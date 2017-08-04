 Суд признал незаконным решение Кабмина о выводе "Укрзализныци" из подчинения Мининфраструктуры, - Омелян

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Сегодня представители Мининфраструктуры получили судебное решение, в соответствии с которым суд признал незаконным решение КМУ о передаче ПАО "Укрзализныця" из подчинения Мининфраструктуры", - написал он.
"Также суд пришел к выводу о противоправности действий Минэкономразвития в части подготовки и внесения на рассмотрение правительства проекта отмеченного постановления. Судом установлены многочисленные нарушения законодательства, в частности, неувязка проекта постановления с заинтересованными органами власти, непроведение правовой экспертизы Минюста. Кроме того, проект не рассматривался на заседании правительственного комитета и не включался в повестку дня очередного заседания КМУ", - отметил министр.
По словам В.Омеляна, по результатам судебного разбирательства суд признал исключительное право Мининфраструктуры на разработку проектов актов о внесении изменений в устав "Укрзализныци".
"После вступления в законную силу такого судебного решения "Укрзализныця" вернется домой. Впереди у нас много интересных совместных проектов для пассажиров и бизнеса. Все будет хорошо и правда обязательно восторжествует!" - резюмировал Омелян.
Напомним, 18 января Кабмин передал ПАО "Укрзализныця", которое ранее управлялась Министерством инфраструктуры, в управление правительства.
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И единственная реакция профильного министра - волна заявлений в соцсетях.
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