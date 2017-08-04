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Все про:Житомир (501) концлагерь (16) смерть (5135) фашизм (393)

 Единственный на всю Украину уцелевший экс-узник "Майданека" Бржезицкий скончался в Житомире

концлагерь

В Житомире умер последний в Украине узник польского концлагеря "Майданек" Франц Бржезицкий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, "умер последний единственный на всю Украину уцелевший бывший заключенный концлагеря "Майданек", человек-легенда - Франц Карлович Бржезицкий, прощание с ним состоится завтра, 5 августа, в 12.00 на улице Новый Бульвар, 7 в Житомире.

Бржезицкий родился 4 сентября 1924 года в Житомире в обычной польской рабочей семьи, которая проживала в микрорайоне Малеванка. "В годы сталинских репрессий его отца расстреляли, а спустя длительное время полностью реабилитировали, а мать отправили в Сибирь в ссылку. В 1941-м году, после оккупации Житомира немецкими захватчиками, Бржезицкий, которому не исполнилось еще и 17 лет, вместе со своими друзьями создал подпольную молодежную антифашистскую организацию. Когда в город пришли словаки, он связал их с житомирским подпольем", - отмечают в горсовете.

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В конце 1942 года Бржезицкого выследило и схватило гестапо. После допросов, на которых он никого не выдал, хотя знал все руководство подполья, Бржезицкий был брошен в камеру смертников. Однако, в последний день ему заменили смертную казнь на концлагерь смерти "Майданек" (Польша).

"Майданек" вошел в историю фашистской Германии как экспериментальный концентрационный лагерь выработки наиболее рациональных технологий массового уничтожения людей. Сколько здесь было задушено в газовых камерах, сожжено в крематориях и в штабелях между бревнами деревьев, никто точно не знает",- отмечают в горсовете.

В "Майданек" Бржезицкий попал в составе житомирского этапа 13 февраля 1943 года (с 1 тыс. 240 человек этого этапа выжили и вернулись домой в Житомир после войны только семь). А потом были концлагеря Гросс-Розен (Германия) и Ляйтмериц (Чехия). "Он прошел все круги ада, выстоять и выжить в нечеловеческих условиях ему помогли несгибаемый характер, идейные убеждения, взаимопомощь товарищей и глубокая вера в Бога",- отмечают в горсовете. После освобождения из концлагеря, Бржезицкий был призван в армию.

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А после войны он как советский подпольщик, который и в "Майданеке" продолжил борьбу с врагом как подпольщик польской Армии Крайовой, был арестован СМЕРШем, но бежал из тюрьмы. Четыре года Бржезицкий нелегально жил в Житомире, однако, в конце концов, был снова арестован и без всякого суда получил десять лет лагерей и попал за колючую проволоку Гулага - в Омский лагерь для политзаключенных, где находился более пяти лет.

После смерти Иосифа Сталина Бржезицкий подал заявление на реабилитацию и был реабилитирован, потому что вины никакой не имел, и приехал в Житомир, где и прожил остаток своей жизни. 4 сентября 2014 года Бржезицкий отпраздновал юбилей. Единственный на всю Украину уцелевший бывший заключенный "Майданека" тогда отметил в кругу друзей и родственников свое 90-летие".

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инфа которая стравливает нас с поляками - это лишнее
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резануло - "польского концлагеря "Майданек"
ето не польский был лагерь - немецкий.
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Это не польский был лагерь, не немецкий и даже не фожыздский, это был нацистский лагерь.
Майда́нек (польск. Majdanek, нем. Konzentrationslager Lublin, Vernichtungslager Lublin, ивр.‏מיידנק‏‎) - лагерь смерти Третьего рейха на окраине польского города Люблин.
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Интересная судьба у человека. В разных лагерях побывал - и немецких, и советских. И побеги были, и жил нелегально несколько лет. И дожил до 92 лет. Всего месяц до 93 лет не дожил.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕдинственный на всю Украину уцелевший экс-узник "Майданека" Бржезицкий скончался в Житомире
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