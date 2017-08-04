 Дело против охранника Яроша, стрелявшего в таксиста в Каменском, направлено в суд

Об этом сообщили Радио Свобода в прокуратуре области, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщили в местной прокуратуре, следствие установило, что подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, с применением огнестрельного и холодного оружия причинил телесные повреждения двум таксистам: одному - тяжелые, другому - легкие.
По данным прокуратуры, мужчине сообщили о подозрении в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины - хулиганство, умышленное телесное повреждение и незаконное хранение оружия и боеприпасов. Ему грозит до 8 лет заключения.
Напоминаем,14 мая в Каменском на Днепропетровщине произошел конфликт со стрельбой, один человек был ранен. По данным полиции, конфликт произошел после того, как водитель такси не ответил пассажирам на украинском языке. Огнестрельное ранения получил коллега таксиста, который спешил ему на помощь. Защита настаивает на том, что выстрелу предшествовало избиение пассажира группой таксистов с битами.
Полиция открыла два уголовных производства: относительно охранника Яроша и одного из таксистов.
516 9
Полиция открыла дело по факту избиения охранника Яроша во время инцидента с таксистами в Каменском(132)
Охранника Яроша, участвовавшего в избиении таксиста, арестовали на 60 суток, - адвокат(180)
Ярош о конфликте между его телохранителем и таксистом в Каменском: Он имел инструкции, как себя вести, отмечая день рождения, и нарушил их. За что будет нести наказание(49)
У Яроша прокомментировали инцидент в Каменском с участием таксиста(307)
За отказ поддержать патриотический выкрик стрельба на поражение и разбитое авто. ФОТО(1)
В Каменском таксисту прострелили ноги. К конфликту может быть причастен телохранитель Яроша, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО(255)
Активисты зажарили двухглавого петуха во время акции у консульства РФ в Одессе. ФОТОрепортаж(90)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
для тебя , кацап , понятно -несознательные , в смысле двуноговатанутые с лишней хромосомой , ближе.
Ответить
Ответить
Ответить