энергоснабжения Крыма, солидаризуется с теми крайне правыми националистическими силами на Украине, которые в свое время стояли за подрывами линий электропередач, снабжающих полуостров энергией. По сути дела, с террористами", - заявил Клинцевич.

"Очень странное решение, и повод для него выбран тоже очень странный. Такое впечатление, что Евросоюз старается не отстать от США. Однако, справедливости ради, надо сказать, что готовность следовать за старшим братом демонстрируется лишь формально. Что называется, санкции санкциям рознь", - добавил российский сенатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Siemens может понести до 200 млн евро убытков в России из-за скандала с "крымскими" турбинами, - директор

Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.

Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
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перемещается много вовок.
иногда перецекаются и начинают спорить кто же овка?
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достаточно ЕС вообще не покупать у России газ думаю за 8 месяцев у России наступит ..все колысь була така держава....
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И выпить стакан крови распятого мальчика...
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а ось і довгоочикувана "калінка" від захарової та її поплічників)))
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подлости этой кацапской гадости нет границ ..
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Всё нормально. Это истерика. Так и должно быть. Им нечего противопоставить США и Евросоюзу. Остаётся лишь орать на ТВ Жириновскому и прочему сброду.
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це кацапи будуть тиждень смердіти . та ще з більшим ентузіазмом чавити пармезани ))
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Отримайте задоволення))
Жесткий разговор. У россиянина не нашлось слов для возражений, правда она такая… - "РОССИЯ - Чума ХХ века" (+18)

http://24-online.com.ua/nmqlz07l6osp?fb_comment_id=1644927232187673_1769486746398387&comment_id=1769486746398387#f3d3909d77a8498
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Ти дурний москалик.. та тепер так буде доти, поки ви своє грязне рило не заберете з української землі... Криму це також стосується
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До 2014 року в Криму було все, і світло, і вода і електрика, допоки туди не прийшов «рускай мір», тепер там немає ніфіга, але винна в тому Європа))))
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та да.
евробандеровцы обложили матушку говняными петухами и сушат обложеное, шо бы засохло.
очередное дно побеждено.

людоньки, та шо це робиться?
заволала валька пол-стакана неожиданно для всех припомнив мову
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"..Однако, справедливости ради, надо сказать, что готовность следовать за старшим братом демонстрируется лишь формально. Что называется, санкции санкциям рознь", - добавил российский ..." --- складалось враження, що кацапи просять ще добавити санкцій ))
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От у вас від Яроша та ПС гигавка- досі страх бере?
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Курит, наверняка курит.
Самосад или кизяк, но курильщика конкретно штырит.
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а с кем пидоРасия "солидаризуется", убивая украинцев?.... с Дьяволом?....
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Я начинаю верить в 47-ю хромосому у рюсських!
Где-то читал, что она полностью уничтожает здравый смысл...
Если это правда, то она сработала отменно!
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Согласно соцопроса в январе 2016 года, 93% жителей Крыма высказались против поставки украинской электроэнергии на полуостров.
Пусть проведут ещё один соцопрос - окадется, что 86 % крымчан против поставок турбин в Крым
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Кацапские визги мне нравятся и это ЕС еще не сделали серьезные санкции против недоимперии))
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А "Сименсы" молодцы, красиво соскочили . Поплакались в ЕС что они не виноваты, вот рашка и отгребает по полной.
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а какие детки рождаются от националистов!
Всім надобраніч,ми переможемо!
ЕС солидаризуется с националистическими силами в Украине, - в Совфеде РФ сравнили санкции за поставки Siemens в Крым с подрывами линий электропередач - Цензор.НЕТ 5027
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС солидаризуется с националистическими силами в Украине, - в Совфеде РФ сравнили санкции за поставки Siemens в Крым с подрывами линий электропередач
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