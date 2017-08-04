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 МИД РФ выразил "глубокое сожаление" в связи с новыми санкциями ЕС

мид рф

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило о "глубоком сожалении" в связи с введением Европейским Союзом санкций против российских партнеров Siemens и российских чиновников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Решение Брюсселя о включении в санкционный список ЕС ряда российских должностных лиц и фирм в качестве ответной меры за якобы "нелегитимную" поставку в Крым газовых турбин концерна "Сименс" вызывает глубокое сожаление. Рассматриваем этот шаг, предпринятый по инициативе Берлина, как недружественный и необоснованный", - говорится в комментарии российского МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в оккупированный Крым

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ответственность за возможные хозяйственные издержки Siemens и других европейских компаний, работающих в России, полностью ложится на ЕС и правительство Германии.

"Причины введения новой порции рестриктивных мер в отношении нашей страны считаем абсолютно надуманными и оставляем за собой право на ответные меры", - заявили в МИД РФ.

Также читайте: Порошенко поблагодарил Совет ЕС за новые санкции против России из-за "прецедента Сименса"

Напоминаем, Совет ЕС принял 4 августа по письменной процедуре решение о дополнении санкционного списка по РФ, связанного с нарушением суверенитета Украины, тремя физическими и тремя юридическими лицами из России, имеющими отношение к поставкам турбин Siemens в оккупированный Россией Крым
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Ответка у кацапов уже усохла,остались одни сожаления))
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их не поймешь , , , медведев изрек , шо это стимул для прорыва российской экономики , , мол , рашка , как и ссср , самодостаточна ,,,, , а теперь опять разнылись , кстати , санкции то на десятилетия , , мид рф не доживет ,,, ,китайцы ликвидируют эту гос-структуру , как лишнюю
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Крєпчають кацики, крєпчають.. І все їм " на пользу". Тільки чомусь жалюгідно скавчать..
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Так ведь оно им сначала все-таки больно и только потом (возможно) приятно. Потому и скулят. Впендрючивают им каждый раз знатно и под разными углами. Поэтому визг будет вечным!!
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трамп россиянам.а деньги вернуть не могу,обломитесь....МИД РФ выразил "глубокое сожаление" в связи с новыми санкциями ЕС - Цензор.НЕТ 4180
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интересно, следующее поколение Мордора, будет скучать больше по СССР или по России ?...
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откуда там будет следующее поколение?!им пиздец!
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Говно фиалками не пахнет. - Крутая аналитика от вражеского ресурса. Респект!
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не долго тебе здесь висеть спамбот...
особенно со своим дерьмовым сайтом...
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А как мы сожалеем по поводу вашего сожаления... Кацы, вам просто повезло, что Европа сейчас настолько беззуба.
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Именно потому рашисты и решились, видя какие слизняки у руля на Западе.
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слава яйцям ! санкції вам долбодаунам на користь !
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С чего вдруг ? А польза с импортозамещением куды делась?
МИД продался Госдепу?
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Анекдот по случаю
Пап, чем отличается ум от хитрости? - Ум позволяет решать сложные проблемы, а хитрость позволяет их обходить. - А что лучше? - Мудрость. Она позволяет не вмешиваться не в свое дело.
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Ой! Там такие европейские санкции шо упасть - не подняться.
Четыре кацапа теперь не поедут в Европу, а двум "прокладкам" не разрешат торговать с ЕС.
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Ну да. Попутал чуток. Три кацапа и три "прокладки".
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мня ,кацапня...ну если уж гилка-то сокыра должен быть .
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мня ,кацапня...ну если уж гилка-то сокыра должен быть

Таки да . У нас Максима Горького не называют Максим Гіркий...
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С другой стороны нам бы санкции хотя бы на трех наших товарисчей у руля очень даже бы не помешали.
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Мої санкції страшніші = Сімент спонсор свіового терроризму! (усім родичам з Германії, Канади, США, Австралії переповів та переконав, а там по принципу краплини на гладі!)
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это-фейк,ну не мог чел с такой фамилией рубить сук,на котором сидел
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ну а мы миду рф с удовольствием выразим глубокие соболезнования .в свое время.
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не хошь не соболезнуй , а я соболезную , , , а об чем ? , хуйло сдох штоле ?
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Когда у тебя "86% поддержки населения", но ты даже на улицу ссыш выйти без бронежилета.

МИД РФ выразил "глубокое сожаление" в связи с новыми санкциями ЕС - Цензор.НЕТ 7965
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На спине корсет для удержания позвонка,видать дядя уже сыпется.
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Обосрались кацапы в очередной раз . в 15 году какие картинки про санкции грозные рисовали. Не кажи гоп, ,поки не перескочиш!

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Да, что там в 15-ом? У них намного больший опыт по этой части.
«Международная панорама» о санкциях. 1982 год!!!
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Ну если брать серьезно, то эта истерика дело давнее от и до


МИД РФ выразил "глубокое сожаление" в связи с новыми санкциями ЕС - Цензор.НЕТ 1745
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Главное, чтобы громко, с визгом и придыханиями. А грустно... это им только на пользу.
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найвно несколько конечно,но все же .кацапочерный юмор
МИД РФ выразил "глубокое сожаление" в связи с новыми санкциями ЕС - Цензор.НЕТ 537
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этот анекдот ещё лет 30 назад про мишу горбачёва рассказывали...
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ну да... они там в кацапстане очередную версию совка сварганили... поэтому анекдоты той эпохи актуальности не теряют...
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А меры ответные будут следующие-запретить всем европейцам лечиться в районной поликлинике саратова,запретить их детям учиться в пту в воронеже,и так же запретить всем европейцам держать свои вонючие евро в сбербанке.Вот тут им и придет полный звиздец!
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Симметричный ответ:
в ответ на санкционный запрет на продажу России турбин "Сименс", Россия ввела запрет на... покупку турбин "Сименс".
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глубокое, сожеление, у вас будет,когда вас будут на украинский кол сажать ... суки
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ниичче, сделают водку дешевле и народ расеи и не заметит ухудшения, для них- дебилов и алкашей главное бутылка водки и хвост селедки, вот вам вся загадочная русь
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Никакого отношения к Руси эти дегенератствующие самозванцы не имеют.
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парашинцы,вас опять имеют И только прелюдия - а нех было к нам лезть .
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Странный какой-то МИД у Педерации. Ведь пуйло говорило, что санкции только на пользу, вот и радуйтесь. А они глубокое сожаление выражают...
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Интересно, а почему не радость таким полезным санкциям?
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МИД РФ выразил "глубокое сожаление" в связи с новыми санкциями ЕС :МИД РФ выразил "глубокое сожаление" в связи с новыми санкциями ЕС - Цензор.НЕТ 8481
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Российский руфер Алексей Широкожухов, который принимал участие в покраске в цвета украинского флага звезды на шпиле сталинской высотки в Москве, погиб, выполняя сложный трюк в швейцарских горах. Об этом на своей странице в Twitter сообщил его отец Александр Карпухин.
"27 июля в горах Швейцарии при выполнении бейс-прыжка погиб мой сын Алексей", - написал он.
Ранее Широкожухов и трое его товарищей были оправданы по делу о покраске в цвета украинского флага звезды на шпиле одного из самых легендарных домов Москвы, расположенного на Котельнической набережной. В 2014 году четверых парашютистов задержали после прыжка с крыши здания. Кроме Алексея, в акции приняли участие россияне Александр Погребов, Анна Лепешкина и Евгений Коротков, каждый из них провел под домашним арестом больше года.
Ответственность за акцию взял на себя украинский руфер Павел Ушевец, который взял себе псевдоним Григорий Mustang
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а он принимал участие...? чем, что на несколько этажей ниже прыгнул в этот период времени...?
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Какое может быть "глубокое сожаление" при таком "импортозамещении"?

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Воооот!
Теперь понятно зачем зашкварившихся на Донбассе "ихтамнетов" везут в Россию фургонами "Груз 200"!

МИД РФ выразил "глубокое сожаление" в связи с новыми санкциями ЕС - Цензор.НЕТ 3189
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Почитал ватные комментарии о санкциях на кацапских сайтах...
Ну шо, истерия запредельная. Если коротко:
Америку обложить ядерным оружием с подлодок, не давать конгрессменам спокойно спать.
Своих олигархов с детьми вернуть в кацапию, а еще лучше, повесить на фонарных столбах.
Хуйло только одно стоит за рассеяную, а вокруг него одни пидарасы жадные до денех.
И они вынесут его вперед ногами, а поставят своего, который договорится с пиндосами.
................................в том же духе. Даже шо то про крестные ходы и молебны тишина.
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Дегенераты они спокойные и безобидные.
А это стадо кровожадных и одновременно трусливых шакалов
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модератори видаляють повідомлення де кремлівське ХУЙЛО я називаю ХУЙЛОМ ...то ви може "колорадки" ще на сайті "вивісьте" щоб вже без сумніву ...
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Выражая сожаление москали наверное еле сдерживались, чтобы не заржать.
Санкции введены против 3 (трёх!) кацапов и трёх фирм-прокладок.
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ага..че ж лошадь из мидрф ржет все время о русофобии
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Я вчера посмотрел ради интереса сколько предприятий ЕС открылись в паРашке с начала лета и охренел. А Лавруша на то и лошадь, чтобы ржать. Ему за это деньги платят.
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та ничьо страшнава! роззиюжка ат санкций тока крипчает...
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Не зря Саша Грей в мокшанский улус приезжала, учила заглатывать поглубже. Вот уроки и пригодились.
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Меня удивляет умение россиян плевать в колодец из которого они пьют. Сименс более ста лет тянет за уши раху из грязи... Если Сименс уйдет с рынка рахи, то для него потери будут не велики, раха занимает немногим более одного процента оборота Сименс....
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Сименс уже вляпался по полной!
Может Сименс и является наглядным примером публичной кази, но сами виноваты - жадность фраера сгубила!
Фактично, Сименс является спонсором мирового терроризма! И это факт для всего мира, - не только для украинцев!
Просто украинци, будучи наиболее представленными среди мировых культур диаспорой, организуют Сименсу судьбу Кацапстана - тотальное мировое презрение!
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