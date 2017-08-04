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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Днепропетровщина (1326) охрана (639) прокуратура (3093) Ярош (291)

 Дело против охранника Яроша, стрелявшего в таксиста в Каменском, направлено в суд

стрельба ярош каменское

Дело против охранника народного депутата Украины Дмитрия Яроша, которого подозревают в огнестрельном ранении таксиста, направлено в суд.

Об этом сообщили Радио Свобода в прокуратуре области, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщили в местной прокуратуре, следствие установило, что подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, с применением огнестрельного и холодного оружия причинил телесные повреждения двум таксистам: одному - тяжелые, другому - легкие.

По данным прокуратуры, мужчине сообщили о подозрении в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины - хулиганство, умышленное телесное повреждение и незаконное хранение оружия и боеприпасов. Ему грозит до 8 лет заключения.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Момент избиения таксиста в Каменском с участием охранника Яроша. ВИДЕО

Напоминаем,14 мая в Каменском на Днепропетровщине произошел конфликт со стрельбой, один человек был ранен. По данным полиции, конфликт произошел после того, как водитель такси не ответил пассажирам на украинском языке. Огнестрельное ранения получил коллега таксиста, который спешил ему на помощь. Защита настаивает на том, что выстрелу предшествовало избиение пассажира группой таксистов с битами.

Полиция открыла два уголовных производства: относительно охранника Яроша и одного из таксистов.

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Пока Петро обделался с Саакашвилли - он не только массажиста Яроша садить будет, ордена всем подряд вручать, но, думаю, найдет убийцу Шеремета лично!
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Якщо винен - повинен понести покарання. Стріляти в безбройних цивільних не можна, як би вони себе не поводили. Про пашинського мовчу..
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А що про Пашинського говорити? Поважна людина. З рушницею на майдані засвітився, де якось дивно від куль люди гинули, у тому числі і міліція, Тепер от з пістолетом засвітився, знову сухим з води вийшов, а потерпілого від його куль ще й до адмінвідповідальності притягнуть.
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сначала доводят народ своим заигрыванием с кацапней, и безнаказанностью сепарптюг, а когда у людей крышу срывает от безисходности, начинают судить, такая же тварь, что довела человека до иступления.
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та ти що, у "свідомнутих" чердах буде рвати, а люди від їх куль будуть травми отримувати?
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Для меня люди это "свідомнуті",- сознательные в переводе с украинского,
для тебя , кацап , понятно -несознательные , в смысле двуноговатанутые с лишней хромосомой , ближе.
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а ту суку таксиста з шматком труби в руках ні?? Не притягують?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело против охранника Яроша, стрелявшего в таксиста в Каменском, направлено в суд
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