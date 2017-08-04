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 Политика Украины
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Все про:Жебривский (572) кадры (448) Нацполиция (8267) Донецкая область (4540)

 Некомплект в полиции Донецкой области составляет 4 тыс. человек, - Жебривский

жебривский

В полиции Донецкой области на сегодняшний момент есть существенная нехватка кадров.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.

"4 тысячи некомплект в Донецкой области сотрудников полиции. Это огромная проблема. Думаю, работникам полиции в Донецкой области надо повышать заработную плату в первую очередь. Извините, не так много желающих сегодня работать в полиции Донетчины", - отметил Жебривский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некомплект полицейских в подразделениях Нацполиции составляет 17,1 тыс чел.. ДОКУМЕНТ
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Обеднела область, нэма шо там ловить Даже Амброськин в Киев подался харчеваться.
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Бо жодна чесна людина ніколи не піде працювати поліцаєм.
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Та ви Ш нЕ ПОНІМАЄТЄ ? - ЦЕ ПРОГРАМА- АРБУЗ - 3200!!!)))))О??. чим меньше поліціянтов безмозглих- тим менше шкоди.

Некомплект в полиции Донецкой области составляет 4 тыс. человек, - Жебривский - Цензор.НЕТ 7973
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ВСІМ ДОБРОЇ НОЧІ !!!!!! НЕХАЙ ВАС БОГ БЕРЕЖЕ !!!!!! А кацапа най шлях трафить !!!

Некомплект в полиции Донецкой области составляет 4 тыс. человек, - Жебривский - Цензор.НЕТ 6536
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о,танюха высоцкая с нбн раскудахталась .та еще зрадница
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У тебя, Гыга, все, как не кацапы, так зрадники.
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танюха,так то ты шоле? никогда бы не подумал...
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Гыга,шо то ты вялый какой то,жара достала,а санек крест как с куста 16 часов на цензоре,ни одной ветки не пропустил,все бабло у вас заберет,во трудоголик
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Я тебе его здам,учись как санек работает,а то вы хрен шо получите
Некомплект в полиции Донецкой области составляет 4 тыс. человек, - Жебривский - Цензор.НЕТ 7264

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Что не ясно - прифронтовая территория. Не Киев, не Львов, не Одесса и даже не Жмеринка. Ни туристов, ни моря, ни столичного шика. Стреляют, бандиты, диверсанты - морока а не служба
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Так не из за зарплаты, а по идеалогии сепарской недобор, повысьте им зарплаты и будете иметь в Донетчине пропутинскую полицию, сотрудничающую с окупантом ,или готовую предать в любую минуту, вот такая полиция и сдала Донецк и Луганск.
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Как только минские соглашения выполнятся так сразу и доокомплектуется донецкая полиция *ополченцами*.Это вакансии держат для них)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНекомплект в полиции Донецкой области составляет 4 тыс. человек, - Жебривский
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