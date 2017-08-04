 Единственный на всю Украину уцелевший экс-узник "Майданека" Бржезицкий скончался в Житомире

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Житомирского городского совета.
Как отмечается в сообщении, "умер последний единственный на всю Украину уцелевший бывший заключенный концлагеря "Майданек", человек-легенда - Франц Карлович Бржезицкий, прощание с ним состоится завтра, 5 августа, в 12.00 на улице Новый Бульвар, 7 в Житомире.
Бржезицкий родился 4 сентября 1924 года в Житомире в обычной польской рабочей семьи, которая проживала в микрорайоне Малеванка. "В годы сталинских репрессий его отца расстреляли, а спустя длительное время полностью реабилитировали, а мать отправили в Сибирь в ссылку. В 1941-м году, после оккупации Житомира немецкими захватчиками, Бржезицкий, которому не исполнилось еще и 17 лет, вместе со своими друзьями создал подпольную молодежную антифашистскую организацию. Когда в город пришли словаки, он связал их с житомирским подпольем", - отмечают в горсовете.
В конце 1942 года Бржезицкого выследило и схватило гестапо. После допросов, на которых он никого не выдал, хотя знал все руководство подполья, Бржезицкий был брошен в камеру смертников. Однако, в последний день ему заменили смертную казнь на концлагерь смерти "Майданек" (Польша).
"Майданек" вошел в историю фашистской Германии как экспериментальный концентрационный лагерь выработки наиболее рациональных технологий массового уничтожения людей. Сколько здесь было задушено в газовых камерах, сожжено в крематориях и в штабелях между бревнами деревьев, никто точно не знает",- отмечают в горсовете.
В "Майданек" Бржезицкий попал в составе житомирского этапа 13 февраля 1943 года (с 1 тыс. 240 человек этого этапа выжили и вернулись домой в Житомир после войны только семь). А потом были концлагеря Гросс-Розен (Германия) и Ляйтмериц (Чехия). "Он прошел все круги ада, выстоять и выжить в нечеловеческих условиях ему помогли несгибаемый характер, идейные убеждения, взаимопомощь товарищей и глубокая вера в Бога",- отмечают в горсовете. После освобождения из концлагеря, Бржезицкий был призван в армию.
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А после войны он как советский подпольщик, который и в "Майданеке" продолжил борьбу с врагом как подпольщик польской Армии Крайовой, был арестован СМЕРШем, но бежал из тюрьмы. Четыре года Бржезицкий нелегально жил в Житомире, однако, в конце концов, был снова арестован и без всякого суда получил десять лет лагерей и попал за колючую проволоку Гулага - в Омский лагерь для политзаключенных, где находился более пяти лет.
После смерти Иосифа Сталина Бржезицкий подал заявление на реабилитацию и был реабилитирован, потому что вины никакой не имел, и приехал в Житомир, где и прожил остаток своей жизни. 4 сентября 2014 года Бржезицкий отпраздновал юбилей. Единственный на всю Украину уцелевший бывший заключенный "Майданека" тогда отметил в кругу друзей и родственников свое 90-летие".
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ето не польский был лагерь - немецкий.
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Майда́нек (польск. Majdanek, нем. Konzentrationslager Lublin, Vernichtungslager Lublin, ивр.מיידנק) - лагерь смерти Третьего рейха на окраине польского города Люблин.
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Впечатления о самом страшном лагере смерти
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