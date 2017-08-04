 МИД РФ выразил "глубокое сожаление" в связи с новыми санкциями ЕС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Решение Брюсселя о включении в санкционный список ЕС ряда российских должностных лиц и фирм в качестве ответной меры за якобы "нелегитимную" поставку в Крым газовых турбин концерна "Сименс" вызывает глубокое сожаление. Рассматриваем этот шаг, предпринятый по инициативе Берлина, как недружественный и необоснованный", - говорится в комментарии российского МИД.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ответственность за возможные хозяйственные издержки Siemens и других европейских компаний, работающих в России, полностью ложится на ЕС и правительство Германии.
"Причины введения новой порции рестриктивных мер в отношении нашей страны считаем абсолютно надуманными и оставляем за собой право на ответные меры", - заявили в МИД РФ.
Напоминаем, Совет ЕС принял 4 августа по письменной процедуре решение о дополнении санкционного списка по РФ, связанного с нарушением суверенитета Украины, тремя физическими и тремя юридическими лицами из России, имеющими отношение к поставкам турбин Siemens в оккупированный Россией Крым
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https://www.youtube.com/watch?v=ZX7Cq1d_ePI
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особенно со своим дерьмовым сайтом...
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МИД продался Госдепу?
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Пап, чем отличается ум от хитрости? - Ум позволяет решать сложные проблемы, а хитрость позволяет их обходить. - А что лучше? - Мудрость. Она позволяет не вмешиваться не в свое дело.
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Четыре кацапа теперь не поедут в Европу, а двум "прокладкам" не разрешат торговать с ЕС.
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Таки да . У нас Максима Горького не называют Максим Гіркий...
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«Международная панорама» о санкциях. 1982 год!!!
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в ответ на санкционный запрет на продажу России турбин "Сименс", Россия ввела запрет на... покупку турбин "Сименс".
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"27 июля в горах Швейцарии при выполнении бейс-прыжка погиб мой сын Алексей", - написал он.
Ранее Широкожухов и трое его товарищей были оправданы по делу о покраске в цвета украинского флага звезды на шпиле одного из самых легендарных домов Москвы, расположенного на Котельнической набережной. В 2014 году четверых парашютистов задержали после прыжка с крыши здания. Кроме Алексея, в акции приняли участие россияне Александр Погребов, Анна Лепешкина и Евгений Коротков, каждый из них провел под домашним арестом больше года.
Ответственность за акцию взял на себя украинский руфер Павел Ушевец, который взял себе псевдоним Григорий Mustang
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Теперь понятно зачем зашкварившихся на Донбассе "ихтамнетов" везут в Россию фургонами "Груз 200"!
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Ну шо, истерия запредельная. Если коротко:
Америку обложить ядерным оружием с подлодок, не давать конгрессменам спокойно спать.
Своих олигархов с детьми вернуть в кацапию, а еще лучше, повесить на фонарных столбах.
Хуйло только одно стоит за рассеяную, а вокруг него одни пидарасы жадные до денех.
И они вынесут его вперед ногами, а поставят своего, который договорится с пиндосами.
................................в том же духе. Даже шо то про крестные ходы и молебны тишина.
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А это стадо кровожадных и одновременно трусливых шакалов
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Санкции введены против 3 (трёх!) кацапов и трёх фирм-прокладок.
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Может Сименс и является наглядным примером публичной кази, но сами виноваты - жадность фраера сгубила!
Фактично, Сименс является спонсором мирового терроризма! И это факт для всего мира, - не только для украинцев!
Просто украинци, будучи наиболее представленными среди мировых культур диаспорой, организуют Сименсу судьбу Кацапстана - тотальное мировое презрение!
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