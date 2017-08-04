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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10433) Укрзализныця (1150) Мининфраструктуры (492) Омелян (306)

 Суд признал незаконным решение Кабмина о выводе "Укрзализныци" из подчинения Мининфраструктуры, - Омелян

омелян

Окружной административный суд г. Киева признал недействительным правительственное постановление №52 "О внесении изменений в Устав ПАО "Укрзализныця" от 18 января 2017 года, который предусматривает вывод "Укрзализныци" из подчинения Министерства инфраструктуры Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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"Сегодня представители Мининфраструктуры получили судебное решение, в соответствии с которым суд признал незаконным решение КМУ о передаче ПАО "Укрзализныця" из подчинения Мининфраструктуры", - написал он.

"Также суд пришел к выводу о противоправности действий Минэкономразвития в части подготовки и внесения на рассмотрение правительства проекта отмеченного постановления. Судом установлены многочисленные нарушения законодательства, в частности, неувязка проекта постановления с заинтересованными органами власти, непроведение правовой экспертизы Минюста. Кроме того, проект не рассматривался на заседании правительственного комитета и не включался в повестку дня очередного заседания КМУ", - отметил министр.

По словам В.Омеляна, по результатам судебного разбирательства суд признал исключительное право Мининфраструктуры на разработку проектов актов о внесении изменений в устав "Укрзализныци".

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"После вступления в законную силу такого судебного решения "Укрзализныця" вернется домой. Впереди у нас много интересных совместных проектов для пассажиров и бизнеса. Все будет хорошо и правда обязательно восторжествует!" - резюмировал Омелян.

Напомним, 18 января Кабмин передал ПАО "Укрзализныця", которое ранее управлялась Министерством инфраструктуры, в управление правительства.
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Омелян воюет с гросей. Шоколадный воюет с авакяном. Они там все пересрались. Можно брать тепленькими.
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Ну, аэропорт "Борисполь", (который находится В ПОДЧИНЕНИИ министерства транспорта и инфраструктуры) благополучно положил некий орган, на договоренности кабинета министров с лоукостерами.
И единственная реакция профильного министра - волна заявлений в соцсетях.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд признал незаконным решение Кабмина о выводе "Укрзализныци" из подчинения Мининфраструктуры, - Омелян
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