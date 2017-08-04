В Одессе под облпрокуратурой митинговали против действий Труханова, - СМИ.

Українські Новини " со ссылкой на

"Более тысячи горожан пришли сегодня, 4 августа, под стены областной прокуратуры, так как устали от того, что любые вопросы в городе решаются методами "в стиле 90-х". Эти методы до сих пор живы, так как, по мнению одесситов, у власти в городе находятся бандиты. Доказательством этого горожане называют череду пожаров в ресторанах и клубах на побережье, на которое положил глаз пока еще мэр Одессы Труханов. В связи с этим ухудшается инвестиционный климат в Одессе и регионе, так как бизнес вести просто невозможно без уплаты "откатов" и всевозможных пошлин", - сказано в сообщении.

По данным медиа, "последней каплей, заставившей одесситов в обеденную жару прийти к надзорному ведомству, стала передача в частные руки нового здания больницы скорой помощи".



"Сданная в аренду частной клинике, она теперь будет недоступна для 95% горожан. Геннадий Труханов украл больницу скорой помощи у мэрии "втихую": без общественных слушаний, без предупреждения, без обсуждения.Горожане требуют от прокуратуры расследовать все преступления бандитской власти, обворовывающей Одессу, и вернуть больницу скорой помощи в собственность граждан", - сказано в информации.