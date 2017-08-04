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Все про:Одесса (5799) протест (5491) Труханов (75)

 В Одессе под облпрокуратурой митинговали против действий Труханова, - СМИ

Более тысячи горожан, 4 августа, митинговали под стенами областной прокуратуры.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на сайт "Украинская служба информации".

В Одессе под облпрокуратурой митинговали против действий Труханова, - СМИ 01

"Более тысячи горожан пришли сегодня, 4 августа, под стены областной прокуратуры, так как устали от того, что любые вопросы в городе решаются методами "в стиле 90-х". Эти методы до сих пор живы, так как, по мнению одесситов, у власти в городе находятся бандиты. Доказательством этого горожане называют череду пожаров в ресторанах и клубах на побережье, на которое положил глаз пока еще мэр Одессы Труханов. В связи с этим ухудшается инвестиционный климат в Одессе и регионе, так как бизнес вести просто невозможно без уплаты "откатов" и всевозможных пошлин", - сказано в сообщении.

В Одессе под облпрокуратурой митинговали против действий Труханова, - СМИ 02

В Одессе под облпрокуратурой митинговали против действий Труханова, - СМИ 03

По данным медиа, "последней каплей, заставившей одесситов в обеденную жару прийти к надзорному ведомству, стала передача в частные руки нового здания больницы скорой помощи".

В Одессе под облпрокуратурой митинговали против действий Труханова, - СМИ 04

В Одессе под облпрокуратурой митинговали против действий Труханова, - СМИ 05

В Одессе под облпрокуратурой митинговали против действий Труханова, - СМИ 02

"Сданная в аренду частной клинике, она теперь будет недоступна для 95% горожан. Геннадий Труханов украл больницу скорой помощи у мэрии "втихую": без общественных слушаний, без предупреждения, без обсуждения.Горожане требуют от прокуратуры расследовать все преступления бандитской власти, обворовывающей Одессу, и вернуть больницу скорой помощи в собственность граждан", - сказано в информации.

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ТИ бачач як Саакашвілі гадський вам насолив ? чи може не він ? чи може ти просто піз....л ? таки точно...ти піз...л.
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Труханова ні Петро, ні кум Петра - не чіпатимуть. Він же не Садовий з "Самопоміччю".
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Садовий, звичайно, злодій, але Труханов більший...
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Є докази по Садовому - чому немає від вас заяви про злочин в прокуратуру? Покривати злочинця - також злочин.
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Я в жодній грі участі не приймав, не ставив ні на Труханова, ні на Садового.
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Новим поліцаям , вочевидь , дуже не комфортно було у цих обладунках - на такій спеці , та ще й у своє свято ... ))
В Одессе под облпрокуратурой митинговали против действий Труханова, - СМИ - Цензор.НЕТ 4426
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В Одессе под облпрокуратурой митинговали против действий Труханова, - СМИ.

Сейчас туда приедут новые полицейские и разгонят митинг, обвинив собравшихся в том, что они "раскачивают лодку" и "агенты кремля".
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какая мразь этот Труханов, и фамилия под стать, труха- человек
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Мітингували громадяни проти Труханова, а побилися з ГО "Азов"- і як це розуміти?
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Всё очень просто ГО "Азов" в Одессе давно превратился в трюхановскую титушню,а ещё кажется не только в Одессе.
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в Швейцарии погиб рупер А. Широкожухов, наш был человек - светлая ему память
В Одессе под облпрокуратурой митинговали против действий Труханова, - СМИ - Цензор.НЕТ 4423
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Не Мустанг - і слава Богу.. Нехай покоїться в мирі.
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он был в той пятерке Мустанга, которую ту звезду на шпиле высотки в национальные цвета Украины покрасила
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А це залежить від того, хто таким вважає. Для когось і хуйло наш...
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а что он сделал чтобы стать нашим...?
может я что-то пропустил... а про Хуйла я знаю с 1999 года - пораньше чем некоторые...
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а чого бабушкі ? тут пів цензора молються за бандитів з бпп та їхнього пахана.
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У этого трухлявого сепара вроде ж руззьге паспорт имееццо и израильский , не ? Так что?, пэти религия не позволяет лишить сего поца украинского гражданства, или Михо один за всех ответил?
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Саакашвили убрали. Вот теперь там порядок!
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Ну, - труханов не принципиальный враг мордора, как михо, а самый что ни на есть ватный сепаратист, поэтому шоколадный барыга за него горой стоит. Ватан ватана видит издалека, как говорится.
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Слов нет.......одесситы, вы же этого ублюдка знаете тучу лет. Как можно было его мэром выбрать
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ого, а кого у Верховну Раду вибрали, це вже не тільки одесити робили.
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Начните спрашивать с себя. Ну хоть раз, ради разнообразия не кивайте на других.
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так я мабуть на ці вибори взагалі не піду, нема за кого голосувати: прості люди не потянуть виборчу компанію, а проституток від олігархів вибирати не має потреби.
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