Члены королевской семьи Габсбург-Лотринген откроют в Киеве памятник "Пламя мира" .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Свобода и мир являются базисом каждой нации. Памятник "Пламя мира" - является символом этих вечных ценностей, и поэтому его установка является прямым напоминанием о том, что, несмотря из какой страны или даже континента мы произошли, все мы - хотим мира в мире. С этой идеей гармонично резонируют и материалы, из которых сделан монумент: ореховое дерево и камень, которые могут быть найдены где угодно в мире", - сообщили организаторы.
На торжествах впервые в Киеве в исполнении всемирно известной украинско-шведской пианистки Натальи Пасечник вместе с Национальным ансамблем солистов "Киевская камерата" прозвучит музыка двух Моцартов: Вольфганга Моцарта и его сына Франса Ксавера Моцарта, который долгое время своей жизни жил и творил в Украине во Львове.
Этот перформанс из уникальных украинско-австрийских композиций станет объединяющим "культурным мостом" между Украиной и Австрией.
Памятник "Пламя мира" будет открыт в 12.00 часов, 6 августа, на ул. Панаса Мирного 2/44.
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Ипаць-калатить!, хоть одна годная новость за целый день, хоть засну спокойно, спасибо добрым членам королевских кровей, сразу видно хорошие люди (члены). Гы :
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Ім'я Василь Вишиваний, за давньою козацькою традицію, він отримав від українських військовиків в період його активної участі у національно-визвольних змаганнях 1914-1920 років. Вільгельм Габсбург поповнив собою довгий список знищених радянською владою українських патріотів, починаючи від загибелі Євгена Коновальця до вбивства Степана Бандери. Драматично завершився життєвий шлях Вільгельма Габсбурга - Василя Вишиваного на його духовній Батьківщині - Україні. Заради України він пішов з батьківської домівки, розірвав зв'язки з родиною, аристократичними колами Європи, віддав свої молоді роки, високе становище, титули, кошти і, зрештою, своє життя. Василь Вишиваний, без сумніву, був одним із найбільш неординарних і найромантичніших постатей українського національного Відродження."
Василь Вишиваний, або життя щирого українця ерц-герцога Вільгельма фон Габсбурга
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Попомните мои слова - ПЕТРО ОТКРОЕТ!
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