 Некомплект в полиции Донецкой области составляет 4 тыс. человек, - Жебривский

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.
"4 тысячи некомплект в Донецкой области сотрудников полиции. Это огромная проблема. Думаю, работникам полиции в Донецкой области надо повышать заработную плату в первую очередь. Извините, не так много желающих сегодня работать в полиции Донетчины", - отметил Жебривский.
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